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Туризм
https://ria.ru/20210102/puteshestviya--1591832414.html
Определены самые популярные зимние направления для поездок с детьми
Определены самые популярные зимние направления для поездок с детьми
Названы самые популярные маршруты для путешествий с детьми зимой, сообщает Biletix. РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T16:43
2021-01-02T16:43
туризм
туризм
анталья (провинция)
новости - туризм
москва
симферополь
сочи
стамбул
санкт-петербург
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Названы самые популярные маршруты для путешествий с детьми зимой, сообщает Biletix.Специалисты компании проанализировали данные бронирований пользователей и выяснили, что чаще всего в 2020 году туристы с детьми отправлялись на отдых в Сочи, Москву, Симферополь, Калининград и Санкт-Петербург, а за границей выбирали Анталью и Стамбул.На Россию приходился 91 процент бронирований таких категорий проездных документов, за границу – девять процентов. Для сравнения: в 2019 году доля внутренних перелетов составляла только 54 процента.Средний чек на детские авиабилеты в указанный период по России снизился на восемь процентов, с 7,5 до 6,9 тысячи рублей. Стоимость перелетов за рубеж, наоборот, выросла почти на четверть, с 23,7 до 29 тысячи рублей.
https://ria.ru/20210102/banya-1589202063.html
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туризм, анталья (провинция), новости - туризм, москва, симферополь, сочи, стамбул, санкт-петербург, калининград, дети

Определены самые популярные зимние направления для поездок с детьми

16:43 02.01.2021
 
© Depositphotos / maximkabbДевочка в салоне самолета
Девочка в салоне самолета - РИА Новости, 1920, 02.01.2021
© Depositphotos / maximkabb
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Названы самые популярные маршруты для путешествий с детьми зимой, сообщает Biletix.
Специалисты компании проанализировали данные бронирований пользователей и выяснили, что чаще всего в 2020 году туристы с детьми отправлялись на отдых в Сочи, Москву, Симферополь, Калининград и Санкт-Петербург, а за границей выбирали Анталью и Стамбул.
На Россию приходился 91 процент бронирований таких категорий проездных документов, за границу – девять процентов. Для сравнения: в 2019 году доля внутренних перелетов составляла только 54 процента.
Средний чек на детские авиабилеты в указанный период по России снизился на восемь процентов, с 7,5 до 6,9 тысячи рублей. Стоимость перелетов за рубеж, наоборот, выросла почти на четверть, с 23,7 до 29 тысячи рублей.
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