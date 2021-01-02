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В Дагестане полицейского подозревают в убийстве местного жителя
В Дагестане полицейского подозревают в убийстве местного жителя
Следователи возбудили уголовное дело в отношении полицейского, подозреваемого в убийстве местного жителя и превышении должностных полномочий в Дагестане,... РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T18:44
2021-01-02T18:44
россия
республика дагестан
следственный комитет россии (ск рф)
каспийск
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 2 янв – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении полицейского, подозреваемого в убийстве местного жителя и превышении должностных полномочий в Дагестане, сообщает пресс-служба СК России по региону.По версии следствия, 2 января примерно в час ночи в дежурную часть отдела МВД России по городу Каспийску Дагестана поступило сообщение о нападении на женщину, сотрудники патрульно-постовой службы направились по предполагаемому адресу. Полицейский, увидев, что 43-летний мужчина применяет физическое насилие в отношении женщины, потребовал прекратить противоправные действия, на что тот повел себя агрессивно и направился в сторону полицейского. Правоохранитель, как утверждается, переоценив исходящую от мужчины опасность, применил табельное огнестрельное оружие. Следователи считают, что это "явно выходило за пределы полномочий" полицейского. От полученного ранения потерпевший скончался на месте. Сотрудника полиции задержали, заявили в ведомстве.
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россия, республика дагестан, следственный комитет россии (ск рф), каспийск, происшествия

В Дагестане полицейского подозревают в убийстве местного жителя

18:44 02.01.2021
 
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 02.01.2021
© Фото : СК РФ
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МАХАЧКАЛА, 2 янв – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении полицейского, подозреваемого в убийстве местного жителя и превышении должностных полномочий в Дагестане, сообщает пресс-служба СК России по региону.

"Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и пунктами "б, в" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением оружия и причинением тяжких последствий)", – говорится в сообщении.

Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
25 декабря 2020, 11:43
В Хабаровске троих полицейских заподозрили в убийстве мужчины
По версии следствия, 2 января примерно в час ночи в дежурную часть отдела МВД России по городу Каспийску Дагестана поступило сообщение о нападении на женщину, сотрудники патрульно-постовой службы направились по предполагаемому адресу. Полицейский, увидев, что 43-летний мужчина применяет физическое насилие в отношении женщины, потребовал прекратить противоправные действия, на что тот повел себя агрессивно и направился в сторону полицейского. Правоохранитель, как утверждается, переоценив исходящую от мужчины опасность, применил табельное огнестрельное оружие. Следователи считают, что это "явно выходило за пределы полномочий" полицейского. От полученного ранения потерпевший скончался на месте. Сотрудника полиции задержали, заявили в ведомстве.
 
РоссияРеспублика ДагестанСледственный комитет России (СК РФ)КаспийскПроисшествия
 
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