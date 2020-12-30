https://ria.ru/20201230/aden-1591632662.html

Серия взрывов в Адене

Серия взрывов в Адене

В столице Южного Йемена прогремел взрывы в аэропорту и у правительственного дворца, есть погибшие и пострадавшие. Кадры с места происшествия — в фотоленте... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T18:59

2020-12-30T18:59

2020-12-30T19:04

серия взрывов в адене

аден

взрыв

фото

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В столице Южного Йемена прогремел взрывы в аэропорту и у правительственного дворца, есть погибшие и пострадавшие. Кадры с места происшествия — в фотоленте Ria.ru.

аден

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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