https://ria.ru/20210102/koronavirus-1591810423.html

Василия Ланового госпитализировали с COVID-19

Василия Ланового госпитализировали с COVID-19

Народный артист СССР Василий Лановой заразился коронавирусом и находится в больнице, заявил РИА Новости директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок. РИА Новости, 02.01.2021

2021-01-02T11:40

2021-01-02T11:40

2021-01-02T13:03

культура

евгений вахтангов

василий лановой

ссср

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Народный артист СССР Василий Лановой заразился коронавирусом и находится в больнице, заявил РИА Новости директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок. По его словам, жена Ланового, народная артистка РСФСР Ирина Купченко, также поехала в больницу из-за положительного теста. "Она надеется, что вечером ее отпустят домой", — сказал Крок.Лановой родился 16 января 1934 года. С 1957 года служит в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова. Народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, Герой Труда России, председатель попечительского совета патриотической акции "Бессмертный полк", заведующий кафедрой сценической речи, профессор Театрального училища имени Бориса Щукина.

https://ria.ru/20201117/vaktsina-1584978902.html

ссср

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений вахтангов, василий лановой, ссср