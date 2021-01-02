https://ria.ru/20210102/lanovoy-1591845388.html

Представитель Ланового рассказал о состоянии артиста

Представитель Ланового рассказал о состоянии артиста

Народный артист СССР Василий Лановой, заболевший коронавирусом, чувствует себя нормально, у него обнаружено 5% поражение легких, он пробудет в больнице... РИА Новости, 02.01.2021

2021-01-02T19:36

2021-01-02T19:36

2021-01-02T19:36

распространение нового коронавируса

культура

россия

кирилл крок

евгений вахтангов

василий лановой

ссср

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Народный артист СССР Василий Лановой, заболевший коронавирусом, чувствует себя нормально, у него обнаружено 5% поражение легких, он пробудет в больнице несколько дней, заявила РИА Новости его представитель Антонина Журавлева.Ранее директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок сообщал, что Лановой заболел коронавирусом. Артист вместе с супругой госпитализированы в больницу.Лановой родился 16 января 1934 года. Является артистом Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, Герой Труда РФ, председатель попечительского совета патриотической акции "Бессмертный полк", заведующий кафедрой сценической речи, профессор Театрального училища имени Бориса Щукина.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

ссср

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, россия, кирилл крок, евгений вахтангов, василий лановой, ссср