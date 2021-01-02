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https://ria.ru/20210102/podzhog-1591806869.html
Во Франции в новогоднюю ночь сожгли более 860 машин
Во Франции в новогоднюю ночь сожгли более 860 машин
Хулиганы сожгли 861 автомобиль в новогоднюю ночь во Франции, что на 41% меньше, чем в прошлом году, сообщает радиостанция Europe 1. РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T10:53
2021-01-02T10:53
новый год—2021
жеральд дарманен
министерство внутренних дел франции
франция
в мире
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Хулиганы сожгли 861 автомобиль в новогоднюю ночь во Франции, что на 41% меньше, чем в прошлом году, сообщает радиостанция Europe 1.Ранее французские СМИ сообщали, что не менее 100 тысяч полицейских и жандармов будут мобилизованы во Франции, чтобы следить за соблюдением комендантского часа в новогоднюю ночь. Министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен призвал префектов принять необходимые меры, чтобы бороться с "несанкционированными собраниями" и "столкновениями в городах" до конца года и в особенности 31 декабря.Как отмечает радиостанция, цифры о поджогах машин не фигурировали в релизе французского министерства внутренних дел о происшествиях в новогоднюю ночь. Дело в том, что глава МВД Франции Жеральд Дарманен направил префектам письмо с требованием не сообщать эти данные на местном уровне, "чтобы избежать любых элементов соревнования" по числу поджогов.При этом, по данным полиции и жандармерии страны, с которыми ознакомилась радиостанция, в ночь на 1 января по всей Франции неизвестные сожгли 861 автомобиль. Тогда как в прошлом году было зафиксировано рекордное число поджогов – 1457.С 30 октября во Франции был введен повторный карантин на фоне второй эпидемии коронавируса. С 15 декабря карантин в стране был заменен комендантским часом с 20.00. до 06.00. По словам представителя правительства страны Габриэля Атталя, комендантский час в 15 французских департаментах будет начинаться с 18.00.
https://ria.ru/20210101/vecherinka-1591759025.html
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жеральд дарманен, министерство внутренних дел франции, франция, в мире

Во Франции в новогоднюю ночь сожгли более 860 машин

10:53 02.01.2021
 
© РИА Новости / Андрей ЧаплыгинПротестующие против закона о труде на площади республики в Париже подожгли машину
Протестующие против закона о труде на площади республики в Париже подожгли машину - РИА Новости, 1920, 02.01.2021
© РИА Новости / Андрей Чаплыгин
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Хулиганы сожгли 861 автомобиль в новогоднюю ночь во Франции, что на 41% меньше, чем в прошлом году, сообщает радиостанция Europe 1.
Ранее французские СМИ сообщали, что не менее 100 тысяч полицейских и жандармов будут мобилизованы во Франции, чтобы следить за соблюдением комендантского часа в новогоднюю ночь. Министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен призвал префектов принять необходимые меры, чтобы бороться с "несанкционированными собраниями" и "столкновениями в городах" до конца года и в особенности 31 декабря.
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Как отмечает радиостанция, цифры о поджогах машин не фигурировали в релизе французского министерства внутренних дел о происшествиях в новогоднюю ночь. Дело в том, что глава МВД Франции Жеральд Дарманен направил префектам письмо с требованием не сообщать эти данные на местном уровне, "чтобы избежать любых элементов соревнования" по числу поджогов.
При этом, по данным полиции и жандармерии страны, с которыми ознакомилась радиостанция, в ночь на 1 января по всей Франции неизвестные сожгли 861 автомобиль. Тогда как в прошлом году было зафиксировано рекордное число поджогов – 1457.
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Во Франции ужесточили ограничения из-за коронавируса
С 30 октября во Франции был введен повторный карантин на фоне второй эпидемии коронавируса. С 15 декабря карантин в стране был заменен комендантским часом с 20.00. до 06.00. По словам представителя правительства страны Габриэля Атталя, комендантский час в 15 французских департаментах будет начинаться с 18.00.
 
Новый год—2021Жеральд ДарманенМинистерство внутренних дел ФранцииФранцияВ мире
 
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