https://ria.ru/20210101/telekanal-1591777355.html

Телеканал объяснил обрезанное изображение Путина

Телеканал объяснил обрезанное изображение Путина

Некорректное изображение новогоднего видеообращения Владимира Путина попало в эфир из-за технического сбоя, говорится на официальном сайте телеканала "Каскад". РИА Новости, 01.01.2021

2021-01-01T17:21

2021-01-01T17:21

2021-01-01T19:26

новый год—2021

россия

новый год

владимир путин

общество

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Некорректное изображение новогоднего видеообращения Владимира Путина попало в эфир из-за технического сбоя, говорится на официальном сайте телеканала "Каскад".Ранее некоторые россияне обратили внимание, что в ночь на 1 января "Каскад" показал обрезанное изображение главы государства."В настоящее время проводится расследование инцидента. Виновные будут наказаны", — заявили в пресс-службе телеканала.Также медиагруппа принесла извинения зрителям.В этом году новогоднее обращение Путина стало самым длинным за всю историю, продолжительность речи главы государства составила шесть минут. Президент отметил, что уходящий год вместил в себя "груз нескольких лет" и был сопряжен с тревогами и материальными сложностями. Кроме того, он поблагодарил россиян за мужество и отзывчивость, а также подчеркнул, что 2020-й удалось пройти достойно.

https://ria.ru/20210101/obeschaniya-1591752884.html

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2021

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россия, новый год, владимир путин, общество