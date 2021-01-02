https://ria.ru/20210102/teatr-1591794129.html

Врезавшийся в Театр имени Вахтангова автомобиль попал на видео

Врезавшийся в Театр имени Вахтангова автомобиль попал на видео

В здание Театра имени Вахтангова врезался автомобиль Mersedes, сообщает РЕН ТВ. РИА Новости, 02.01.2021

2021-01-02T02:31

2021-01-02T02:31

2021-01-02T02:41

россия

кирилл крок

авто

театр имени е. вахтангова

москва

происшествия

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. В здание Театра имени Вахтангова врезался автомобиль Mersedes, сообщает РЕН ТВ.На видеокадрах, публикованных каналом, видно, как автомобиль на большой скорости вылетает на тротуар и врезается в здание театра.Директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок в беседе с каналом предположил, что водитель бы пьян. По его информации, виновник происшествия скрылся, его ищет полиция. Он также заявил, что здание театра не пострадало, но потом уточнил, что в результате инцидента погнулась декоративная решетка.Владелец автомобиля добавил, что транспортное средство угнали незадолго до инцидента.

https://ria.ru/20210102/dtp-1591792687.html

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, кирилл крок, авто, театр имени е. вахтангова, москва, происшествия