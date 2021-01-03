https://ria.ru/20210103/alkogol-1589355020.html

Курение опасно — для кошелька: насколько подорожают алкоголь и сигареты

Курение опасно — для кошелька: насколько подорожают алкоголь и сигареты

В наступившем году традиционно увеличились акцизы на алкогольную и табачную продукцию. Причем если на спиртные напитки ставку повысили в рамках инфляции, то на... РИА Новости, 03.01.2021

2021-01-03T08:00

2021-01-03T08:00

2021-01-03T08:00

акцизы

сигареты

антон силуанов

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

алкоголь

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости, Ирина Бадмаева. В наступившем году традиционно увеличились акцизы на алкогольную и табачную продукцию. Причем если на спиртные напитки ставку повысили в рамках инфляции, то на сигареты — на рекордные 20 процентов. Это поможет компенсировать потери бюджета из-за пандемии. Теперь любителям подымить придется выложить как минимум 140 рублей за пачку. Однако аналитики предупреждают: подорожание алкоголя и табака грозит наплывом контрафакта на рынок.Повышение акцизов в борьбе за здоровый образ жизниАкцизы на спиртное и табак повышают ежегодно. С 1 января акциз на вино — 32 рубля за литр, на шампанское — 41, на сидр, медовуху — 23. На пиво с содержанием менее 8,6 процента этилового спирта — 23, если крепче — 43.Выросли минимальные розничные цены на крепкий алкоголь. Поллитровка водки подорожала почти на шесть процентов, с 230 рублей до 243. Отпускная цена у производителей достигла 203 рублей, оптовая — 210.Пол-литра коньяка — минимум 446 рублей (было 433). Бренди — 324 (было 315), шампанское (0,75 литра) — 169 (164).Акцизы на папиросы и сигареты — 2359 рублей за тысячу штук. Вейпы и электронные сигареты — 60 за штуку. Власти делают акцент на эти устройства, поскольку они пользуются большим спросом среди молодежи.Борьба с курением продолжается. "В части табака уже доказанная мера: чем выше стоимость сигарет, тем меньше потребление. И, соответственно, здесь это наше действие согласовано с политикой государства по сокращению потребления табака внутри Российской Федерации", — подчеркнул статс-секретарь — замминистра финансов Алексей Сазанов. Но аналитики уверены, что многие курильщики попросту перейдут на более дешевую и менее качественную продукцию.Курильщики ответят за последствия пандемииРасходы бюджета из-за пандемии сильно выросли, и дополнительные доходы от увеличения акцизов, прежде всего на табак, будут очень кстати. По оценке главы Минфина Антона Силуанова, это даст 70 миллиардов рублей. Алкогольные акцизы увеличили лишь на четыре процента, то есть в пределах инфляции. Это обусловлено стремлением государства развивать виноградарство и виноделие. Аграриям компенсируют свыше 80 процентов затрат на закладку виноградников. Дополнительные средства выделят на работы по уходу за лозой, а также субсидируют навесную технику. Господдержка повышает инвестиционную привлекательность отрасли. Заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут говорила о пяти тысячах гектаров новых виноградников. По ее словам, урожай сопоставим с рекордным 2019 года: по предварительным оценкам, валовой сбор — 530-550 тысяч тонн. Производство вина, по прогнозу Минсельхоза, достигло 45-46 миллионов декалитров. "Таким образом, помимо оздоровления нации, в приоритете поддержка отрасли. А пополнят бюджет за счет табачников, которые, в свою очередь, переложат издержки на потребителей", — отмечает Антонов. Осторожно, подделкаОднако повышение ставок на горячительные напитки и сигареты может вызвать наплыв контрафакта. С алкоголем ситуация не лучше. По официальным данным, контрафакт — 40 процентов, а по оценке бизнес-сообщества — и вовсе 60-70. А реальные располагаемые денежные доходы населения (то, что остается после выплаты налогов, процентов по кредитам, а также с учетом инфляции) падают. По данным Росстата, во втором квартале 2020-го — более чем на восемь процентов, это рекорд. В третьем — почти на пять. Хуже было только в далеком 1999-м — 12,3 процента. Разумеется, это подталкивает потребителей делать выбор в пользу более дешевого контрафактного продукта. При этом в органах служб занятости по итогам сентября зарегистрированы 3,7 миллиона человек — в пять с половиной раз больше, чем в сентябре 2019-го. Из них 3,3 миллиона получили пособие. Правительство прогнозирует, что безработица достигнет 5,7 процента. В 2022-м ожидают около пяти.Как указывают аналитики, опрошенные РИА Новости, подорожание табачной и алкогольной продукции на фоне роста безработицы и падения доходов приведет к увеличению спроса на дешевые товары. Контрафакт прибудет из стран Таможенного союза. Однако Минфин осознает эти риски и совместно с Минсельхозом прорабатывает соответствующие мероприятия.

https://ria.ru/20200923/kudrin-1577662895.html

https://ria.ru/20201209/zanyatost-1588467563.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

акцизы, сигареты, антон силуанов, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), алкоголь