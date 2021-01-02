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Василия Ланового госпитализировали с COVID-19
Василия Ланового госпитализировали с COVID-19
Народный артист СССР Василий Лановой заразился коронавирусом и находится в больнице, заявил РИА Новости директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок. РИА Новости, 02.01.2021
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культура
евгений вахтангов
василий лановой
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Народный артист СССР Василий Лановой заразился коронавирусом и находится в больнице, заявил РИА Новости директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок. По его словам, жена Ланового, народная артистка РСФСР Ирина Купченко, также поехала в больницу из-за положительного теста. "Она надеется, что вечером ее отпустят домой", — сказал Крок.Лановой родился 16 января 1934 года. С 1957 года служит в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова. Народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, Герой Труда России, председатель попечительского совета патриотической акции "Бессмертный полк", заведующий кафедрой сценической речи, профессор Театрального училища имени Бориса Щукина.
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евгений вахтангов, василий лановой, ссср

Василия Ланового госпитализировали с COVID-19

11:40 02.01.2021 (обновлено: 13:03 02.01.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАктер Василий Лановой во время торжественной профилактики горелки Вечного огня
Актер Василий Лановой во время торжественной профилактики горелки Вечного огня - РИА Новости, 1920, 02.01.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Народный артист СССР Василий Лановой заразился коронавирусом и находится в больнице, заявил РИА Новости директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

"У Василия Семеновича положительный тест на коронавирус. Из-за возраста было принято решение о госпитализации", — рассказал он, отметив, что актер чувствует себя неплохо.

По его словам, жена Ланового, народная артистка РСФСР Ирина Купченко, также поехала в больницу из-за положительного теста. "Она надеется, что вечером ее отпустят домой", — сказал Крок.
Лановой родился 16 января 1934 года. С 1957 года служит в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова. Народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, Герой Труда России, председатель попечительского совета патриотической акции "Бессмертный полк", заведующий кафедрой сценической речи, профессор Театрального училища имени Бориса Щукина.
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