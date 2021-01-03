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Аэропорт Адена возобновил работу, прерванную из-за обстрела министров
Аэропорт Адена возобновил работу, прерванную из-за обстрела министров
Международный аэропорт в йеменском городе Аден возобновил работу спустя несколько дней после обстрела, сообщает йеменский портал Al-Masdar Online. РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T13:02
2021-01-03T13:02
серия взрывов в адене
йемен
аден
в мире
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Международный аэропорт в йеменском городе Аден возобновил работу спустя несколько дней после обстрела, сообщает йеменский портал Al-Masdar Online.По сообщению портала, в воскресенье утром министры внутренних дел и транспорта Йемена, а также губернатор Адена открыли аэропорт для полетов после трехдневного закрытия.В минувшую среду все министры, за исключением главы минобороны, прибывшие из Саудовской Аравии, подверглись обстрелу в аэропорту Адена, когда собирались выходить из самолета. Йеменский военный источник сообщал РИА Новости, что ракеты были выпущены по аэропорту хуситами, однако член политбюро хуситов Мухаммед аль-Бахити сказал, что их движение не имеет отношения к нападению и назвал взрывы в аэропорту "результатом сведения счетов между разными группировками в правительственных силах". При атаке, по последним данным, погибли 25 человек, более 100 ранены, никто из министров не пострадал. Позднее силы арабской коалиции сбили беспилотник со взрывчаткой около дворца "Аль-Маашик", где находились члены правительства.В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и захватившими власть в стране хуситами. С марта 2015 года на стороне международно признанного правительства президента Абд Раббу Мансура Хади воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ. В ответ на постоянные авиаудары по территориям на севере Йемена, находящимся под властью хуситов, мятежники подвергают обстрелам пограничные с Йеменом саудовские районы, в частности, аэропорты и нефтяные объекты.
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серия взрывов в адене, йемен, аден, в мире

Аэропорт Адена возобновил работу, прерванную из-за обстрела министров

13:02 03.01.2021
 
© REUTERS / Fawaz SalmanВзрыв в аэропорту Аден в Йемене
Взрыв в аэропорту Аден в Йемене - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
© REUTERS / Fawaz Salman
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Международный аэропорт в йеменском городе Аден возобновил работу спустя несколько дней после обстрела, сообщает йеменский портал Al-Masdar Online.
По сообщению портала, в воскресенье утром министры внутренних дел и транспорта Йемена, а также губернатор Адена открыли аэропорт для полетов после трехдневного закрытия.
В минувшую среду все министры, за исключением главы минобороны, прибывшие из Саудовской Аравии, подверглись обстрелу в аэропорту Адена, когда собирались выходить из самолета. Йеменский военный источник сообщал РИА Новости, что ракеты были выпущены по аэропорту хуситами, однако член политбюро хуситов Мухаммед аль-Бахити сказал, что их движение не имеет отношения к нападению и назвал взрывы в аэропорту "результатом сведения счетов между разными группировками в правительственных силах". При атаке, по последним данным, погибли 25 человек, более 100 ранены, никто из министров не пострадал. Позднее силы арабской коалиции сбили беспилотник со взрывчаткой около дворца "Аль-Маашик", где находились члены правительства.
В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и захватившими власть в стране хуситами. С марта 2015 года на стороне международно признанного правительства президента Абд Раббу Мансура Хади воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ. В ответ на постоянные авиаудары по территориям на севере Йемена, находящимся под властью хуситов, мятежники подвергают обстрелам пограничные с Йеменом саудовские районы, в частности, аэропорты и нефтяные объекты.
Серия взрывов в Адене
© REUTERS / Fawaz Salman

Несколько мощных взрывов раздалось в зале прилетов аэропорта столицы Южного Йемена в тот момент, когда туда прибыла правительственная делегация.

Люди встречают членов недавно сформированного кабинета министров в аэропорту Адена, Йемен
1 из 8

Несколько мощных взрывов раздалось в зале прилетов аэропорта столицы Южного Йемена в тот момент, когда туда прибыла правительственная делегация.

