https://ria.ru/20210102/podzhog-1591806869.html
Во Франции в новогоднюю ночь сожгли более 860 машин
Во Франции в новогоднюю ночь сожгли более 860 машин
Хулиганы сожгли 861 автомобиль в новогоднюю ночь во Франции, что на 41% меньше, чем в прошлом году, сообщает радиостанция Europe 1. РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T10:53
2021-01-02T10:53
2021-01-02T10:53
новый год—2021
жеральд дарманен
министерство внутренних дел франции
франция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/144760/21/1447602102_0:378:4032:2646_1920x0_80_0_0_a62cfc94f41dd239c9908c4b68bf6c6f.jpg
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Хулиганы сожгли 861 автомобиль в новогоднюю ночь во Франции, что на 41% меньше, чем в прошлом году, сообщает радиостанция Europe 1.Ранее французские СМИ сообщали, что не менее 100 тысяч полицейских и жандармов будут мобилизованы во Франции, чтобы следить за соблюдением комендантского часа в новогоднюю ночь. Министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен призвал префектов принять необходимые меры, чтобы бороться с "несанкционированными собраниями" и "столкновениями в городах" до конца года и в особенности 31 декабря.Как отмечает радиостанция, цифры о поджогах машин не фигурировали в релизе французского министерства внутренних дел о происшествиях в новогоднюю ночь. Дело в том, что глава МВД Франции Жеральд Дарманен направил префектам письмо с требованием не сообщать эти данные на местном уровне, "чтобы избежать любых элементов соревнования" по числу поджогов.При этом, по данным полиции и жандармерии страны, с которыми ознакомилась радиостанция, в ночь на 1 января по всей Франции неизвестные сожгли 861 автомобиль. Тогда как в прошлом году было зафиксировано рекордное число поджогов – 1457.С 30 октября во Франции был введен повторный карантин на фоне второй эпидемии коронавируса. С 15 декабря карантин в стране был заменен комендантским часом с 20.00. до 06.00. По словам представителя правительства страны Габриэля Атталя, комендантский час в 15 французских департаментах будет начинаться с 18.00.
https://ria.ru/20210101/vecherinka-1591759025.html
https://ria.ru/20210101/koronavirus-1591772386.html
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/144760/21/1447602102_0:0:4032:3024_1920x0_80_0_0_8a971f7d97d3da2781a7e8dba0c99862.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жеральд дарманен, министерство внутренних дел франции, франция, в мире