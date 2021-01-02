https://ria.ru/20210102/vecherinka-1591814735.html

Во Франции рассказали подробности разогнанной подпольной рейв-вечеринки

Во Франции рассказали подробности разогнанной подпольной рейв-вечеринки

Правоохранители Франции остановили подпольную рейв-вечеринку во французском регионе Бретань, на которой на фоне комендантского часа в стране присутствовали... РИА Новости, 02.01.2021

2021-01-02T12:33

2021-01-02T12:33

2021-01-02T23:47

министерство внутренних дел франции

бретань

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Правоохранители Франции остановили подпольную рейв-вечеринку во французском регионе Бретань, на которой на фоне комендантского часа в стране присутствовали около 2,5 тысячи человек, заявил глава Министерства внутренних дел страны Жеральд Дарманен.Ранее телеканал BFMTV сообщал, что рейв-вечеринка была организована в четверг в заброшенных ангарах в коммуне Льёрон для празднования Нового года. На нее съехалось около 2,5 тысячи человек со всей Франции и из-за границы. В происходящее пытались вмешаться жандармы, они были вынуждены действовать мягко, чтобы не создавать давку, но их попытка не удалась. Правоохранителей забросали различными предметами, в результате трое жандармов пострадали, присутствовавшие на незаконной вечеринке также подожгли автомобиль жандармерии. Для разгона вечеринки было вызвано подкрепление.Министр внутренних дел Франции отметил, что с 22:00 пятницы правоохранители перекрыли въезд на вечеринку для автомобилей и выписывают штрафы для выезжающих. Всего власти оштрафовали более 1,2 тысячи человек. Глава МВД пообещал, что личности организаторов будут установлены и они будут "наказаны"."Силы внутренней безопасности, которые ночью по моей просьбе были на месте в большом количестве, а также интенсивные проверки привели к ненасильственной остановке рейв-вечеринки в Льёроне. Мы продолжаем проводить проверки и выписывать штрафы каждому участнику, как только они покидают место", — написал глава МВД Франции в Twitter.Он указал, что полиция задержала грузовик и звуковое оборудование, использовавшееся на "незаконной рейв-вечеринке". По данным префектуры Бретани и департамента Иль-и-Вилен, помимо составления около 1,2 тысячи протоколов, правоохранители задержали пятерых человек.Прокуратура Ренна начала расследование, в частности, по фактам незаконной организации вечеринки на фоне действия ограничений и умышленного применения насилия в отношении лиц, наделенных государственной властью.

https://ria.ru/20210102/podzhog-1591806869.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство внутренних дел франции, бретань, новый год, франция, в мире