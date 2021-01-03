https://ria.ru/20210103/aden-1591885567.html

Аэропорт Адена возобновил работу, прерванную из-за обстрела министров

Аэропорт Адена возобновил работу, прерванную из-за обстрела министров

Международный аэропорт в йеменском городе Аден возобновил работу спустя несколько дней после обстрела, сообщает йеменский портал Al-Masdar Online. РИА Новости, 03.01.2021

2021-01-03T13:02

2021-01-03T13:02

2021-01-03T13:02

серия взрывов в адене

йемен

аден

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Международный аэропорт в йеменском городе Аден возобновил работу спустя несколько дней после обстрела, сообщает йеменский портал Al-Masdar Online.По сообщению портала, в воскресенье утром министры внутренних дел и транспорта Йемена, а также губернатор Адена открыли аэропорт для полетов после трехдневного закрытия.В минувшую среду все министры, за исключением главы минобороны, прибывшие из Саудовской Аравии, подверглись обстрелу в аэропорту Адена, когда собирались выходить из самолета. Йеменский военный источник сообщал РИА Новости, что ракеты были выпущены по аэропорту хуситами, однако член политбюро хуситов Мухаммед аль-Бахити сказал, что их движение не имеет отношения к нападению и назвал взрывы в аэропорту "результатом сведения счетов между разными группировками в правительственных силах". При атаке, по последним данным, погибли 25 человек, более 100 ранены, никто из министров не пострадал. Позднее силы арабской коалиции сбили беспилотник со взрывчаткой около дворца "Аль-Маашик", где находились члены правительства.В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и захватившими власть в стране хуситами. С марта 2015 года на стороне международно признанного правительства президента Абд Раббу Мансура Хади воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ. В ответ на постоянные авиаудары по территориям на севере Йемена, находящимся под властью хуситов, мятежники подвергают обстрелам пограничные с Йеменом саудовские районы, в частности, аэропорты и нефтяные объекты.

йемен

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

серия взрывов в адене, йемен, аден, в мире