https://ria.ru/20210102/zemletryasenie-1591796142.html

В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,6

В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,6

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Дагестане, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 02.01.2021

2021-01-02T05:17

2021-01-02T05:17

2021-01-02T05:32

россия

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

республика дагестан

москва

дербент

землетрясение

в мире

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Дагестане, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Явление зафиксировали в 01.05 по времени UTC (04.05 мск).Эпицентр подземных толчков располагался в 21 километре к северо-западу от города Дагестанские огни и в 12 километрах к северо-западу от Дербента. Очаг залегал на глубине 10 километров.Сообщений о жертвах и разрушениях пока не поступало.

https://ria.ru/20201213/zemletryasenie-1589015353.html

россия

москва

дербент

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2021

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россия, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), республика дагестан, москва, дербент, землетрясение, в мире