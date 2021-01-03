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Курение опасно — для кошелька: насколько подорожают алкоголь и сигареты
Курение опасно — для кошелька: насколько подорожают алкоголь и сигареты
В наступившем году традиционно увеличились акцизы на алкогольную и табачную продукцию. Причем если на спиртные напитки ставку повысили в рамках инфляции, то на... РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T08:00
2021-01-03T08:00
акцизы
сигареты
антон силуанов
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
алкоголь
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости, Ирина Бадмаева. В наступившем году традиционно увеличились акцизы на алкогольную и табачную продукцию. Причем если на спиртные напитки ставку повысили в рамках инфляции, то на сигареты — на рекордные 20 процентов. Это поможет компенсировать потери бюджета из-за пандемии. Теперь любителям подымить придется выложить как минимум 140 рублей за пачку. Однако аналитики предупреждают: подорожание алкоголя и табака грозит наплывом контрафакта на рынок.Повышение акцизов в борьбе за здоровый образ жизниАкцизы на спиртное и табак повышают ежегодно. С 1 января акциз на вино — 32 рубля за литр, на шампанское — 41, на сидр, медовуху — 23. На пиво с содержанием менее 8,6 процента этилового спирта — 23, если крепче — 43.Выросли минимальные розничные цены на крепкий алкоголь. Поллитровка водки подорожала почти на шесть процентов, с 230 рублей до 243. Отпускная цена у производителей достигла 203 рублей, оптовая — 210.Пол-литра коньяка — минимум 446 рублей (было 433). Бренди — 324 (было 315), шампанское (0,75 литра) — 169 (164).Акцизы на папиросы и сигареты — 2359 рублей за тысячу штук. Вейпы и электронные сигареты — 60 за штуку. Власти делают акцент на эти устройства, поскольку они пользуются большим спросом среди молодежи.Борьба с курением продолжается. "В части табака уже доказанная мера: чем выше стоимость сигарет, тем меньше потребление. И, соответственно, здесь это наше действие согласовано с политикой государства по сокращению потребления табака внутри Российской Федерации", — подчеркнул статс-секретарь — замминистра финансов Алексей Сазанов. Но аналитики уверены, что многие курильщики попросту перейдут на более дешевую и менее качественную продукцию.Курильщики ответят за последствия пандемииРасходы бюджета из-за пандемии сильно выросли, и дополнительные доходы от увеличения акцизов, прежде всего на табак, будут очень кстати. По оценке главы Минфина Антона Силуанова, это даст 70 миллиардов рублей. Алкогольные акцизы увеличили лишь на четыре процента, то есть в пределах инфляции. Это обусловлено стремлением государства развивать виноградарство и виноделие. Аграриям компенсируют свыше 80 процентов затрат на закладку виноградников. Дополнительные средства выделят на работы по уходу за лозой, а также субсидируют навесную технику. Господдержка повышает инвестиционную привлекательность отрасли. Заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут говорила о пяти тысячах гектаров новых виноградников. По ее словам, урожай сопоставим с рекордным 2019 года: по предварительным оценкам, валовой сбор — 530-550 тысяч тонн. Производство вина, по прогнозу Минсельхоза, достигло 45-46 миллионов декалитров. "Таким образом, помимо оздоровления нации, в приоритете поддержка отрасли. А пополнят бюджет за счет табачников, которые, в свою очередь, переложат издержки на потребителей", — отмечает Антонов. Осторожно, подделкаОднако повышение ставок на горячительные напитки и сигареты может вызвать наплыв контрафакта. С алкоголем ситуация не лучше. По официальным данным, контрафакт — 40 процентов, а по оценке бизнес-сообщества — и вовсе 60-70. А реальные располагаемые денежные доходы населения (то, что остается после выплаты налогов, процентов по кредитам, а также с учетом инфляции) падают. По данным Росстата, во втором квартале 2020-го — более чем на восемь процентов, это рекорд. В третьем — почти на пять. Хуже было только в далеком 1999-м — 12,3 процента. Разумеется, это подталкивает потребителей делать выбор в пользу более дешевого контрафактного продукта. При этом в органах служб занятости по итогам сентября зарегистрированы 3,7 миллиона человек — в пять с половиной раз больше, чем в сентябре 2019-го. Из них 3,3 миллиона получили пособие. Правительство прогнозирует, что безработица достигнет 5,7 процента. В 2022-м ожидают около пяти.Как указывают аналитики, опрошенные РИА Новости, подорожание табачной и алкогольной продукции на фоне роста безработицы и падения доходов приведет к увеличению спроса на дешевые товары. Контрафакт прибудет из стран Таможенного союза. Однако Минфин осознает эти риски и совместно с Минсельхозом прорабатывает соответствующие мероприятия.
https://ria.ru/20200923/kudrin-1577662895.html
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акцизы, сигареты, антон силуанов, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), алкоголь

Курение опасно — для кошелька: насколько подорожают алкоголь и сигареты

08:00 03.01.2021
 
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкПродажа сигарет
Продажа сигарет - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости, Ирина Бадмаева. В наступившем году традиционно увеличились акцизы на алкогольную и табачную продукцию. Причем если на спиртные напитки ставку повысили в рамках инфляции, то на сигареты — на рекордные 20 процентов. Это поможет компенсировать потери бюджета из-за пандемии. Теперь любителям подымить придется выложить как минимум 140 рублей за пачку. Однако аналитики предупреждают: подорожание алкоголя и табака грозит наплывом контрафакта на рынок.

