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В Крыму Зеленскому ответили цитатой из песни Пугачевой
В Крыму Зеленскому ответили цитатой из песни Пугачевой
Президент Украины Владимир Зеленский в новогоднем поздравлении обратился к жителям Донбасса и Крыма и призвал их "быть с Украиной". В Крыму украинскому... РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T14:15
2021-01-01T14:16
донбасс
владимир зеленский
республика крым
украина
в мире
политика
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в новогоднем поздравлении обратился к жителям Донбасса и Крыма и призвал их "быть с Украиной". В Крыму украинскому президенту посоветовали вспомнить строчку из песни Аллы Пугачевой о том, что жизнь невозможно повернуть назад.К теме урегулирования конфликта на юго-востоке Украины Зеленский обратился в конце поздравительного ролика.Затем украинский президент перешел на русский язык."Я знаю, что Донецк, Луганск и Крым сейчас во всех смыслах этого слова живут в другом времени. И уже почти час, как по телевизору вам сказали, что Новый год наступил. Но я знаю, что уже почти час, как вы ждете нас, чтобы встретить Новый год вместе. Как одна семья, как один народ, как одна страна. Донбасс и Крым, переведите часы назад, будьте с нами", — призвал он. "Болезнь лживых обещаний"Заявление Зеленского прокомментировали российские политики. Так, сенатор от Крыма Сергей Цеков удивился наивности сказанного.По словам Цекова, крымчане давно не отождествляют себя с Украиной, так как для них одна историческая родина — Россия."Киевские власти прекрасно осознают, что ни о какой Украине в Крыму и не думают, однако продолжают спекулировать на данной теме. Вызывает сожаление, что Зеленский, вместо того чтобы проявить мудрость и поздравить крымчан с их успехами по развитию российского Крыма, продолжил заниматься популизмом и самообманом", — заключил сенатор.Депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек обратил внимание на слова Зеленского о том, что он хочет написать "Крым — это Украина" на песке пляжа в Ялте."Последние шесть лет украинские правители страдают болезнью лживых обещаний. При Порошенко обещали чуть ли не в ближайшее воскресенье провести парад в Севастополе, Зеленский вчера собирался какие-то послания на песке в Ялте рисовать, да вот только в Ялте песка нет — не на чем украинскому президенту будет лозунги писать", — сказал депутат РИА Новости.Заявление Зеленского он назвал очередной ложью.Сегодняшнюю украинскую власть он сравнил с сектой, в которой периодически меняются духовные лидеры, но мантры повторяют одни и те же, и обязательно лживые."Жизнь невозможно повернуть назад"Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте Александр Молохов, в свою очередь, посоветовал Зеленскому вспомнить строчку из песни Аллы Пугачевой.Глава комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк считает слова Зеленского смешными."Смешно это уже слушать. Весь мир, все политики Европы и Америки уже давно даже не вспоминают эту тему. Сказочник, одним словом. Сам себя пытается успокоить, что он еще пока президент Украины, и надеется, что его вообще кто-то слушает. Все, что он может, — это кого-то отправить в Крым под видом туриста, тот напишет на песке и сфотографирует ему — как фотоотчет для списания американских денег", — сказал парламентарий Новости.Он добавил, что, какие бы надписи ни хотел оставить Зеленский на пляже в Крыму, волны Черного моря сразу их сотрут, как и то время в памяти крымчан, когда полуостров был в составе Украины.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, обстоятельств, при которых Крым мог бы вернуться в состав Украины, "нет и не будет никогда".
https://radiosputnik.ria.ru/20210101/ukraina-1591754824.html
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https://radiosputnik.ria.ru/20201231/zelenskiy-1591718612.html
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донбасс, владимир зеленский, республика крым, украина, в мире, политика

