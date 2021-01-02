Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210102/zemletryasenie-1591796142.html
В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,6
В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,6
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Дагестане, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T05:17
2021-01-02T05:32
россия
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
республика дагестан
москва
дербент
землетрясение
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/97869/97/978699775_0:0:3130:1761_1920x0_80_0_0_9108ed88fbb7e10f965c30d04e141092.jpg
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Дагестане, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Явление зафиксировали в 01.05 по времени UTC (04.05 мск).Эпицентр подземных толчков располагался в 21 километре к северо-западу от города Дагестанские огни и в 12 километрах к северо-западу от Дербента. Очаг залегал на глубине 10 километров.Сообщений о жертвах и разрушениях пока не поступало.
https://ria.ru/20201213/zemletryasenie-1589015353.html
россия
москва
дербент
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/97869/97/978699775_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_4a6d416b943d20ed6878209b70b562e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), республика дагестан, москва, дербент, землетрясение, в мире

В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,6

05:17 02.01.2021 (обновлено: 05:32 02.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкДагестан
Дагестан - РИА Новости, 1920, 02.01.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Дагестане, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Явление зафиксировали в 01.05 по времени UTC (04.05 мск).
Эпицентр подземных толчков располагался в 21 километре к северо-западу от города Дагестанские огни и в 12 километрах к северо-западу от Дербента. Очаг залегал на глубине 10 километров.
Сообщений о жертвах и разрушениях пока не поступало.
Вершины Большого Кавказского хребта в Чеченской республике - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
13 декабря 2020, 17:33
В Чечне произошло пятое за сутки землетрясение
 
РоссияЕвропейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)Республика ДагестанМоскваДербентЗемлетрясениеВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:10"Не имеет предела": в Китае оценили сотрудничество с Россией
07:10В Хабаровске прекратились несанкционированные митинги в поддержку Фургала
07:02Старейшая жительница Земли отметила 118-й день рождения
06:41Россиян старше 45 лет будут уведомлять о размере пенсии
06:39Эксперт объяснил, почему надо пользоваться разными паролями
06:29Эксперты рассказали, за что задерживают Дедов Морозов в праздники
06:21Исследование показало, куда поедут состоятельные россияне на праздники
06:16В 2020 году запустили более 80 баллистических и космических ракет
06:04В Коми достроят радиолокационную станцию "Воронеж"
05:40Мясников нашел пользу для России от пандемии коронавируса
05:37В Торонто обнаружили очередной таинственный монолит, сообщило СМИ
05:30Врач назвала простой способ победить похмелье
05:17В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,6
04:32Трамп раскритиковал темпы вакцинации от COVID-19 в некоторых штатах
03:59СМИ: Pfizer и BioNTech перенесли сроки вакцинации добровольцев с плацебо
03:24Пушков указал Зеленскому на ошибку в речи о Крыме
03:23Названы самые успешные фильмы в прокате по итогам 2020 года
03:17Источник рассказал о планах России в сфере невоенных космических запусков
03:10Врачи предупредили о риске набрать до десяти килограммов за праздники
02:31Врезавшийся в Театр имени Вахтангова автомобиль попал на видео
Лента новостейМолния