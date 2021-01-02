https://ria.ru/20210102/mrot-1591822318.html

В Совфеде оценили эффективность оплаты больничных не ниже МРОТ

В Совфеде оценили эффективность оплаты больничных не ниже МРОТ

Норма о минимальных выплатах по больничным не ниже МРОТ, которая действовала до 31 декабря, доказала свою эффективность, ее введение на постоянной основе... РИА Новости, 02.01.2021

2021-01-02T14:08

2021-01-02T14:08

2021-01-02T14:08

совет федерации рф

единая россия

андрей турчак

владимир путин

общество

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Норма о минимальных выплатах по больничным не ниже МРОТ, которая действовала до 31 декабря, доказала свою эффективность, ее введение на постоянной основе гарантирует поддержку работников с небольшим стажем или доходами, которые теперь будут не ниже МРОТ даже при больничном, сообщил секретарь генерального совета партии "Единая Россия", первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об электронных сертификатах на технические средства реабилитации, лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для инвалидов, а также устанавливающий норму об оплате больничных не ниже МРОТ. Так, вносятся изменения в закон "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством", согласно которым бессрочно вводится норма об оплате больничных из месячного расчета не ниже МРОТ.Вице-спикер Совета Федерации напомнил, что выплаты социальных пособий по всей стране будут осуществляться напрямую из Фонда социального страхования, а не работодателем в счет уплаты страховых взносов."Это будет гарантировать работникам, что выплата положенных им пособий состоится, вне зависимости от финансового положения работодателя и его способности выплачивать эти деньги из своих средств. Такой механизм удобен и работодателям, так как позволяет не расходовать собственные средства на страховые выплаты", - подчеркнул Турчак.

https://ria.ru/20201111/mrot-1584113993.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет федерации рф, единая россия, андрей турчак, владимир путин, общество