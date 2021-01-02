https://ria.ru/20210102/koronavirus-1591810423.html
Василия Ланового госпитализировали с COVID-19
Василия Ланового госпитализировали с COVID-19
Народный артист СССР Василий Лановой заразился коронавирусом и находится в больнице, заявил РИА Новости директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок. РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T11:40
2021-01-02T11:40
2021-01-02T13:03
культура
евгений вахтангов
василий лановой
ссср
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Народный артист СССР Василий Лановой заразился коронавирусом и находится в больнице, заявил РИА Новости директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок. По его словам, жена Ланового, народная артистка РСФСР Ирина Купченко, также поехала в больницу из-за положительного теста. "Она надеется, что вечером ее отпустят домой", — сказал Крок.Лановой родился 16 января 1934 года. С 1957 года служит в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова. Народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, Герой Труда России, председатель попечительского совета патриотической акции "Бессмертный полк", заведующий кафедрой сценической речи, профессор Театрального училища имени Бориса Щукина.
https://ria.ru/20201117/vaktsina-1584978902.html
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евгений вахтангов, василий лановой, ссср