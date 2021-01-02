В МИД Китая рассказали о возникновении пандемии COVID-19
17:40 02.01.2021 (обновлено: 20:51 02.01.2021)
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Член Госсовета Китая, министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи с резидентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 13 мая 2019
Как подчеркнул глава МИД, после того, как неизвестный вирус поразил Китай, в стране начали эпидемиологическое расследование, выявили патоген и опубликовали все ключевые данные.
"Мы стояли в авангарде борьбы с дезинформацией, попытками политизации и стигматизации. Мы были полны решимости сделать так, чтобы объективное повествование и коллективная память о борьбе с пандемией не искажались ложью", — подчеркнул Ван И.
Эти заявления главы МИД Китая прозвучали после того, как Агентство Associated Press в конце минувшего года опубликовало расследование, в котором утверждается, что официальный Пекин строго контролирует все исследования, связанные с изучением происхождения коронавируса, "пресекая некоторые из них, одновременно активно продвигая альтернативные теории о том, что он мог возникнуть за пределами Китая".
По информации AP, правительство страны платит сотни тысяч долларов в виде грантов ученым, занимающимся происхождением вируса в южной части КНР и связанным с военными, при этом власти контролируют их открытия и требуют, чтобы публикация всех данных была одобрена особой целевой группой, которой управляет правительство страны и которая получает приказы напрямую от главы КНР Си Цзиньпина.
В связи с этим, как отмечает агентство, очень мало информации было раскрыто.
На сегодняшний день, по данным ВОЗ, в мире насчитывается почти 82 миллиона случаев COVID-19, а по статистике американского Университета Джонса Хопкинса, их уже больше 84 миллионов. Больше всего заражений в США, Индии и Бразилии. Россия занимает в этом списке четвертое место, а за ней идут Франция, Британия, Италия, Испания, Германия и Колумбия.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.