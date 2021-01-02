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Названы пять самых красивых мест для зимних прогулок в Подмосковье

Названы пять самых красивых мест для зимних прогулок в Подмосковье

Усадьба Дубровицы с величественным храмом Знамения Пресвятой Богородицы в Подольске, живописный Коломенский кремль, киногород Piligrim Porto в Солнечногорске,... РИА Новости, 02.01.2021

2021-01-02T11:28

2021-01-02T11:28

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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Усадьба Дубровицы с величественным храмом Знамения Пресвятой Богородицы в Подольске, живописный Коломенский кремль, киногород Piligrim Porto в Солнечногорске, Зарайский кремль, хранящий святую икону Николая Чудотворца, а также богатая историей усадьба Кривякино в Воскресенске составляют пятерку самых красивых локаций для зимних прогулок в Подмосковье."На территории усадьбы Дубровицы в Подольске возвышается Церковь Знамения Пресвятой Богородицы - один из самых красивых и необычных храмов Подмосковья, построенная в уникальном для России архитектурном стиле. Церковь выстроена в виде креста с округлыми краями, а в середине ансамбля возвышается башня, на которой вместо купола красуется корона", - рассказали РИА Новости в региональном комитете по туризму.В Дубровицах можно просто гулять, рассматривая необычные детали церкви и делая красивые фотоснимки на память. Вход на территорию усадьбы свободный, добавили в пресс-службе.Еще одна локация для запоминающейся зимней прогулки – Коломенский кремль, территория которого не ограничена четко крепостными стенами, а гармонично сливается с жилым районом."На территории Кремля приятно гулять, наслаждаться видами древней архитектуры, пообедать в одном из многочисленных кафе, купить что-нибудь на память в сувенирных лавках, а также попробовать знаменитые пастилу и калач. Вход на территорию бесплатный", - рассказали в ведомстве.На территории Зарайского кремля, одного из немногих древних кремлей, который прекрасно сохранился до наших дней, посетителей встречает архитектурный ансамбль, включающий Никольский собор, собор Усекновения главы Иоанна Предтечи, где хранится главная святыня Зарайска - икона Николая Чудотворца, а также здание бывших Присутственных мест, духовного училища, где располагаются экспозиции музея."В музее Кремля можно увидеть уникальную фигурку бизона – память о первобытных людях и Зарайской стоянке – древнейшем археологическом памятнике эпохи верхнего палеолита на территории Подмосковья. Вход на территорию Кремля свободный, цена на билет в музей составит 150 рублей", - сказали в комитете.Следующее живописное место в Подмосковье, которое непременно нужно посетить зимой – киногород Piligrim Porto в Солнечногорске. Парк представляет собой комплекс построек европейского города XVIII века: центральная площадь, дом губернатора, гостиница, крепость, одинокий погост с виселицей, мрачный готический собор и фрегат, рассказали в ведомстве."По киногороду можно не только прогуляться, сделав запоминающиеся фотографии, но и пройти квест, посетить магазины, пообедать в кафе или на барбекю-зоне с мангалами, пострелять в пневматическом тире и многое другое. Взрослому билет обойдётся в 200 рублей, ребёнку и льготным категориям граждан – в 100 рублей", - отмечает подмосковный комитет по туризму.Парк-усадьба Кривякино в Воскресенске замыкает пятерку лучших локаций для зимних прогулок в Подмосковье. Ранее проект реконструкции парка получил престижную премию – бронзовый диплом в номинации "Реализация проектов по объектам ландшафтной архитектуры благоустройства и озеленения" смотра-конкурса "Лучший объект сохранения и развития" в рамках III всероссийского фестиваля "Архитектурное наследие" в Санкт-Петербурге, подчеркнули в комитете."В парке можно просто неспешно прогуливаться, наслаждаясь духом русского дворянства, а также посетить один из павильонов-кафе или же поиграть в шахматы на открытом воздухе, а также заняться буккроссингом. Вход на территорию парка свободный", - рассказали в ведомстве.

https://ria.ru/20201113/marshruty-1584343742.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - туризм, туризм, московская область (подмосковье), солнечногорск, воскресенск