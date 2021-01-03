https://ria.ru/20210103/avtomobil-1591869253.html

Спасатели рассказали, как не допустить возгорания автомобиля зимой

Спасатели рассказали, как не допустить возгорания автомобиля зимой

Спасатели рекомендуют в зимний период регулярно проводить технический осмотр машины, иметь огнетушитель в салоне и не курить, чтобы не допустить возгорания... РИА Новости, 03.01.2021

2021-01-03T09:34

2021-01-03T09:34

2021-01-03T14:46

россия

общество

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Спасатели рекомендуют в зимний период регулярно проводить технический осмотр машины, иметь огнетушитель в салоне и не курить, чтобы не допустить возгорания автомобиля, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Еврейской автономной области.Спасатели отмечают, что причиной возникновения пожара в автомобиле может стать неисправность электрооборудования, а также других систем, механизмов и узлов. Кроме того, высокая температура некоторых деталей, курение в машине, неправильная перевозка опасных грузов или столкновение при ДТП также могут привести к пожару."В целях недопущения возгораний рекомендуется регулярно проводить технический осмотр своего авто, чтобы специалисты смогли выявить и устранить те неисправности, которые могут привести к возгоранию. Установкой дополнительного оборудования (магнитола, сигнализация, предпусковой подогреватель и др.) также нужно заниматься в специализированных центрах", — говорится в сообщении.Отмечается, что в каждой машине должны быть первичные средства пожаротушения: исправный огнетушитель объемом не менее двух литров. При этом следует обеспечить возможность доступа к нему при первой необходимости.Размещать огнетушитель лучше в салоне, в непосредственной близости от автовладельца. Не рекомендуется оставлять его в багажнике, так как во время чрезвычайной ситуации доступ к нему может быть затруднен."Важно не допускать просрочку сроков использования огнетушителя, то есть вовремя перезаряжать, так как он может подвести в самый нужный момент. Воздержитесь от курения в авто, а лучше вообще не курите", — советуют в ведомстве.Спасатели добавляют, что признаки пожара в машине можно распознать практически сразу. Запах бензина или горелой резины, проводки в салоне, появление дыма из-под капота — все это предшествует возгоранию.

https://ria.ru/20201124/shiny-1586014373.html

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