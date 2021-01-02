https://ria.ru/20210102/telo-1591831609.html

В Ленинградской области нашли тело бизнесмена в машине, сообщил источник

В Ленинградской области нашли тело бизнесмена в машине, сообщил источник

Тело бизнесмена с огнестрельным ранением, у которого под ногой была найдена граната без чеки, обнаружено в автомобиле в Выборгском районе Ленинградской области, РИА Новости, 02.01.2021

2021-01-02T16:02

2021-01-02T16:02

2021-01-02T16:02

выборгский район

ленинградская область

происшествия

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С-ПЕТЕРБУРГ, 2 янв - РИА Новости. Тело бизнесмена с огнестрельным ранением, у которого под ногой была найдена граната без чеки, обнаружено в автомобиле в Выборгском районе Ленинградской области, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона."В ночь на 1 января предприниматель подъехал на автомобиле BMW к стоянке строительной техники около посёлка Симагино, несколько раз выстрелил из автомата в сторону экскаватора Volvo и бросил гранату. В тот же день тело подозреваемого с огнестрельным ранением головы было обнаружено у автомобиля недалеко от поселка Симагино", - сказал собеседник агентства.По его словам, под ногой мужчины была найдена граната Ф-1 без чеки. В автомобиле также обнаружили автомат Калашникова, автомат АКС-74, числящийся в розыске, охотничий карабин "Сайга" и боеприпасы. По предварительным данным, мужчина покончил с собой.Возбуждено уголовное дело, обстоятельства уточняются.

https://ria.ru/20201226/mashina-1591082175.html

выборгский район

ленинградская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выборгский район, ленинградская область, происшествия