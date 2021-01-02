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https://ria.ru/20210102/depp-1591847696.html
Джонни Депп выложил в Сеть странное поздравление с Новым годом
Джонни Депп выложил в Сеть странное поздравление с Новым годом
Голливудский актер Джонни Депп выложил в Сеть фотографию предисловия к книге "Время твоей жизни" (1939) Уильяма Сарояна в качестве новогоднего пожелания своим... РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T22:12
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культура
кино и сериалы
новости культуры
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Голливудский актер Джонни Депп выложил в Сеть фотографию предисловия к книге "Время твоей жизни" (1939) Уильяма Сарояна в качестве новогоднего пожелания своим подписчикам.За несколько часов пост набрал более миллиона лайков. В комментариях фанаты признавались в любви к Деппу и удивлялись, как его можно не любить. Тем не менее, в тексте содержится прямой призыв убивать без сожалений: "Презирай зло и безбожие, но не безбожников и злодеев. Их не суди. Не стыдись доброты и великодушия, но если придет в твоей жизни пора убивать, убивай и не кайся".В комментарии актер добавил, что надеется на то, что несмотря на пандемию, "каждый сможет найти повод улыбнуться и рассмешить других, и будет делать это как можно чаще". Недавно актер проиграл дело в суде по обвинению в клевете против британского таблоида The Sun, опубликовавшего статью о том, что он избивал свою бывшую жену Эмбер Херд. Депп всегда отрицал, что поднимал на нее руку. После решения судьи он покинул франшизу "Фантастические твари" по просьбе Warner Bros. Теперь вместо него роль темного волшебник Гриндевальда играет Мадс Миккельсен.
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кино и сериалы, новости культуры, sun, эмбер херд, мадс миккельсен , джонни депп

Джонни Депп выложил в Сеть странное поздравление с Новым годом

22:12 02.01.2021
 
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаАмериканский актер Джонни Депп
Американский актер Джонни Депп - РИА Новости, 1920, 02.01.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Голливудский актер Джонни Депп выложил в Сеть фотографию предисловия к книге "Время твоей жизни" (1939) Уильяма Сарояна в качестве новогоднего пожелания своим подписчикам.
За несколько часов пост набрал более миллиона лайков. В комментариях фанаты признавались в любви к Деппу и удивлялись, как его можно не любить.
Тем не менее, в тексте содержится прямой призыв убивать без сожалений: "Презирай зло и безбожие, но не безбожников и злодеев. Их не суди. Не стыдись доброты и великодушия, но если придет в твоей жизни пора убивать, убивай и не кайся".
В комментарии актер добавил, что надеется на то, что несмотря на пандемию, "каждый сможет найти повод улыбнуться и рассмешить других, и будет делать это как можно чаще".
Недавно актер проиграл дело в суде по обвинению в клевете против британского таблоида The Sun, опубликовавшего статью о том, что он избивал свою бывшую жену Эмбер Херд. Депп всегда отрицал, что поднимал на нее руку. После решения судьи он покинул франшизу "Фантастические твари" по просьбе Warner Bros. Теперь вместо него роль темного волшебник Гриндевальда играет Мадс Миккельсен.
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КультураКино и сериалыНовости культурыSunЭмбер ХердМадс МиккельсенДжонни Депп
 
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