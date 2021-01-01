https://ria.ru/20210101/zelenskiy-1591763393.html

В Крыму Зеленскому ответили цитатой из песни Пугачевой

В Крыму Зеленскому ответили цитатой из песни Пугачевой

Президент Украины Владимир Зеленский в новогоднем поздравлении обратился к жителям Донбасса и Крыма и призвал их "быть с Украиной". В Крыму украинскому... РИА Новости, 01.01.2021

2021-01-01T14:15

2021-01-01T14:15

2021-01-01T14:16

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в новогоднем поздравлении обратился к жителям Донбасса и Крыма и призвал их "быть с Украиной". В Крыму украинскому президенту посоветовали вспомнить строчку из песни Аллы Пугачевой о том, что жизнь невозможно повернуть назад.К теме урегулирования конфликта на юго-востоке Украины Зеленский обратился в конце поздравительного ролика.Затем украинский президент перешел на русский язык."Я знаю, что Донецк, Луганск и Крым сейчас во всех смыслах этого слова живут в другом времени. И уже почти час, как по телевизору вам сказали, что Новый год наступил. Но я знаю, что уже почти час, как вы ждете нас, чтобы встретить Новый год вместе. Как одна семья, как один народ, как одна страна. Донбасс и Крым, переведите часы назад, будьте с нами", — призвал он. "Болезнь лживых обещаний"Заявление Зеленского прокомментировали российские политики. Так, сенатор от Крыма Сергей Цеков удивился наивности сказанного.По словам Цекова, крымчане давно не отождествляют себя с Украиной, так как для них одна историческая родина — Россия."Киевские власти прекрасно осознают, что ни о какой Украине в Крыму и не думают, однако продолжают спекулировать на данной теме. Вызывает сожаление, что Зеленский, вместо того чтобы проявить мудрость и поздравить крымчан с их успехами по развитию российского Крыма, продолжил заниматься популизмом и самообманом", — заключил сенатор.Депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек обратил внимание на слова Зеленского о том, что он хочет написать "Крым — это Украина" на песке пляжа в Ялте."Последние шесть лет украинские правители страдают болезнью лживых обещаний. При Порошенко обещали чуть ли не в ближайшее воскресенье провести парад в Севастополе, Зеленский вчера собирался какие-то послания на песке в Ялте рисовать, да вот только в Ялте песка нет — не на чем украинскому президенту будет лозунги писать", — сказал депутат РИА Новости.Заявление Зеленского он назвал очередной ложью.Сегодняшнюю украинскую власть он сравнил с сектой, в которой периодически меняются духовные лидеры, но мантры повторяют одни и те же, и обязательно лживые."Жизнь невозможно повернуть назад"Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте Александр Молохов, в свою очередь, посоветовал Зеленскому вспомнить строчку из песни Аллы Пугачевой.Глава комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк считает слова Зеленского смешными."Смешно это уже слушать. Весь мир, все политики Европы и Америки уже давно даже не вспоминают эту тему. Сказочник, одним словом. Сам себя пытается успокоить, что он еще пока президент Украины, и надеется, что его вообще кто-то слушает. Все, что он может, — это кого-то отправить в Крым под видом туриста, тот напишет на песке и сфотографирует ему — как фотоотчет для списания американских денег", — сказал парламентарий Новости.Он добавил, что, какие бы надписи ни хотел оставить Зеленский на пляже в Крыму, волны Черного моря сразу их сотрут, как и то время в памяти крымчан, когда полуостров был в составе Украины.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, обстоятельств, при которых Крым мог бы вернуться в состав Украины, "нет и не будет никогда".

https://radiosputnik.ria.ru/20210101/ukraina-1591754824.html

https://ria.ru/20201229/krym-1591261826.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201231/zelenskiy-1591718612.html

https://ria.ru/20201226/ukraina-1591041082.html

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донбасс, владимир зеленский, республика крым, украина, в мире, политика