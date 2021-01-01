https://ria.ru/20210101/vykhodnye-1591277412.html

"Ты не один": лайфхаки, как провести каникулы в условиях ограничений

"Ты не один": лайфхаки, как провести каникулы в условиях ограничений

Длинные январские выходные в эпоху COVID-19 пройдут не так, как раньше. В некоторых городах закрыли музеи. От традиционной поездки "в деревню к бабушке" многие... РИА Новости, 01.01.2021

2021-01-01T08:00

2021-01-01T08:00

2021-01-01T08:08

мария киселева

новый год

москва

мурманская область

отдых

дети

зима (время года)

праздник

общество

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости, Мария Семенова. Длинные январские выходные в эпоху COVID-19 пройдут не так, как раньше. В некоторых городах закрыли музеи. От традиционной поездки "в деревню к бабушке" многие воздержались, чтобы не рисковать здоровьем пожилых родственников. А те, кто привык отмечать Новый год за границей, остались в стране. Как в этих условиях сохранить праздничный настрой и чем себя занять — в материале РИА Новости. Менять ритуалыПо всей России отменяют рождественские базары и гуляния, ряд регионов принимают туристов только с отрицательным тестом на коронавирус. А где-то и вовсе пошли на крайние меры: например, в Мурманской области с 15 декабря приостановили бронирование отелей. Во многих городах время работы ресторанов и баров ограничено. Чтобы в такой ситуации не утратить оптимизм, надо себя правильно настроить. "Праздник — это всегда то, что у нас внутри. Нужно понимать: мы сами создаем традиции и ритуалы и, соответственно, можем их менять. Когда мы не в силах что-то контролировать — например, открытие границ, — необходимо управлять отношением к этому. Важно спросить себя: что я хочу — провести время с удовольствием или испортить выходные, мечтая о том, что недоступно? Большинство выберет первый вариант. Теперь переходим к следующему этапу: думаем, что нас может сейчас порадовать", — говорит доктор психологических наук Мария Киселева, научный сотрудник Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. Составить планПсихолог, профессор МГУ имени Ломоносова Ольга Карабанова предлагает на семейном совете составить план каникул. "Пусть все, начиная с детей, расскажут о заветных желаниях. Итогом станет список дел. На каждый день — важное событие, к которому так приятно готовиться заранее, обсуждая вместе детали". Вместе с тем, по мнению эксперта, надо избегать двух крайностей: не стоит любой ценой придерживаться плана, даже если погода или другие обстоятельства не благоприятствуют, или, наоборот, отменять намеченные события, не считаясь с мнением членов семьи. "Ужасно, когда каникулы превращаются в сплошное застолье и просмотр телевизора. Кто-то, наоборот, пользуется праздниками, чтобы переделать домашние или рабочие дела, однако и это нехорошо. Выходные — возможность оторваться от рутины, побыть вместе с семьей. Это повод отодвинуть дела, остановить бешеную гонку, пообщаться друг с другом", — объясняет Карабанова. Время приключенийОльга обращает внимание на важный момент. Во время пандемии многие страдают от дефицита движения — это связано с переходом привычных занятий в онлайн-формат. Так что при планировании выходных стоит уделить время физической активности. "Праздники — пора приключений: можно покататься на коньках, лыжах, ледянке, сходить в лес". Психолог Андрей Зберовский советует тем, кто не любит сидеть на месте, подумать о поездках по стране. "Гостиницы и базы отдыха на популярных курортах забронированы полностью уже несколько месяцев назад. Но не слишком раскрученные туристические места по-прежнему предлагают отдых по адекватным ценам. У многих есть дачи. Так что отсутствие некоторых возможностей можно компенсировать. Главное — проявить гибкость и рассмотреть все альтернативы. Нельзя сказать, что нам остается только сидеть дома и есть оливье". Восстановить старые связиЗберовский отмечает: каждому важны солидарность и сопричастность, они помогают пережить тяжелые периоды. "Если одолевает грусть, нужно вспомнить, что ты не один — не только вся страна, но и целый мир сейчас в таком режиме". Несомненный плюс новой реальности психолог видит в том, что люди больше общаются, хотя часть коммуникаций и перевели в онлайн-формат. "Отсутствие физической возможности путешествовать помогает вспомнить о разорванных социальных связях. Мы контактируем с однокурсниками, одноклассниками, коллегами по прошлым работам. Жители больших городов годами не ездили в поселки и деревни — а сейчас с удовольствием навещают родных и друзей. В глубинке меньше риск заболеть, там чистый снег, хорошая экология, русская баня, рыбалка, охота. Традиционные новогодние потоки, которые раньше вели из маленьких городков в мегаполисы, теперь меняют направление. Такие каникулы, в моем понимании, дадут шанс лучше узнать свои корни", — говорит Зберовский. Вспоминать и мечтатьХотя в заграничное путешествие не улетишь, праздники — подходящее время, чтобы подумать о прошлых поездках и запланировать новые. "Мы часто мечтаем вернуться туда, где было хорошо. И дорог даже не сам опыт, а воспоминания. Интернет помогает заново посетить те места, но не в одиночку, а всей семьей. А потом вместе помечтать, как вы окажетесь там снова", — объясняет Ольга Карабанова. Памятные эпизоды жизни можно не только бережно хранить, но еще и каталогизировать. "У каждого множество необработанных фотографий из путешествий, с мероприятий. Несколько дней стоит посвятить тому, чтобы погрузиться в воспоминания, а заодно почистить архивы и создать электронные альбомы", — советует Мария Киселева. Кроме того, в дни каникул есть возможность заняться тем, до чего обычно не доходят руки. К примеру, посмотреть интересный сериал, прочитать хорошую книгу или смастерить поделки вместе с ребенком.

https://ria.ru/20201221/prazdnik-1590255856.html

https://ria.ru/20200105/1562344096.html

https://ria.ru/20200801/1575182488.html

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москва

мурманская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария киселева, новый год, москва, мурманская область, отдых, дети, зима (время года), праздник, общество