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Врезавшийся в Театр имени Вахтангова автомобиль попал на видео
Врезавшийся в Театр имени Вахтангова автомобиль попал на видео
В здание Театра имени Вахтангова врезался автомобиль Mersedes, сообщает РЕН ТВ. РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T02:31
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россия
кирилл крок
авто
театр имени е. вахтангова
москва
происшествия
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. В здание Театра имени Вахтангова врезался автомобиль Mersedes, сообщает РЕН ТВ.На видеокадрах, публикованных каналом, видно, как автомобиль на большой скорости вылетает на тротуар и врезается в здание театра.Директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок в беседе с каналом предположил, что водитель бы пьян. По его информации, виновник происшествия скрылся, его ищет полиция. Он также заявил, что здание театра не пострадало, но потом уточнил, что в результате инцидента погнулась декоративная решетка.Владелец автомобиля добавил, что транспортное средство угнали незадолго до инцидента.
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россия, кирилл крок, авто, театр имени е. вахтангова, москва, происшествия

Врезавшийся в Театр имени Вахтангова автомобиль попал на видео

02:31 02.01.2021 (обновлено: 02:41 02.01.2021)
 
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. В здание Театра имени Вахтангова врезался автомобиль Mersedes, сообщает РЕН ТВ.
На видеокадрах, публикованных каналом, видно, как автомобиль на большой скорости вылетает на тротуар и врезается в здание театра.
Директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок в беседе с каналом предположил, что водитель бы пьян. По его информации, виновник происшествия скрылся, его ищет полиция. Он также заявил, что здание театра не пострадало, но потом уточнил, что в результате инцидента погнулась декоративная решетка.
Владелец автомобиля добавил, что транспортное средство угнали незадолго до инцидента.
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РоссияКирилл КрокАвтоТеатр имени Е. ВахтанговаМоскваПроисшествия
 
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