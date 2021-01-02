https://ria.ru/20210102/zemletryasenie-1591805536.html
Произошедшее в Дагестане землетрясение ощущалось в Азербайджане
Произошедшее в Дагестане землетрясение ощущалось в Азербайджане
Произошедшее в Дагестане землетрясение ощущалось в Азербайджане, сообщает Республиканский центр сейсмологической службы. РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T10:32
2021-01-02T10:32
2021-01-02T13:08
дербент
азербайджан
происшествия
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БАКУ, 2 янв - РИА Новости. Произошедшее в Дагестане землетрясение ощущалось в Азербайджане, сообщает Республиканский центр сейсмологической службы."Сегодня в 05:05 по местному времени на территории Республики Дагестан (РФ) произошло землетрясение. Землетрясение магнитудой 4.7 произошло на глубине 10 км, в приграничных районах Азербайджана ощущалось до 4-3 баллов", - говорится в сообщении.Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Дагестане, сообщил ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение зафиксировано в 01.05 по времени UTC (04.05 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 21 километре к северо-западу от города Дагестанские огни и в 12 километрах к северо-западу от Дербента. Очаг залегал на глубине 10 километров. В МЧС уточнили, что сообщений о жертвах и разрушениях в результате землетрясений в Дагестане не поступало.
https://ria.ru/20201030/zemletryaseniya-1582340678.html
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