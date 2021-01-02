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Идите в баню! О легком паре, пользе и традициях разных стран
Идите в баню! О легком паре, пользе и традициях разных стран
После веселой и сытной новогодней ночи хочется очиститься душой и телом. Баня — идеальный способ. С древних времен ее считали лекарством от многих болезней, а... РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T08:00
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости, Мария Селиванова. После веселой и сытной новогодней ночи хочется очиститься душой и телом. Баня — идеальный способ. С древних времен ее считали лекарством от многих болезней, а также и рестораном, и досуговым центром, и переговорной для деловых встреч. В каких странах в термах мылись грязью, где их используют как отель и почему банщика называют майором — в фотоленте РИА Новости.
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традиции, здоровье, рим, япония, индия, грузия, южная корея, италия, египет, россия, финляндия, турция, баня, фото, туризм

Идите в баню! О легком паре, пользе и традициях разных стран

08:00 02.01.2021 (обновлено: 23:32 02.01.2021)
 
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости, Мария Селиванова. После веселой и сытной новогодней ночи хочется очиститься душой и телом. Баня — идеальный способ. С древних времен ее считали лекарством от многих болезней, а также и рестораном, и досуговым центром, и переговорной для деловых встреч. В каких странах в термах мылись грязью, где их используют как отель и почему банщика называют майором — в фотоленте РИА Новости.
© Fotolia / malkovkosta

В старину бани на Руси топили по-черному. В деревянном срубе на открытом очаге, обложенном камнями, кипятили воду в чугуне. Позже изобрели печь с трубой — дым уже не разъедал глаза, а стены, лавки и полки не покрывались копотью.

Знаете, что значит "легкий пар"? Это когда с того, кого парят, пот не течет ручьями, а выступает на теле каплями. Так получается, если банщик "зачерпывает" веником жар из-под потолка.

После парилки по русскому обычаю нужно окатиться ледяной водой. А потом выпить травяного чая или кваса.

Русская баня
1 из 9

В старину бани на Руси топили по-черному. В деревянном срубе на открытом очаге, обложенном камнями, кипятили воду в чугуне. Позже изобрели печь с трубой — дым уже не разъедал глаза, а стены, лавки и полки не покрывались копотью.

Знаете, что значит "легкий пар"? Это когда с того, кого парят, пот не течет ручьями, а выступает на теле каплями. Так получается, если банщик "зачерпывает" веником жар из-под потолка.

После парилки по русскому обычаю нужно окатиться ледяной водой. А потом выпить травяного чая или кваса.

© Fotolia / malkovkosta
© Фото : Pixabay / Finmiki

В Финляндии сауна — национальное достояние, часть культуры и первейшее средство от многих хворей. Даже поговорка есть: "Если ни сауна, ни деготь, ни водка не помогают, болезнь смертельна".

А работника, который следит за тем, чтобы хватало воды и дров, финны называют "банным майором".

В отличие от русской бани, в сауне сухой пар, температура доходит до 110 градусов.

Обычно там сначала хорошенько разогреваются, а пропотев, хлопают себя березовым веником: и массаж, и очищение кожи.

Веники — особое искусство. С лета их сушат в пакете с морской солью. А перед применением распаривают до полного размягчения листьев.

После парной нужно освежиться, идеально — прыгнуть в сугроб или прорубь!

Финская сауна
2 из 9

В Финляндии сауна — национальное достояние, часть культуры и первейшее средство от многих хворей. Даже поговорка есть: "Если ни сауна, ни деготь, ни водка не помогают, болезнь смертельна".

А работника, который следит за тем, чтобы хватало воды и дров, финны называют "банным майором".

В отличие от русской бани, в сауне сухой пар, температура доходит до 110 градусов.

Обычно там сначала хорошенько разогреваются, а пропотев, хлопают себя березовым веником: и массаж, и очищение кожи.

Веники — особое искусство. С лета их сушат в пакете с морской солью. А перед применением распаривают до полного размягчения листьев.

После парной нужно освежиться, идеально — прыгнуть в сугроб или прорубь!

© Фото : Pixabay / Finmiki
CC0 / Choikwangmo9 /

Корейский чимчильбан — огромный комплекс с саунами, парными, гидромассажными ваннами, бассейнами с морской и минеральной водой, спортивными залами, кинотеатрами, ресторанами, салонами красоты. Каждая зона отделана определенным материалом. Например, нефритом, который, как считается, снимает боли в суставах. Или деревом, или обожженной глиняной плиткой — для усиленной детоксикации.

В таком месте можно провести целый день и даже переночевать: либо на двухэтажной кровати, либо на футоне — матрасе на теплом полу. Кстати, это для туриста дешевле, чем в отеле: и интересно, и экономия.