© REUTERS / Fawaz Salman
© REUTERS / Fawaz Salman

Появились сообщения, что аэропорт подвергся ракетному обстрелу из районов, подконтрольных повстанцам из движения уситов.

Взрыв в аэропорту Аден в Йемене
2 из 8

Появились сообщения, что аэропорт подвергся ракетному обстрелу из районов, подконтрольных повстанцам из движения уситов.

© REUTERS / Fawaz Salman
© REUTERS / Fawaz Salman

Погибли 22 человека, ранения получили более 50. Состояние некоторых пострадавших врачи оценивают как тяжелое.

Взрыв в аэропорту Аден в Йемене
3 из 8

Погибли 22 человека, ранения получили более 50. Состояние некоторых пострадавших врачи оценивают как тяжелое.

© REUTERS / Fawaz Salman
© REUTERS / Fawaz Salman

В числе раненых оказались замминистра связи, представитель губернатора Адена и директор местной тюрьмы.

Взрыв в аэропорту города Аден, Йемен
4 из 8

В числе раненых оказались замминистра связи, представитель губернатора Адена и директор местной тюрьмы.

© REUTERS / Fawaz Salman
© REUTERS / Fawaz Salman

Здание аэропорта и прилегающую к нему территорию оцепили. Министров перевезли в дворец правительства.

Должностные лица правительства Йемена, в том числе министр иностранных дел Ахмед бин Мубарак в аэропорту Адена после взрыва
5 из 8

Здание аэропорта и прилегающую к нему территорию оцепили. Министров перевезли в дворец правительства.

© REUTERS / Fawaz Salman
© AFP 2020 / Saleh Al-Obeidi

Позже еще один взрыв прогремел около правительственного дворца.

Взрыв в аэропорту города Аден, Йемен
6 из 8

Позже еще один взрыв прогремел около правительственного дворца.

© AFP 2020 / Saleh Al-Obeidi
© REUTERS / Fawaz Salman

Причиной взрыва могло стать попадание ракеты или падение беспилотника.

Взрыв в аэропорту города Аден, Йемен
7 из 8

Причиной взрыва могло стать попадание ракеты или падение беспилотника.

© REUTERS / Fawaz Salman
© AP Photo / Majid Saleh

Президент Йемена сформировал комиссию для расследования случившегося в Адене.

Последствия взрыва в аэропорту города Аден, Йемен
8 из 8

Президент Йемена сформировал комиссию для расследования случившегося в Адене.

© AP Photo / Majid Saleh
1 из 8

Несколько мощных взрывов раздалось в зале прилетов аэропорта столицы Южного Йемена в тот момент, когда туда прибыла правительственная делегация.

© REUTERS / Fawaz Salman
2 из 8

Появились сообщения, что аэропорт подвергся ракетному обстрелу из районов, подконтрольных повстанцам из движения уситов.

© REUTERS / Fawaz Salman
3 из 8

Погибли 22 человека, ранения получили более 50. Состояние некоторых пострадавших врачи оценивают как тяжелое.

© REUTERS / Fawaz Salman
4 из 8

В числе раненых оказались замминистра связи, представитель губернатора Адена и директор местной тюрьмы.

© REUTERS / Fawaz Salman
5 из 8

Здание аэропорта и прилегающую к нему территорию оцепили. Министров перевезли в дворец правительства.

© REUTERS / Fawaz Salman
6 из 8

Позже еще один взрыв прогремел около правительственного дворца.

© AFP 2020 / Saleh Al-Obeidi
7 из 8

Причиной взрыва могло стать попадание ракеты или падение беспилотника.

© REUTERS / Fawaz Salman
8 из 8

Президент Йемена сформировал комиссию для расследования случившегося в Адене.

© AP Photo / Majid Saleh
 
Серия взрывов в АденеЙеменАденВ мире
 
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