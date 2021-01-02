В Ростовской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком
10:41 02.01.2021 (обновлено: 15:08 02.01.2021)
© Фото : УГИБДД по Ростовской областиНа месте ДТП с участием минивэна и грузовика в Ростовской области
© Фото : УГИБДД по Ростовской области
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 янв — РИА Новости. Четыре человека погибли и трое госпитализированы в результате ДТП с минивэном и грузовиком в Тацинском районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель управления ГИБДД России по региону.
Авария произошла в 04:15 мск субботы на 249-м километре трассы Волгоград — Каменск. По предварительным данным, Hyundai H-1, двигаясь из Волгограда в направлении М-4 "Дон", столкнулся с двигавшимся в попутном направлении грузовиком Renault Premium.
"В результате ДТП в автомобиле Hyundai погибли четыре человека: водитель 1983 года рождения и трое пассажиров — мужчина 1979 года рождения и две женщины — 1986 года рождения и женщина, личность которой устанавливается", — сказал он.
В автомобиле также находились трое детей — мальчик 2011 года рождения и две девочки 2012 и 2009 годов рождения. Они госпитализированы в больницу Тацинского района. Проводится проверка.
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