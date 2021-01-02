https://ria.ru/20210102/karantin-1591813450.html

Греция продлила и ужесточила карантин по COVID-19

Греция продлила и ужесточила карантин по COVID-19

Правительство Греции ужесточает карантин по всей стране и продлевает его до 11 января в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, школы возобновят работу... РИА Новости, 02.01.2021

2021-01-02T12:17

2021-01-02T12:17

2021-01-02T13:29

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

греция

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АФИНЫ, 2 янв - РИА Новости. Правительство Греции ужесточает карантин по всей стране и продлевает его до 11 января в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, школы возобновят работу 11 января, сообщил официальный представитель правительства Греции Стелиос Петсас.По его словам, это требует сохранения бдительности и принятия всех мер, чтобы еще больше сократить распространение коронавируса в стране."Особенно сейчас, когда надежда на вакцину - это не пожелание или ожидание. Но реальность в развитии. Вот почему мы "играем в оборону" всеми мерами, необходимыми для остановки пандемии. И мы идем в контратаку, с кампанией "Свобода" за вакцинацию", - сказал он."Крайне важно сделать все возможное для улучшения эпидемиологической ситуации в стране. Так что мы сможем постепенно вернуться к нормальной жизни. И, в первую очередь, дать возможность нашим детям вернуться в школу. С этой целью мы наращиваем наши усилия в решающую первую неделю 2021 года", - сообщил Петсас.По его словам, отменяются все послабления в ограничениях, объявленные незадолго до Нового года, закрываются парикмахерские, маникюрные салоны, книжные магазины, комендантский час увеличится на час – с 21 часа до 5 утра."Наши церкви останутся закрытыми для верующих, и в день Богоявления не будет освящения вод на открытом воздухе", - сообщил официальный представитель правительства. По его словам, цель - добиться к 11 января "наилучшей эпидемиологической ситуации". "Так с 11 января снова зазвонят звонки во всех школах страны", - сказал он. Заявление Петсаса "по проблемам, связанным с пандемией", транслировал правительственный канал в YouTube.Ужесточение мер карантина на неделю с 3 по 10 января 2021 года является решением премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса и правительства в профилактических целях, сообщил журналистам источник в кабинете министров.В конце второй недели января будет проведена оценка эпидемиологической ситуации в стране, и на основе этой оценки будут новые объявления по работе других секторов социальной и экономической деятельности, сказал он.Всеобщий карантин должен был действовать до 7 января, но официальный представитель правительства Греции Стелиос Петсас сообщил в субботу, что локдаун продлевается до 11 января. При этом с 3 января до 11 января отменяются все послабления в ограничениях, объявленные незадолго до Рождества. Вновь закрываются парикмахерские, маникюрные салоны, книжные магазины, комендантский час увеличится на час – с 9 вечера до 5 утра.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20201227/gretsiya-1591141759.html

https://ria.ru/20201105/pandemiya-1583183457.html

https://ria.ru/20201228/allergiya-1591310999.html

греция

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