https://ria.ru/20210102/rybalka-1591819583.html

МЧС напомнило, какой толщины должен быть лед для безопасной рыбалки

МЧС напомнило, какой толщины должен быть лед для безопасной рыбалки

Для того чтобы зимняя рыбалка не принесла горя вместо удовольствия, рыбакам важно помнить, что выходить на лед можно только при его толщине свыше 10... РИА Новости, 02.01.2021

2021-01-02T13:33

2021-01-02T13:33

2021-01-02T13:33

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Для того чтобы зимняя рыбалка не принесла горя вместо удовольствия, рыбакам важно помнить, что выходить на лед можно только при его толщине свыше 10 сантиметров, рассказали РИА Новости в МЧС России.Планируя рыбалку, следует учитывать и погодные условия: прочность льда снижается на четверть, если температура воздуха повышалась до нуля градусов и держалась трое суток."Другую опасность представляет рыбалка в палатках - при провале льда выбраться из импровизированного укрытия будет сложно", - отмечают спасатели.

https://ria.ru/20201126/zapovedniki-1586324222.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество