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В России запретили запускать фейерверки с балконов и крыш домов
В России запретили запускать фейерверки с балконов и крыш домов
Запуск пиротехнических изделий с балконов и лоджий жилых домов, а также с крыш зданий запрещен на территории России с 1 января 2021 года. РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T08:36
2021-01-01T08:36
общество
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МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Запуск пиротехнических изделий с балконов и лоджий жилых домов, а также с крыш зданий запрещен на территории России с 1 января 2021 года.В ведомстве напомнили, что все пиротехнические изделия по степени опасности подразделяются на пять классов. Фейерверки первого, второго и третьего классов относятся к изделиям бытового назначения.С 1 января 2021 года в России вступили в действие новые правила противопожарного режима. После исключения устаревших, дублирующих и избыточных положений в документе сохранено 428 из 515 обязательных требований пожарной безопасности.
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общество

В России запретили запускать фейерверки с балконов и крыш домов

08:36 01.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНовогодний фейерверк
Новогодний фейерверк - РИА Новости, 1920, 01.01.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Запуск пиротехнических изделий с балконов и лоджий жилых домов, а также с крыш зданий запрещен на территории России с 1 января 2021 года.
"Правилами противопожарного режима предусматривается установление запрета на применение пиротехнических изделий, за исключением хлопушек и бенгальских свечей, соответствующих первому классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пиротехнических изделий": на кровлях, покрытии, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий (сооружений)", - сообщили РИА Новости в МЧС РФ.
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В ведомстве напомнили, что все пиротехнические изделия по степени опасности подразделяются на пять классов. Фейерверки первого, второго и третьего классов относятся к изделиям бытового назначения.
"Пиротехника четвертого и пятого классов относится к изделиям технического назначения и к проведению фейерверочных показов или иных зрелищных мероприятий, связанных с использованием пиротехнических изделий технического назначения, допускаются юридические лица, имеющие разрешение (лицензию) на данный вид деятельности", - отметили в МЧС РФ.
С 1 января 2021 года в России вступили в действие новые правила противопожарного режима. После исключения устаревших, дублирующих и избыточных положений в документе сохранено 428 из 515 обязательных требований пожарной безопасности.
 
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