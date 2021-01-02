Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Новый Год 2021
Новый год—2021
https://ria.ru/20210102/progulki-1591808023.html
Названы пять самых красивых мест для зимних прогулок в Подмосковье
Названы пять самых красивых мест для зимних прогулок в Подмосковье
Усадьба Дубровицы с величественным храмом Знамения Пресвятой Богородицы в Подольске, живописный Коломенский кремль, киногород Piligrim Porto в Солнечногорске,... РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T11:28
2021-01-02T11:36
новости - туризм
новый год—2021
туризм
московская область (подмосковье)
солнечногорск
воскресенск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/02/1591808289_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_64ee5caf8afb5a4d1ddae4fff8a806df.jpg
МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Усадьба Дубровицы с величественным храмом Знамения Пресвятой Богородицы в Подольске, живописный Коломенский кремль, киногород Piligrim Porto в Солнечногорске, Зарайский кремль, хранящий святую икону Николая Чудотворца, а также богатая историей усадьба Кривякино в Воскресенске составляют пятерку самых красивых локаций для зимних прогулок в Подмосковье."На территории усадьбы Дубровицы в Подольске возвышается Церковь Знамения Пресвятой Богородицы - один из самых красивых и необычных храмов Подмосковья, построенная в уникальном для России архитектурном стиле. Церковь выстроена в виде креста с округлыми краями, а в середине ансамбля возвышается башня, на которой вместо купола красуется корона", - рассказали РИА Новости в региональном комитете по туризму.В Дубровицах можно просто гулять, рассматривая необычные детали церкви и делая красивые фотоснимки на память. Вход на территорию усадьбы свободный, добавили в пресс-службе.Еще одна локация для запоминающейся зимней прогулки – Коломенский кремль, территория которого не ограничена четко крепостными стенами, а гармонично сливается с жилым районом."На территории Кремля приятно гулять, наслаждаться видами древней архитектуры, пообедать в одном из многочисленных кафе, купить что-нибудь на память в сувенирных лавках, а также попробовать знаменитые пастилу и калач. Вход на территорию бесплатный", - рассказали в ведомстве.На территории Зарайского кремля, одного из немногих древних кремлей, который прекрасно сохранился до наших дней, посетителей встречает архитектурный ансамбль, включающий Никольский собор, собор Усекновения главы Иоанна Предтечи, где хранится главная святыня Зарайска - икона Николая Чудотворца, а также здание бывших Присутственных мест, духовного училища, где располагаются экспозиции музея."В музее Кремля можно увидеть уникальную фигурку бизона – память о первобытных людях и Зарайской стоянке – древнейшем археологическом памятнике эпохи верхнего палеолита на территории Подмосковья. Вход на территорию Кремля свободный, цена на билет в музей составит 150 рублей", - сказали в комитете.Следующее живописное место в Подмосковье, которое непременно нужно посетить зимой – киногород Piligrim Porto в Солнечногорске. Парк представляет собой комплекс построек европейского города XVIII века: центральная площадь, дом губернатора, гостиница, крепость, одинокий погост с виселицей, мрачный готический собор и фрегат, рассказали в ведомстве."По киногороду можно не только прогуляться, сделав запоминающиеся фотографии, но и пройти квест, посетить магазины, пообедать в кафе или на барбекю-зоне с мангалами, пострелять в пневматическом тире и многое другое. Взрослому билет обойдётся в 200 рублей, ребёнку и льготным категориям граждан – в 100 рублей", - отмечает подмосковный комитет по туризму.Парк-усадьба Кривякино в Воскресенске замыкает пятерку лучших локаций для зимних прогулок в Подмосковье. Ранее проект реконструкции парка получил престижную премию – бронзовый диплом в номинации "Реализация проектов по объектам ландшафтной архитектуры благоустройства и озеленения" смотра-конкурса "Лучший объект сохранения и развития" в рамках III всероссийского фестиваля "Архитектурное наследие" в Санкт-Петербурге, подчеркнули в комитете."В парке можно просто неспешно прогуливаться, наслаждаясь духом русского дворянства, а также посетить один из павильонов-кафе или же поиграть в шахматы на открытом воздухе, а также заняться буккроссингом. Вход на территорию парка свободный", - рассказали в ведомстве.
https://ria.ru/20201113/marshruty-1584343742.html
московская область (подмосковье)
солнечногорск
воскресенск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/02/1591808289_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_1131d71631bf4f9df4e1f4501c1ec63f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости - туризм, туризм, московская область (подмосковье), солнечногорск, воскресенск

Названы пять самых красивых мест для зимних прогулок в Подмосковье

11:28 02.01.2021 (обновлено: 11:36 02.01.2021)
 
