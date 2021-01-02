В Совфеде оценили эффективность оплаты больничных не ниже МРОТ
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Норма о минимальных выплатах по больничным не ниже МРОТ, которая действовала до 31 декабря, доказала свою эффективность, ее введение на постоянной основе гарантирует поддержку работников с небольшим стажем или доходами, которые теперь будут не ниже МРОТ даже при больничном, сообщил секретарь генерального совета партии "Единая Россия", первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об электронных сертификатах на технические средства реабилитации, лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для инвалидов, а также устанавливающий норму об оплате больничных не ниже МРОТ. Так, вносятся изменения в закон "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством", согласно которым бессрочно вводится норма об оплате больничных из месячного расчета не ниже МРОТ.
"Наши поправки сделали бессрочным это положение. Это была временная мера на период пандемии, которая поддержала работников с небольшими доходами или страховым стажем. Они были вынуждены брать больничный из-за своей болезни, по уходу за ребенком или карантина. В результате их доходы падали ниже МРОТ, что недопустимо. Мы приняли положение о нижней границе расчета больничных, и эта мера доказала свою эффективность. Поэтому мы закрепили ее на постоянной основе", - отметил Турчак, которого цитирует пресс-служба.
Вице-спикер Совета Федерации напомнил, что выплаты социальных пособий по всей стране будут осуществляться напрямую из Фонда социального страхования, а не работодателем в счет уплаты страховых взносов.
"Это будет гарантировать работникам, что выплата положенных им пособий состоится, вне зависимости от финансового положения работодателя и его способности выплачивать эти деньги из своих средств. Такой механизм удобен и работодателям, так как позволяет не расходовать собственные средства на страховые выплаты", - подчеркнул Турчак.
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