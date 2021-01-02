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В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,6
В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,6
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Дагестане, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T05:17
2021-01-02T05:17
2021-01-02T05:32
россия
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
республика дагестан
москва
дербент
землетрясение
в мире
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Дагестане, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Явление зафиксировали в 01.05 по времени UTC (04.05 мск).Эпицентр подземных толчков располагался в 21 километре к северо-западу от города Дагестанские огни и в 12 километрах к северо-западу от Дербента. Очаг залегал на глубине 10 километров.Сообщений о жертвах и разрушениях пока не поступало.
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россия, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), республика дагестан, москва, дербент, землетрясение, в мире