https://ria.ru/20210102/noydy-1591517568.html

Как шаманы Русской Лапландии держали в страхе всю Европу

Как шаманы Русской Лапландии держали в страхе всю Европу

Некогда Кольский полуостров считался местом обитания самых могущественных в мире людей. Согласно легендам, они, одетые в звериные шкуры, с помощью бубна и... РИА Новости, 02.01.2021

2021-01-02T08:00

2021-01-02T08:00

2021-01-02T08:14

религия и мировоззрение

ловозеро

аналитика - религия и мировоззрение

уильям шекспир

лжедмитрий i

кольский полуостров

мурманская область

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Некогда Кольский полуостров считался местом обитания самых могущественных в мире людей. Согласно легендам, они, одетые в звериные шкуры, с помощью бубна и ритуальных танцев совершали немыслимое — вызывали буран, воскрешали мертвых. Это шаманы саамских племен, их звали нойдами. Об их секретах — в материале РИА Новости.КолдуныТрагедия, полная загадок: зимой 1973 года группа из десяти туристов неожиданно исчезла в окрестностях Ловозера в Мурманской области. Как выяснилось потом, все погибли от переохлаждения, попав в страшный буран. Почему-то они побросали снаряжение, разбежались друг от друга. И, как показало следствие, не установили палатки.Столь нерациональное поведение до сих пор не объяснили. Говорят, перед выходом в тундру туристы слышали удары в бубен и страшное завывание…Местные жители уверены: лыжники вошли в запретные земли саамов. А их страж — могущественный шаман — наслал на незваных гостей бурю.И по сей день в селе Ловозеро на вопросы о нойдах отвечают нехотя либо полушепотом — словно чего-то боятся. Хотя никто давно не видел нойдов. И рассказы о них противоречивы.Одни говорят: нойды по-прежнему живут в ловозерской тайге, среди непроходимых болот. Другие — последний саамский шаман умер в 1931 году. Звали его Риз с Нотозера, что на северо-западе Кольского полуострова.Третьи уверены: шаманов замучили в застенках Лубянки, когда пытались выведать их секреты. Советские спецслужбы якобы ставили над ними различные опыты.Били в бубныНи одна из этих версий не подтверждена документами. Ученые знают одно: нойды и вправду считались шаманами. Причем настолько могущественными, что присказки и легенды о них встречаются в большинстве европейских стран. Увековечил их, например, и Уильям Шекспир — в "Комедии ошибок":"Заехал я в страну воображенья?Иль город здесь лапландских колдунов?.."Нойды могли путешествовать между мирами, разговаривать со всеми существами, в том числе с богами. Все это благодаря специальным ритуалам, которые сегодня принято называть по-тюркски "камланием"."Распевая заклинания, шаманы неистово били колотушками из оленьего рога в бубны, на которых изображались все ярусы Вселенной и все саамские божества, животные — помощники шаманов, а в центре — солнце Пейве, иногда с оленем (ведь он везет солнце по дневному небосводу) или человеком. Шаманам подпевали все собравшиеся — этот шум приводил в экстаз шамана и пугал змею по имени Сайва-Гуэлле, которая сажала шамана на спину и переносила в преисподнюю", — пишет российский этнограф Владимир Петрухин.Проклятие Ивана ГрозногоВообще бубен — главное орудие нойда. С его помощью он насылает порчу или исцеляет болезни."Примечательно, что саамские бубны в XVII-XVIII веках часто посылались в дар европейским государям и вельможам в качестве сувениров. <…> Саамские бубны различаются в зависимости от места изготовления. Но почти все они имеют на наружной стороне обтяжки рисунки. Эти рисунки достаточно разнообразны, но большая их часть отражает представление саамов о существовании трех миров — нижнего, среднего и верхнего. Поверхность обтяжки бубна разделена полосами или иным способом на три части, каждая из которых заполнена фигурками людей, животных и мифических существ, относящихся к соответствующим мирам", — отмечает в работе про саамов известный советский и российский этнограф Людмила Хомич.Считалось, что по звучанию ритуального инструмента нойд может предсказать будущее. Так, по одной из легенд, саамские шаманы предсказали скорую кончину царю Ивану Грозному. Тот настолько разгневался, что приказал их казнить. А те якобы в ответ промолвили: "Еще не вечер".Вечером того же дня, 18 марта, царь упал замертво. А нойды, по преданию, прокляли весь его род и заявили, что на трон взойдет один из них.Так и случилось — в 1605 году правителем Руси стал беглый монах Григорий Отрепьев, он же Лжедмитрий I, который, согласно хроникам, "учился колдовству у лопарей" (так называли саамов).После его гибели появился следующий Лжедмитрий. У москвичей уже было объяснение: "Лопарские колдуны могут позволить себя убить, а потом сами себя воскресить".УгасаниеНеспроста народная молва уделяла столько внимания именно саамским шаманам. С ними Русь познакомилась еще в XI веке, когда новгородские торговцы добрались до самого севера Лапландии.Спустя пятьсот лет саамы стали обращаться в христианство, несмотря на угрозы духовных предводителей. Нойды были главными врагами православных миссионеров. Возможно, поэтому новая религия утвердилась в Лапландии не сразу.А с XVIII века шаманы в этих землях как будто пропали. По крайней мере, ученые не находят каких-либо принадлежащих им артефактов, изготовленных позже.Однако, судя по многочисленным свидетельствам, нойды тогда никуда не делись. Еще на протяжении трех столетий их периодически встречали в лесах Кольского полуострова. Местные саамы, хоть и приняли христианство, все равно ходили к ним.Сейчас же большинство исследователей уверены: саамские шаманы исчезли окончательно, потому что в целом уникальная культура народа Севера постепенно угасает.

https://ria.ru/20201219/nikola-1589980729.html

ловозеро

кольский полуостров

мурманская область

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ловозеро, аналитика - религия и мировоззрение, уильям шекспир, лжедмитрий i, кольский полуостров, мурманская область