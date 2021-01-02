https://ria.ru/20210102/karantin-1591813450.html
Греция продлила и ужесточила карантин по COVID-19
Греция продлила и ужесточила карантин по COVID-19
Правительство Греции ужесточает карантин по всей стране и продлевает его до 11 января в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, школы возобновят работу... РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T12:17
2021-01-02T12:17
2021-01-02T13:29
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
греция
в мире
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АФИНЫ, 2 янв - РИА Новости. Правительство Греции ужесточает карантин по всей стране и продлевает его до 11 января в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, школы возобновят работу 11 января, сообщил официальный представитель правительства Греции Стелиос Петсас.По его словам, это требует сохранения бдительности и принятия всех мер, чтобы еще больше сократить распространение коронавируса в стране."Особенно сейчас, когда надежда на вакцину - это не пожелание или ожидание. Но реальность в развитии. Вот почему мы "играем в оборону" всеми мерами, необходимыми для остановки пандемии. И мы идем в контратаку, с кампанией "Свобода" за вакцинацию", - сказал он."Крайне важно сделать все возможное для улучшения эпидемиологической ситуации в стране. Так что мы сможем постепенно вернуться к нормальной жизни. И, в первую очередь, дать возможность нашим детям вернуться в школу. С этой целью мы наращиваем наши усилия в решающую первую неделю 2021 года", - сообщил Петсас.По его словам, отменяются все послабления в ограничениях, объявленные незадолго до Нового года, закрываются парикмахерские, маникюрные салоны, книжные магазины, комендантский час увеличится на час – с 21 часа до 5 утра."Наши церкви останутся закрытыми для верующих, и в день Богоявления не будет освящения вод на открытом воздухе", - сообщил официальный представитель правительства. По его словам, цель - добиться к 11 января "наилучшей эпидемиологической ситуации". "Так с 11 января снова зазвонят звонки во всех школах страны", - сказал он. Заявление Петсаса "по проблемам, связанным с пандемией", транслировал правительственный канал в YouTube.Ужесточение мер карантина на неделю с 3 по 10 января 2021 года является решением премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса и правительства в профилактических целях, сообщил журналистам источник в кабинете министров.В конце второй недели января будет проведена оценка эпидемиологической ситуации в стране, и на основе этой оценки будут новые объявления по работе других секторов социальной и экономической деятельности, сказал он.Всеобщий карантин должен был действовать до 7 января, но официальный представитель правительства Греции Стелиос Петсас сообщил в субботу, что локдаун продлевается до 11 января. При этом с 3 января до 11 января отменяются все послабления в ограничениях, объявленные незадолго до Рождества. Вновь закрываются парикмахерские, маникюрные салоны, книжные магазины, комендантский час увеличится на час – с 9 вечера до 5 утра.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, греция, в мире
АФИНЫ, 2 янв - РИА Новости.
Правительство Греции
ужесточает карантин по всей стране и продлевает его до 11 января в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, школы возобновят работу 11 января, сообщил официальный представитель правительства Греции Стелиос Петсас.
"Благодаря нашей общей ответственности эпидемиологическая ситуация в Греции улучшилась и сегодня явно лучше, чем во многих других европейских странах. Тем не менее, количество новых случаев инфицирования по-прежнему велико, и давление на национальную систему здравоохранения продолжается. В наших больницах продолжает лечиться большое количество пациентов. К сожалению, около 2500 наших собратьев провели Рождество в ковидных койках, а более 400 все еще находятся в отделениях интенсивной терапии", - сказал Петсас.
По его словам, это требует сохранения бдительности и принятия всех мер, чтобы еще больше сократить распространение коронавируса в стране.
"Особенно сейчас, когда надежда на вакцину - это не пожелание или ожидание. Но реальность в развитии. Вот почему мы "играем в оборону" всеми мерами, необходимыми для остановки пандемии. И мы идем в контратаку, с кампанией "Свобода" за вакцинацию", - сказал он.
"Крайне важно сделать все возможное для улучшения эпидемиологической ситуации в стране. Так что мы сможем постепенно вернуться к нормальной жизни. И, в первую очередь, дать возможность нашим детям вернуться в школу. С этой целью мы наращиваем наши усилия в решающую первую неделю 2021 года", - сообщил Петсас.
По его словам, отменяются все послабления в ограничениях, объявленные незадолго до Нового года, закрываются парикмахерские, маникюрные салоны, книжные магазины, комендантский час увеличится на час – с 21 часа до 5 утра.
"С завтрашнего дня, с воскресенья, 3 января, с 6:00 до 6:00 понедельника, 11 января, мы снова остаемся дома, так как все виды деятельности и услуги, которые были постепенно разрешены до Рождества, приостанавливаются. В частности, прекращается получение товаров по заказу в магазинах, прекращается работа книжных магазинов, парикмахерских, маникюрных салонов, станций техосмотра автомобилей, охота и рыбалка. Запрет на поездки возвращается к прежним более жестким часам, с 21:00 вечера до 5:00 утра, за исключением работающих и тех, кто нуждается в медицинской помощи", - сказал Петсас.
"Наши церкви останутся закрытыми для верующих, и в день Богоявления не будет освящения вод на открытом воздухе", - сообщил официальный представитель правительства. По его словам, цель - добиться к 11 января "наилучшей эпидемиологической ситуации". "Так с 11 января снова зазвонят звонки во всех школах страны", - сказал он. Заявление Петсаса "по проблемам, связанным с пандемией", транслировал правительственный канал в YouTube.
Ужесточение мер карантина на неделю с 3 по 10 января 2021 года является решением премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса и правительства в профилактических целях, сообщил журналистам источник в кабинете министров.
"Задачей является, чтобы не ухудшилась эпидемиологическая картина из-за расслабления в дни праздников, чтобы 11 января у нас открылись школы всех уровней. Прежде всего школы!" - сказал чиновник.
В конце второй недели января будет проведена оценка эпидемиологической ситуации в стране, и на основе этой оценки будут новые объявления по работе других секторов социальной и экономической деятельности, сказал он.
Всеобщий карантин должен был действовать до 7 января, но официальный представитель правительства Греции Стелиос Петсас сообщил в субботу, что локдаун продлевается до 11 января. При этом с 3 января до 11 января отменяются все послабления в ограничениях, объявленные незадолго до Рождества. Вновь закрываются парикмахерские, маникюрные салоны, книжные магазины, комендантский час увеличится на час – с 9 вечера до 5 утра.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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