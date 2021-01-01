https://ria.ru/20210101/zapret-1591748255.html

В России запретили запускать фейерверки с балконов и крыш домов

В России запретили запускать фейерверки с балконов и крыш домов

Запуск пиротехнических изделий с балконов и лоджий жилых домов, а также с крыш зданий запрещен на территории России с 1 января 2021 года. РИА Новости, 01.01.2021

2021-01-01T08:36

2021-01-01T08:36

2021-01-01T08:36

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589103800_0:77:2816:1660_1920x0_80_0_0_602de20876ea7740d99c212b77ffdf24.jpg

МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Запуск пиротехнических изделий с балконов и лоджий жилых домов, а также с крыш зданий запрещен на территории России с 1 января 2021 года.В ведомстве напомнили, что все пиротехнические изделия по степени опасности подразделяются на пять классов. Фейерверки первого, второго и третьего классов относятся к изделиям бытового назначения.С 1 января 2021 года в России вступили в действие новые правила противопожарного режима. После исключения устаревших, дублирующих и избыточных положений в документе сохранено 428 из 515 обязательных требований пожарной безопасности.

https://ria.ru/20201230/pirotekhnika-1591473527.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество