https://ria.ru/20210102/podzhog-1591806869.html

Во Франции в новогоднюю ночь сожгли более 860 машин

Во Франции в новогоднюю ночь сожгли более 860 машин

Хулиганы сожгли 861 автомобиль в новогоднюю ночь во Франции, что на 41% меньше, чем в прошлом году, сообщает радиостанция Europe 1. РИА Новости, 02.01.2021

2021-01-02T10:53

2021-01-02T10:53

2021-01-02T10:53

новый год—2021

жеральд дарманен

министерство внутренних дел франции

франция

в мире

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Хулиганы сожгли 861 автомобиль в новогоднюю ночь во Франции, что на 41% меньше, чем в прошлом году, сообщает радиостанция Europe 1.Ранее французские СМИ сообщали, что не менее 100 тысяч полицейских и жандармов будут мобилизованы во Франции, чтобы следить за соблюдением комендантского часа в новогоднюю ночь. Министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен призвал префектов принять необходимые меры, чтобы бороться с "несанкционированными собраниями" и "столкновениями в городах" до конца года и в особенности 31 декабря.Как отмечает радиостанция, цифры о поджогах машин не фигурировали в релизе французского министерства внутренних дел о происшествиях в новогоднюю ночь. Дело в том, что глава МВД Франции Жеральд Дарманен направил префектам письмо с требованием не сообщать эти данные на местном уровне, "чтобы избежать любых элементов соревнования" по числу поджогов.При этом, по данным полиции и жандармерии страны, с которыми ознакомилась радиостанция, в ночь на 1 января по всей Франции неизвестные сожгли 861 автомобиль. Тогда как в прошлом году было зафиксировано рекордное число поджогов – 1457.С 30 октября во Франции был введен повторный карантин на фоне второй эпидемии коронавируса. С 15 декабря карантин в стране был заменен комендантским часом с 20.00. до 06.00. По словам представителя правительства страны Габриэля Атталя, комендантский час в 15 французских департаментах будет начинаться с 18.00.

https://ria.ru/20210101/vecherinka-1591759025.html

https://ria.ru/20210101/koronavirus-1591772386.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жеральд дарманен, министерство внутренних дел франции, франция, в мире