Чимчильбан
3 из 9

Корейский чимчильбан — огромный комплекс с саунами, парными, гидромассажными ваннами, бассейнами с морской и минеральной водой, спортивными залами, кинотеатрами, ресторанами, салонами красоты. Каждая зона отделана определенным материалом. Например, нефритом, который, как считается, снимает боли в суставах. Или деревом, или обожженной глиняной плиткой — для усиленной детоксикации.

В таком месте можно провести целый день и даже переночевать: либо на двухэтажной кровати, либо на футоне — матрасе на теплом полу. Кстати, это для туриста дешевле, чем в отеле: и интересно, и экономия.

CC0 / Choikwangmo9 /
© Depositphotos / photonsk

В Турции, Азербайджане, Иране баня называется хаммам. В переводе с арабского — "горячая вода". Обогрев — большим котлом с кипятком. Пар подается через отверстия в стенах.

Особенно популярны хаммамы у женщин. Там относительно невысокая температура — от 30 до 55 градусов, можно комфортно поговорить, посплетничать, а потом попить вкусный кофе.

Интерьер турецких бань всегда был роскошным. Парная — круглый зал, в центре — мраморная плита, на которой банщики делают пилинг специальной варежкой, потом покрывают тело пеной и массажируют.

Турецкий хаммам
4 из 9

В Турции, Азербайджане, Иране баня называется хаммам. В переводе с арабского — "горячая вода". Обогрев — большим котлом с кипятком. Пар подается через отверстия в стенах.

Особенно популярны хаммамы у женщин. Там относительно невысокая температура — от 30 до 55 градусов, можно комфортно поговорить, посплетничать, а потом попить вкусный кофе.

Интерьер турецких бань всегда был роскошным. Парная — круглый зал, в центре — мраморная плита, на которой банщики делают пилинг специальной варежкой, потом покрывают тело пеной и массажируют.

© Depositphotos / photonsk
© Depositphotos / poznyakov

Сведана — паровая баня, процедура из аюрведы, распространенная в Индии. Цель — расслабить гостя, этому же служат музыка и аромалампа с успокаивающими эфирными маслами.

Все начинается с омовения ног водой с эфирным маслом розы. Затем — массаж определенных точек на стопах. Потом посетителю растирают тело маслом, присыпают травяной пудрой и укладывают в горизонтальную деревянную бочку. Под ней — емкость с горячим травяным настоем. Пар от него открывает поры, расслабляет мышцы. Через 20 минут — омовение и массаж в четыре руки. Во время этой процедуры на лоб, в область "третьего глаза", льют кунжутное масло. В завершение гостю предлагают травяной чай.

Индийская аюрведическая баня
5 из 9

Сведана — паровая баня, процедура из аюрведы, распространенная в Индии. Цель — расслабить гостя, этому же служат музыка и аромалампа с успокаивающими эфирными маслами.

Все начинается с омовения ног водой с эфирным маслом розы. Затем — массаж определенных точек на стопах. Потом посетителю растирают тело маслом, присыпают травяной пудрой и укладывают в горизонтальную деревянную бочку. Под ней — емкость с горячим травяным настоем. Пар от него открывает поры, расслабляет мышцы. Через 20 минут — омовение и массаж в четыре руки. Во время этой процедуры на лоб, в область "третьего глаза", льют кунжутное масло. В завершение гостю предлагают травяной чай.

© Depositphotos / poznyakov
© Depositphotos / traza

В Японии несколько разновидностей бань. Фурако — бочка высотой 130 сантиметров из лиственницы или дуба, под ней — печь, поддерживающая температуру воды 45 градусов. В бочку залезают, тщательно помывшись перед этим, и садятся на скамеечку внутри. Важно, чтобы сердце было выше уровня воды. Находиться в такой бане можно десять минут.

Офуро — прямоугольные деревянные емкости двух метров в длину. Их наполняют нагретой галькой, вулканическим пеплом или древесными опилками, пропитанными эфирными маслами и травяными настоями. В такой бане сидят 15 минут, потом моются и идут на массаж. Процедуру повторяют несколько раз.

Японская баня Офуро
6 из 9

В Японии несколько разновидностей бань. Фурако — бочка высотой 130 сантиметров из лиственницы или дуба, под ней — печь, поддерживающая температуру воды 45 градусов. В бочку залезают, тщательно помывшись перед этим, и садятся на скамеечку внутри. Важно, чтобы сердце было выше уровня воды. Находиться в такой бане можно десять минут.

Офуро — прямоугольные деревянные емкости двух метров в длину. Их наполняют нагретой галькой, вулканическим пеплом или древесными опилками, пропитанными эфирными маслами и травяными настоями. В такой бане сидят 15 минут, потом моются и идут на массаж. Процедуру повторяют несколько раз.

