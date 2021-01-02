Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210102/lanovoy-1591845388.html
Представитель Ланового рассказал о состоянии артиста
Представитель Ланового рассказал о состоянии артиста
Народный артист СССР Василий Лановой, заболевший коронавирусом, чувствует себя нормально, у него обнаружено 5% поражение легких, он пробудет в больнице... РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T19:36
2021-01-02T19:36
распространение нового коронавируса
культура
россия
кирилл крок
евгений вахтангов
василий лановой
ссср
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/02/1591813401_0:153:3071:1880_1920x0_80_0_0_1dd89f8364987c8211f45a6306680603.jpg
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Народный артист СССР Василий Лановой, заболевший коронавирусом, чувствует себя нормально, у него обнаружено 5% поражение легких, он пробудет в больнице несколько дней, заявила РИА Новости его представитель Антонина Журавлева.Ранее директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок сообщал, что Лановой заболел коронавирусом. Артист вместе с супругой госпитализированы в больницу.Лановой родился 16 января 1934 года. Является артистом Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, Герой Труда РФ, председатель попечительского совета патриотической акции "Бессмертный полк", заведующий кафедрой сценической речи, профессор Театрального училища имени Бориса Щукина.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
россия
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/02/1591813401_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_4b4a10c32ffc1c9544bc0411c3570bbb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
культура, россия, кирилл крок, евгений вахтангов, василий лановой, ссср

Представитель Ланового рассказал о состоянии артиста

19:36 02.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоАктер Василий Лановой
Актер Василий Лановой - РИА Новости, 1920, 02.01.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Народный артист СССР Василий Лановой, заболевший коронавирусом, чувствует себя нормально, у него обнаружено 5% поражение легких, он пробудет в больнице несколько дней, заявила РИА Новости его представитель Антонина Журавлева.
Ранее директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок сообщал, что Лановой заболел коронавирусом. Артист вместе с супругой госпитализированы в больницу.

"5% у него поражения легких. Его выпишут через несколько дней. Все в порядке с ним, пока с Ириной Петровной (супруга Ирина Купченко - ред.) в больнице побудет. У нее нет заражения (коронавирусом). Она пока с ним останется, но, я думаю, завтра уедет. Все обошлось", - рассказал Журавлева агентству.

Лановой родился 16 января 1934 года. Является артистом Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, Герой Труда РФ, председатель попечительского совета патриотической акции "Бессмертный полк", заведующий кафедрой сценической речи, профессор Театрального училища имени Бориса Щукина.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус - РИА Новости, 1920, 23.04.2020
23 апреля 2020, 10:43Инфографика
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКультураРоссияКирилл КрокЕвгений ВахтанговВасилий ЛановойСССР
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:48Инфекционист назвал противопоказания для вакцинации от коронавируса
07:32В граничащем с Россией Хэйхэ остановили работу транспорта из-за COVID-19
06:59При пожаре в частном доме в Красноярском крае погибли три человека
06:47Обнаруживший Эболу ученый заявил об опасности новых смертельных болезней
06:04Депутат Рады назвал причину отказа Украины от российской вакцины
06:04Россия вывела на орбиту 21 аппарат в 2020 году
05:53В Хабаровском крае в первые дни 2021 года погибли пять человек
05:28Названа самая перспективная специальность в российских вузах
05:03Миротворцы разминировали более 400 гектаров территории в Карабахе
04:25В московском ресторане на мужчину упал потолок
04:22Аналитик предложил решение проблемы сертификации "Северного потока — 2"
04:05Водители за неполный 2020 год заплатили 13 миллиардов рублей штрафов
04:01Вернувшегося из Ливии украинского моряка не пустили в Россию
03:55Вернувшиеся из Ливии моряки пробыли в плену 10 дней
03:53СМИ: в США три человека погибли после падения самолета на жилой дом
03:49Врачи рассказали, как правильно ходить в баню зимой
03:45Арестованные в Ливии российские моряки не поняли причину задержания
03:11Освобожденные россияне рассказали об ужасных условиях содержания в Ливии
02:53Раскрыта новая причина лишения водительских прав
02:26СМИ сообщило подробности трагедии с погибшим от нападения собак ребенком
Лента новостейМолния