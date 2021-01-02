https://ria.ru/20210102/korenev-1591825433.html

Путин выразил соболезнования родным и близким Владимира Коренева

Путин выразил соболезнования родным и близким Владимира Коренева

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким скончавшегося актера Владимира Коренева, соответствующая телеграмма опубликована на... РИА Новости, 02.01.2021

2021-01-02T14:42

2021-01-02T14:42

2021-01-02T14:54

культура

умер владимир коренев

владимир коренев

театр

кино и сериалы

электротеатр станиславский

владимир путин

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким скончавшегося актера Владимира Коренева, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Коренев, сыгравший главную роль в фильме "Человек-амфибия", в субботу скончался на 81-м году жизни."Примите глубокие соболезнования, искренние слова поддержки и сочувствия в связи с кончиной Владимира Борисовича Коренева. Народный артист России Владимир Коренев был человеком яркого, многогранного дарования, выдающимся представителем отечественной школы драматического искусства", - говорится в телеграмме.Президент добавил, что талантливые, запоминающиеся работы Коренева в кино и на театральной сцене навсегда останутся в истории культуры РФ, а также сохранятся в сердцах зрителей разных поколений.Коренев - советский и российский актёр. Родился в Севастополе в 1940 году, окончил ГИТИС. Будучи студентом выпускного курса, сыграл роль в фильме "Человек-амфибия" режиссёра Владимира Чеботарева, которая принесла ему широкую известность. Позднее играл в Московском драматическом театре имени Станиславского (сейчас Электротеатр Станиславский). В 1998 году Кореневу было присвоено звание Народный артист Российской Федерации.

https://ria.ru/20210102/korenev-1591823230.html

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умер владимир коренев, владимир коренев, театр, кино и сериалы, электротеатр станиславский, владимир путин