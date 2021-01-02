https://ria.ru/20210102/puteshestviya--1591832414.html

Определены самые популярные зимние направления для поездок с детьми

Определены самые популярные зимние направления для поездок с детьми

Названы самые популярные маршруты для путешествий с детьми зимой, сообщает Biletix. РИА Новости, 02.01.2021

2021-01-02T16:43

2021-01-02T16:43

2021-01-02T16:43

туризм

туризм

анталья (провинция)

новости - туризм

москва

симферополь

сочи

стамбул

санкт-петербург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/151516/81/1515168196_0:250:4800:2950_1920x0_80_0_0_24686acf81f4ac3bc75875af79af16ce.jpg

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Названы самые популярные маршруты для путешествий с детьми зимой, сообщает Biletix.Специалисты компании проанализировали данные бронирований пользователей и выяснили, что чаще всего в 2020 году туристы с детьми отправлялись на отдых в Сочи, Москву, Симферополь, Калининград и Санкт-Петербург, а за границей выбирали Анталью и Стамбул.На Россию приходился 91 процент бронирований таких категорий проездных документов, за границу – девять процентов. Для сравнения: в 2019 году доля внутренних перелетов составляла только 54 процента.Средний чек на детские авиабилеты в указанный период по России снизился на восемь процентов, с 7,5 до 6,9 тысячи рублей. Стоимость перелетов за рубеж, наоборот, выросла почти на четверть, с 23,7 до 29 тысячи рублей.

https://ria.ru/20210102/banya-1589202063.html

анталья (провинция)

москва

симферополь

сочи

стамбул

санкт-петербург

калининград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, анталья (провинция), новости - туризм, москва, симферополь, сочи, стамбул, санкт-петербург, калининград, дети