© Depositphotos / traza
© Depositphotos / vitormarigo

В Древнем Риме общественным баням давали имена императоров, при которых их возводили. Например, термы Нерона, Тита, Траяна. В III веке в Вечном городе их было более тысячи. И они занимали огромную площадь: купальни, места для отдыха, чтения, общения, массажа, занятий спортом и прогулок.

Внутри и снаружи украшали мозаикой, скульптурами, мраморными колоннами.

Сначала посетители терм смазывали тело ароматными маслами. Купались в холодной воде, затем — в слегка подогретой и только потом — в горячей.

Сейчас туристы могут увидеть в Риме только руины античных бань. А чтобы искупаться в термальных источниках, многие едут в городки Витербо, Тиволи или Паломбара Сабина.

Римские термы в Бате
7 из 9

В Древнем Риме общественным баням давали имена императоров, при которых их возводили. Например, термы Нерона, Тита, Траяна. В III веке в Вечном городе их было более тысячи. И они занимали огромную площадь: купальни, места для отдыха, чтения, общения, массажа, занятий спортом и прогулок.

Внутри и снаружи украшали мозаикой, скульптурами, мраморными колоннами.

Сначала посетители терм смазывали тело ароматными маслами. Купались в холодной воде, затем — в слегка подогретой и только потом — в горячей.

Сейчас туристы могут увидеть в Риме только руины античных бань. А чтобы искупаться в термальных источниках, многие едут в городки Витербо, Тиволи или Паломбара Сабина.

© Depositphotos / vitormarigo
© Depositphotos / Kzenon

Древние египтяне строили двухэтажные бани — расулы. На первом располагались котлы-парогенераторы. Горячий воздух от них температурой примерно 45 градусов поступал на второй. Там были парилка, бассейн с холодной водой и помещение с каменными лежаками для массажа.

Посетители мылись и насухо вытирались. Банщик обмазывал их лечебной грязью, водорослями, травяными настойками, эту смесь держали полчаса и смывали. Затем принимали контрастные ванны, после которых натирались ароматическими маслами, — и массаж.

Египтяне верили, что в расулах излечиваешься от любых болезней и возвращаешь молодость.

В современных египетских банях вместо паровых котлов — электрогенераторы, теплый пол. Но сами процедуры прежние.

Женщины в бане Расул
8 из 9

Древние египтяне строили двухэтажные бани — расулы. На первом располагались котлы-парогенераторы. Горячий воздух от них температурой примерно 45 градусов поступал на второй. Там были парилка, бассейн с холодной водой и помещение с каменными лежаками для массажа.

Посетители мылись и насухо вытирались. Банщик обмазывал их лечебной грязью, водорослями, травяными настойками, эту смесь держали полчаса и смывали. Затем принимали контрастные ванны, после которых натирались ароматическими маслами, — и массаж.

Египтяне верили, что в расулах излечиваешься от любых болезней и возвращаешь молодость.

В современных египетских банях вместо паровых котлов — электрогенераторы, теплый пол. Но сами процедуры прежние.

© Depositphotos / Kzenon
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Грузинские термы строили на целебных горячих серных источниках, которыми богаты горы Кавказа, — прямо в гротах. Со временем минеральную воду стали доставлять по трубам в бассейны.

После купания полагается массаж жесткой рукавицей.

Заведения работали круглосуточно и были своеобразными клубами: там ели, пили, общались и даже устраивали смотрины женихов и невест.

В Тбилиси есть квартал, известный с XVI века комплексом терм на серных источниках, — Абанотубани.

Сейчас в столице Грузии около десятка действующих серных бань. Обычно в полуподвальных помещениях, на поверхности только крыши — круглые купола из кирпича с небольшими башенками.

Внутри — парилки, бассейны, душ с целебной водой, зоны отдыха.

Исторический район Абанотубани в центре Тбилиси
9 из 9

Грузинские термы строили на целебных горячих серных источниках, которыми богаты горы Кавказа, — прямо в гротах. Со временем минеральную воду стали доставлять по трубам в бассейны.

После купания полагается массаж жесткой рукавицей.

Заведения работали круглосуточно и были своеобразными клубами: там ели, пили, общались и даже устраивали смотрины женихов и невест.

В Тбилиси есть квартал, известный с XVI века комплексом терм на серных источниках, — Абанотубани.

Сейчас в столице Грузии около десятка действующих серных бань. Обычно в полуподвальных помещениях, на поверхности только крыши — круглые купола из кирпича с небольшими башенками.

Внутри — парилки, бассейны, душ с целебной водой, зоны отдыха.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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