© РИА Новости / Григорий СысоевУспенский кафедральный собор (справа), колокольня Ново-Голутвина монастыря (в центре) на территории Коломенского кремля
Успенский кафедральный собор (справа), колокольня Ново-Голутвина монастыря (в центре) на территории Коломенского кремля - РИА Новости, 1920, 02.01.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Усадьба Дубровицы с величественным храмом Знамения Пресвятой Богородицы в Подольске, живописный Коломенский кремль, киногород Piligrim Porto в Солнечногорске, Зарайский кремль, хранящий святую икону Николая Чудотворца, а также богатая историей усадьба Кривякино в Воскресенске составляют пятерку самых красивых локаций для зимних прогулок в Подмосковье.
"На территории усадьбы Дубровицы в Подольске возвышается Церковь Знамения Пресвятой Богородицы - один из самых красивых и необычных храмов Подмосковья, построенная в уникальном для России архитектурном стиле. Церковь выстроена в виде креста с округлыми краями, а в середине ансамбля возвышается башня, на которой вместо купола красуется корона", - рассказали РИА Новости в региональном комитете по туризму.
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкХрам Знамения Пресвятой Богородицы — центральная часть архитектурного ансамбля подмосковной усадьбы Дубровицы
Храм Знамения Пресвятой Богородицы — центральная часть архитектурного ансамбля подмосковной усадьбы Дубровицы - РИА Новости, 1920, 02.01.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Храм Знамения Пресвятой Богородицы — центральная часть архитектурного ансамбля подмосковной усадьбы Дубровицы
В Дубровицах можно просто гулять, рассматривая необычные детали церкви и делая красивые фотоснимки на память. Вход на территорию усадьбы свободный, добавили в пресс-службе.
Еще одна локация для запоминающейся зимней прогулки – Коломенский кремль, территория которого не ограничена четко крепостными стенами, а гармонично сливается с жилым районом.
"На территории Кремля приятно гулять, наслаждаться видами древней архитектуры, пообедать в одном из многочисленных кафе, купить что-нибудь на память в сувенирных лавках, а также попробовать знаменитые пастилу и калач. Вход на территорию бесплатный", - рассказали в ведомстве.
Музей-заповедник Царицыно - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
13 ноября 2020, 08:00Туризм
Куда поехать на выходные: интересные и доступные места Москвы и области
На территории Зарайского кремля, одного из немногих древних кремлей, который прекрасно сохранился до наших дней, посетителей встречает архитектурный ансамбль, включающий Никольский собор, собор Усекновения главы Иоанна Предтечи, где хранится главная святыня Зарайска - икона Николая Чудотворца, а также здание бывших Присутственных мест, духовного училища, где располагаются экспозиции музея.
"В музее Кремля можно увидеть уникальную фигурку бизона – память о первобытных людях и Зарайской стоянке – древнейшем археологическом памятнике эпохи верхнего палеолита на территории Подмосковья. Вход на территорию Кремля свободный, цена на билет в музей составит 150 рублей", - сказали в комитете.
© Фото : Зарайский кремльНа территории Зарайского кремля
На территории Зарайского кремля - РИА Новости, 1920, 02.01.2021
© Фото : Зарайский кремль
На территории Зарайского кремля
Следующее живописное место в Подмосковье, которое непременно нужно посетить зимой – киногород Piligrim Porto в Солнечногорске. Парк представляет собой комплекс построек европейского города XVIII века: центральная площадь, дом губернатора, гостиница, крепость, одинокий погост с виселицей, мрачный готический собор и фрегат, рассказали в ведомстве.
"По киногороду можно не только прогуляться, сделав запоминающиеся фотографии, но и пройти квест, посетить магазины, пообедать в кафе или на барбекю-зоне с мангалами, пострелять в пневматическом тире и многое другое. Взрослому билет обойдётся в 200 рублей, ребёнку и льготным категориям граждан – в 100 рублей", - отмечает подмосковный комитет по туризму.
© Фото : Piligrim PortoВ парке Piligrim Porto
В парке Piligrim Porto - РИА Новости, 1920, 02.01.2021
© Фото : Piligrim Porto
В парке Piligrim Porto
Парк-усадьба Кривякино в Воскресенске замыкает пятерку лучших локаций для зимних прогулок в Подмосковье. Ранее проект реконструкции парка получил престижную премию – бронзовый диплом в номинации "Реализация проектов по объектам ландшафтной архитектуры благоустройства и озеленения" смотра-конкурса "Лучший объект сохранения и развития" в рамках III всероссийского фестиваля "Архитектурное наследие" в Санкт-Петербурге, подчеркнули в комитете.
"В парке можно просто неспешно прогуливаться, наслаждаясь духом русского дворянства, а также посетить один из павильонов-кафе или же поиграть в шахматы на открытом воздухе, а также заняться буккроссингом. Вход на территорию парка свободный", - рассказали в ведомстве.
© МУ "КЦ "Усадьба Кривякино"Усадьба "Кривякино" под Воскресенском
Усадьба Кривякино под Воскресенском - РИА Новости, 1920, 02.01.2021
© МУ "КЦ "Усадьба Кривякино"
Усадьба "Кривякино" под Воскресенском
 
Новый год—2021Новости - ТуризмТуризмМосковская область (Подмосковье)СолнечногорскВоскресенск
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:48Инфекционист назвал противопоказания для вакцинации от коронавируса
07:32В граничащем с Россией Хэйхэ остановили работу транспорта из-за COVID-19
06:59При пожаре в частном доме в Красноярском крае погибли три человека
06:47Обнаруживший Эболу ученый заявил об опасности новых смертельных болезней
06:04Депутат Рады назвал причину отказа Украины от российской вакцины
06:04Россия вывела на орбиту 21 аппарат в 2020 году
05:53В Хабаровском крае в первые дни 2021 года от пожаров погибли пять человек
05:28Названа самая перспективная специальность в российских вузах
05:03Миротворцы разминировали более 400 гектаров территории в Карабахе
04:25В московском ресторане на мужчину упал потолок
04:22Аналитик предложил решение проблемы сертификации "Северного потока — 2"
04:05Водители за неполный 2020 год заплатили 13 миллиардов рублей штрафов
04:01Вернувшегося из Ливии украинского моряка не пустили в Россию
03:55Вернувшиеся из Ливии моряки пробыли в плену 10 дней
03:53СМИ: в США три человека погибли после падения самолета на жилой дом
03:49Врачи рассказали, как правильно ходить в баню зимой
03:45Арестованные в Ливии российские моряки не поняли причину задержания
03:11Освобожденные россияне рассказали об ужасных условиях содержания в Ливии
02:53Раскрыта новая причина лишения водительских прав
02:26СМИ сообщило подробности трагедии с погибшим от нападения собак ребенком
Лента новостейМолния