Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210102/zemletryasenie-1591805536.html
Произошедшее в Дагестане землетрясение ощущалось в Азербайджане
Произошедшее в Дагестане землетрясение ощущалось в Азербайджане
Произошедшее в Дагестане землетрясение ощущалось в Азербайджане, сообщает Республиканский центр сейсмологической службы. РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T10:32
2021-01-02T13:08
дербент
азербайджан
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/02/1591806060_0:261:3178:2048_1920x0_80_0_0_0d28639ab14d60ed057141766e159325.jpg
БАКУ, 2 янв - РИА Новости. Произошедшее в Дагестане землетрясение ощущалось в Азербайджане, сообщает Республиканский центр сейсмологической службы."Сегодня в 05:05 по местному времени на территории Республики Дагестан (РФ) произошло землетрясение. Землетрясение магнитудой 4.7 произошло на глубине 10 км, в приграничных районах Азербайджана ощущалось до 4-3 баллов", - говорится в сообщении.Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Дагестане, сообщил ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение зафиксировано в 01.05 по времени UTC (04.05 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 21 километре к северо-западу от города Дагестанские огни и в 12 километрах к северо-западу от Дербента. Очаг залегал на глубине 10 километров. В МЧС уточнили, что сообщений о жертвах и разрушениях в результате землетрясений в Дагестане не поступало.
https://ria.ru/20201030/zemletryaseniya-1582340678.html
дербент
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/02/1591806060_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_7feaaa7ec46b37dba9eeb8867686feed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дербент, азербайджан, происшествия

Произошедшее в Дагестане землетрясение ощущалось в Азербайджане

10:32 02.01.2021 (обновлено: 13:08 02.01.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкВид на город Дербент от крепости Нарын-кала
Вид на город Дербент от крепости Нарын-кала - РИА Новости, 1920, 02.01.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БАКУ, 2 янв - РИА Новости. Произошедшее в Дагестане землетрясение ощущалось в Азербайджане, сообщает Республиканский центр сейсмологической службы.
"Сегодня в 05:05 по местному времени на территории Республики Дагестан (РФ) произошло землетрясение. Землетрясение магнитудой 4.7 произошло на глубине 10 км, в приграничных районах Азербайджана ощущалось до 4-3 баллов", - говорится в сообщении.
Последствия землетрясения в Измире, Турция - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
30 октября 2020, 18:42
Крупные землетрясения в мире в 2019-2020 годах
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Дагестане, сообщил ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение зафиксировано в 01.05 по времени UTC (04.05 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 21 километре к северо-западу от города Дагестанские огни и в 12 километрах к северо-западу от Дербента. Очаг залегал на глубине 10 километров.
В МЧС уточнили, что сообщений о жертвах и разрушениях в результате землетрясений в Дагестане не поступало.
 
ДербентАзербайджанПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:48Инфекционист назвал противопоказания для вакцинации от коронавируса
07:32В граничащем с Россией Хэйхэ остановили работу транспорта из-за COVID-19
06:59При пожаре в частном доме в Красноярском крае погибли три человека
06:47Обнаруживший Эболу ученый заявил об опасности новых смертельных болезней
06:04Депутат Рады назвал причину отказа Украины от российской вакцины
06:04Россия вывела на орбиту 21 аппарат в 2020 году
05:53В Хабаровском крае в первые дни 2021 года от пожаров погибли пять человек
05:28Названа самая перспективная специальность в российских вузах
05:03Миротворцы разминировали более 400 гектаров территории в Карабахе
04:25В московском ресторане на мужчину упал потолок
04:22Аналитик предложил решение проблемы сертификации "Северного потока — 2"
04:05Водители за неполный 2020 год заплатили 13 миллиардов рублей штрафов
04:01Вернувшегося из Ливии украинского моряка не пустили в Россию
03:55Вернувшиеся из Ливии моряки пробыли в плену 10 дней
03:53СМИ: в США три человека погибли после падения самолета на жилой дом
03:49Врачи рассказали, как правильно ходить в баню зимой
03:45Арестованные в Ливии российские моряки не поняли причину задержания
03:11Освобожденные россияне рассказали об ужасных условиях содержания в Ливии
02:53Раскрыта новая причина лишения водительских прав
02:26СМИ сообщило подробности трагедии с погибшим от нападения собак ребенком
Лента новостейМолния