В Крыму Зеленскому ответили цитатой из песни Пугачевой

14:15 01.01.2021 (обновлено: 14:16 01.01.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкНабережная Ялты
Набережная Ялты - РИА Новости, 1920, 01.01.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в новогоднем поздравлении обратился к жителям Донбасса и Крыма и призвал их "быть с Украиной". В Крыму украинскому президенту посоветовали вспомнить строчку из песни Аллы Пугачевой о том, что жизнь невозможно повернуть назад.
К теме урегулирования конфликта на юго-востоке Украины Зеленский обратился в конце поздравительного ролика.
"Я хочу не говорить на Банковой в Киеве (улица, где расположен офис президента. — Прим. ред.), что наступит мир, а сказать на Артема в Донецке, что мир в Украине наступил. И написать, что Крым — Украина, не в интернете, а на песке на пляже в Ялте", — сказал он.
Затем украинский президент перешел на русский язык.
"Я знаю, что Донецк, Луганск и Крым сейчас во всех смыслах этого слова живут в другом времени. И уже почти час, как по телевизору вам сказали, что Новый год наступил. Но я знаю, что уже почти час, как вы ждете нас, чтобы встретить Новый год вместе. Как одна семья, как один народ, как одна страна. Донбасс и Крым, переведите часы назад, будьте с нами", — призвал он.
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"Как одна семья". Зеленский призвал Крым и Донбасс "быть с Украиной"

"Болезнь лживых обещаний"

Заявление Зеленского прокомментировали российские политики. Так, сенатор от Крыма Сергей Цеков удивился наивности сказанного.
"Можно быть наивным человеком в жизни, но наивный президент — это большая беда для государства. Весьма показателен уровень современного руководства Украины, неспособного воспринимать адекватно международную реальность, в которой Крым — это неотъемлемая часть России", — сказал он РИА Новости.
По словам Цекова, крымчане давно не отождествляют себя с Украиной, так как для них одна историческая родина — Россия.
"Киевские власти прекрасно осознают, что ни о какой Украине в Крыму и не думают, однако продолжают спекулировать на данной теме. Вызывает сожаление, что Зеленский, вместо того чтобы проявить мудрость и поздравить крымчан с их успехами по развитию российского Крыма, продолжил заниматься популизмом и самообманом", — заключил сенатор.
Депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек обратил внимание на слова Зеленского о том, что он хочет написать "Крым — это Украина" на песке пляжа в Ялте.
"Последние шесть лет украинские правители страдают болезнью лживых обещаний. При Порошенко обещали чуть ли не в ближайшее воскресенье провести парад в Севастополе, Зеленский вчера собирался какие-то послания на песке в Ялте рисовать, да вот только в Ялте песка нет — не на чем украинскому президенту будет лозунги писать", — сказал депутат РИА Новости.
Заявление Зеленского он назвал очередной ложью.
"Уже никто в мире не верит, что у России можно забрать Крым, и только президент Зеленский, видимо, считает себя умнее всей планеты, даже песок в Ялте нашел, которого там отродясь не было, ведь на Южном берегу Крыма все пляжи — галечные", — сказал Бальбек.
Сегодняшнюю украинскую власть он сравнил с сектой, в которой периодически меняются духовные лидеры, но мантры повторяют одни и те же, и обязательно лживые.
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"Жизнь невозможно повернуть назад"

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте Александр Молохов, в свою очередь, посоветовал Зеленскому вспомнить строчку из песни Аллы Пугачевой.
"Надо сказать честно, новогоднее послание Зеленского украинцам было красивым, кинематографичным, но по сути своей слащаво-бессодержательным, хотя и умело эксплуатирующим образы детей. В части Крыма он предложил жителям полуострова пересесть в виртуальную машину времени, забыв о том, что, как поется в известной песне Аллы Пугачевой, "жизнь невозможно повернуть назад и время не на миг не остановишь", — сказал он РИА Новости.
Глава комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк считает слова Зеленского смешными.
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"Смешно это уже слушать. Весь мир, все политики Европы и Америки уже давно даже не вспоминают эту тему. Сказочник, одним словом. Сам себя пытается успокоить, что он еще пока президент Украины, и надеется, что его вообще кто-то слушает. Все, что он может, — это кого-то отправить в Крым под видом туриста, тот напишет на песке и сфотографирует ему — как фотоотчет для списания американских денег", — сказал парламентарий Новости.
Он добавил, что, какие бы надписи ни хотел оставить Зеленский на пляже в Крыму, волны Черного моря сразу их сотрут, как и то время в памяти крымчан, когда полуостров был в составе Украины.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, обстоятельств, при которых Крым мог бы вернуться в состав Украины, "нет и не будет никогда".
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