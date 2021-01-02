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В Ростовской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком

В Ростовской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком

Четыре человека погибли и трое госпитализированы в результате ДТП с минивэном и грузовиком в Тацинском районе Ростовской области, сообщил журналистам... РИА Новости, 02.01.2021

2021-01-02T10:41

2021-01-02T10:41

2021-01-02T15:08

ростовская область

тацинский район

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 янв — РИА Новости. Четыре человека погибли и трое госпитализированы в результате ДТП с минивэном и грузовиком в Тацинском районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель управления ГИБДД России по региону.Авария произошла в 04:15 мск субботы на 249-м километре трассы Волгоград — Каменск. По предварительным данным, Hyundai H-1, двигаясь из Волгограда в направлении М-4 "Дон", столкнулся с двигавшимся в попутном направлении грузовиком Renault Premium.В автомобиле также находились трое детей — мальчик 2011 года рождения и две девочки 2012 и 2009 годов рождения. Они госпитализированы в больницу Тацинского района. Проводится проверка.

ростовская область

тацинский район

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, тацинский район, происшествия