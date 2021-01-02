Идите в баню! О легком паре, пользе и традициях разных стран

В старину бани на Руси топили по-черному. В деревянном срубе на открытом очаге, обложенном камнями, кипятили воду в чугуне. Позже изобрели печь с трубой — дым уже не разъедал глаза, а стены, лавки и полки не покрывались копотью.

Знаете, что значит "легкий пар"? Это когда с того, кого парят, пот не течет ручьями, а выступает на теле каплями. Так получается, если банщик "зачерпывает" веником жар из-под потолка.

После парилки по русскому обычаю нужно окатиться ледяной водой. А потом выпить травяного чая или кваса.