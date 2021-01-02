https://ria.ru/20210102/korenev-1591819401.html

Умер Владимир Коренев, сыгравший Ихтиандра в фильме "Человек-амфибия"

Умер Владимир Коренев, сыгравший Ихтиандра в фильме "Человек-амфибия"

Народный артист России Владимир Коренев, известный по роли Ихтиандра в фильме "Человек-амфибия", умер на 81-м году жизни, рассказала РИА Новости его дочь. РИА Новости, 02.01.2021

2021-01-02T13:32

2021-01-02T13:32

2021-01-02T18:04

культура

владимир коренев

общество

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Народный артист России Владимир Коренев, известный по роли Ихтиандра в фильме "Человек-амфибия", умер на 81-м году жизни, рассказала РИА Новости его дочь.В Электротеатре Станиславский сообщили, что причиной смерти актера стал коронавирус.Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким артиста.Владимир Коренев родился в Севастополе в 1940 году. В школьные годы заинтересовался театром и в 1957 году поступил в ГИТИС. Когда был на последнем курсе, получил роль Ихтиандра в фильме Владимира Чеботарева "Человек-амфибия". Фильм стал лидером советского проката 1962 года и принес Кореневу всесоюзную известность.В 1961 году Коренев поступил в труппу Московского драматического театра имени Станиславского (сейчас — Электротеатр Станиславский), где служил все последующие годы. На его счету такие спектакли, как "Прощание в июне", "Сирано де Бержерак", "Стакан воды", "Хлестаков", "Собачье сердце". Продолжал сниматься в кино — в фильмах "Дети Дон-Кихота", "Освобождение", "Много шума из ничего", "Рудин", "Криминальный талант", в сериалах "Дети Арбата", "Последняя исповедь", "Метод Лавровой", "Орлова и Александров" и других.В 1998 году получил звание народного артиста России. Был художественным руководителем факультета театрального искусства Института гуманитарного образования и информационных технологий, пока факультет не расформировали в 2015 году.

https://ria.ru/20210102/korenev-1591823230.html

https://ria.ru/20210102/chelovek-amfibiya-skonchalsya-vladimir-korenev-1591839100.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир коренев, общество