Повышение акцизов в борьбе за здоровый образ жизни

Акцизы на спиртное и табак повышают ежегодно. С 1 января акциз на вино — 32 рубля за литр, на шампанское — 41, на сидр, медовуху — 23. На пиво с содержанием менее 8,6 процента этилового спирта — 23, если крепче — 43.
Выросли минимальные розничные цены на крепкий алкоголь. Поллитровка водки подорожала почти на шесть процентов, с 230 рублей до 243. Отпускная цена у производителей достигла 203 рублей, оптовая — 210.
Пол-литра коньяка — минимум 446 рублей (было 433). Бренди — 324 (было 315), шампанское (0,75 литра) — 169 (164).
Акцизы на папиросы и сигареты — 2359 рублей за тысячу штук. Вейпы и электронные сигареты — 60 за штуку. Власти делают акцент на эти устройства, поскольку они пользуются большим спросом среди молодежи.
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТорговый зал в алкогольном магазине в Чите
Торговый зал в алкогольном магазине в Чите - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Торговый зал в алкогольном магазине в Чите
Борьба с курением продолжается. "В части табака уже доказанная мера: чем выше стоимость сигарет, тем меньше потребление. И, соответственно, здесь это наше действие согласовано с политикой государства по сокращению потребления табака внутри Российской Федерации", — подчеркнул статс-секретарь — замминистра финансов Алексей Сазанов.
Но аналитики уверены, что многие курильщики попросту перейдут на более дешевую и менее качественную продукцию.

Курильщики ответят за последствия пандемии

Расходы бюджета из-за пандемии сильно выросли, и дополнительные доходы от увеличения акцизов, прежде всего на табак, будут очень кстати. По оценке главы Минфина Антона Силуанова, это даст 70 миллиардов рублей.

"Налоговый кодекс предусматривал индексацию на четыре процента. Однако из-за эпидемии ставку подняли сразу на 20 процентов. Это означает, что средняя цена пачки увеличится минимум на 20 рублей, до 140", — предупреждает главный аналитик ГК АЛОР Алексей Антонов.

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на заседании Совета по развитию финансового рынка - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
23 сентября 2020, 15:30
Кудрин упрекнул правительство за повышение акцизов и налогов
Алкогольные акцизы увеличили лишь на четыре процента, то есть в пределах инфляции. Это обусловлено стремлением государства развивать виноградарство и виноделие. Аграриям компенсируют свыше 80 процентов затрат на закладку виноградников. Дополнительные средства выделят на работы по уходу за лозой, а также субсидируют навесную технику.
Господдержка повышает инвестиционную привлекательность отрасли. Заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут говорила о пяти тысячах гектаров новых виноградников. По ее словам, урожай сопоставим с рекордным 2019 года: по предварительным оценкам, валовой сбор — 530-550 тысяч тонн. Производство вина, по прогнозу Минсельхоза, достигло 45-46 миллионов декалитров.
"Таким образом, помимо оздоровления нации, в приоритете поддержка отрасли. А пополнят бюджет за счет табачников, которые, в свою очередь, переложат издержки на потребителей", — отмечает Антонов.
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкПродажа сигарет
Продажа сигарет - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Продажа сигарет

Осторожно, подделка

Однако повышение ставок на горячительные напитки и сигареты может вызвать наплыв контрафакта.

"С 2014-го по 2019-й, когда акцизы росли по три-четыре процента в год, доля нелегальной продукции на рынке табачных изделий увеличилась с пяти до 15,6 процента. Потери для бюджета из-за невыплаченных налогов — сто миллиардов рублей. Повышение ставок в наступившем году приведет к тому, что табачный контрафакт может достичь 29 процентов", — полагает исполнительный директор "Инвестиционно-аграрного фонда" Марина Строгая.

С алкоголем ситуация не лучше. По официальным данным, контрафакт — 40 процентов, а по оценке бизнес-сообщества — и вовсе 60-70.
А реальные располагаемые денежные доходы населения (то, что остается после выплаты налогов, процентов по кредитам, а также с учетом инфляции) падают. По данным Росстата, во втором квартале 2020-го — более чем на восемь процентов, это рекорд. В третьем — почти на пять. Хуже было только в далеком 1999-м — 12,3 процента. Разумеется, это подталкивает потребителей делать выбор в пользу более дешевого контрафактного продукта.
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкАлкогольный отдел супермаркета
Алкогольный отдел супермаркета - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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Алкогольный отдел супермаркета
При этом в органах служб занятости по итогам сентября зарегистрированы 3,7 миллиона человек — в пять с половиной раз больше, чем в сентябре 2019-го. Из них 3,3 миллиона получили пособие. Правительство прогнозирует, что безработица достигнет 5,7 процента. В 2022-м ожидают около пяти.
Как указывают аналитики, опрошенные РИА Новости, подорожание табачной и алкогольной продукции на фоне роста безработицы и падения доходов приведет к увеличению спроса на дешевые товары. Контрафакт прибудет из стран Таможенного союза. Однако Минфин осознает эти риски и совместно с Минсельхозом прорабатывает соответствующие мероприятия.
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акцизыСигаретыАнтон СилуановМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Алкоголь
 
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