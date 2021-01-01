Телеканал объяснил обрезанное изображение Путина
В Казани к Новому году нарядили десятки улиц, парков и скверов
В Казани к Новому году нарядили десятки улиц, парков и скверов
На набережной вырос ретрогородок "Кремлевский огонек" со знакомыми киногероями и мотивами
На набережной вырос ретрогородок "Кремлевский огонек" со знакомыми киногероями и мотивами
Арт-объекты и световые инсталляции появились на основных магистралях и туристических маршрутах
Арт-объекты и световые инсталляции появились на основных магистралях и туристических маршрутах
Праздничная атмосфера царит в Белгороде. Основные торжества ожидаются на главной площади города, Соборной
Праздничная атмосфера царит в Белгороде. Основные торжества ожидаются на главной площади города, Соборной
Фантазия горожан безгранична. На фото — украшенный балкон одного из домов в Белгороде
Фантазия горожан безгранична. На фото — украшенный балкон одного из домов в Белгороде
Улица 50-летия Белгородской области встречает сияющей аркой с названием города и световым небом из гирлянд
Улица 50-летия Белгородской области встречает сияющей аркой с названием города и световым небом из гирлянд
Новогодняя елка на Соборной площади в Белгороде словно накрыта изумительным световым шатром
Новогодняя елка на Соборной площади в Белгороде словно накрыта изумительным световым шатром
Санкт-Петербург в преддверии Нового года примерил золотой наряд
Санкт-Петербург в преддверии Нового года примерил золотой наряд
Рождественскую ярмарку на Манежной площади посетили самые известные персонажи новогодних сказок
Рождественскую ярмарку на Манежной площади посетили самые известные персонажи новогодних сказок
На елке на Дворцовой площади, украшенной лампочками и игрушками в стиле ретро, зажглись пять тысяч метров светодиодных гирлянд
На елке на Дворцовой площади, украшенной лампочками и игрушками в стиле ретро, зажглись пять тысяч метров светодиодных гирлянд
Светящиеся арки на Малой Садовой улице Санкт-Петербурга создают волшебный новогодний туннель
Светящиеся арки на Малой Садовой улице Санкт-Петербурга создают волшебный новогодний туннель
Главным местом празднований в Екатеринбурге стал парк Маяковского
Главным местом празднований в Екатеринбурге стал парк Маяковского
В парке установили световые инсталляции и нарядили новогоднюю елку
В парке установили световые инсталляции и нарядили новогоднюю елку
Рядом с елкой в парке заработала новогодняя ярмарка
Рядом с елкой в парке заработала новогодняя ярмарка
В Чите за новогоднее настроение отвечают световые инсталляции и живые ели с музыкальной подсветкой
В Чите за новогоднее настроение отвечают световые инсталляции и живые ели с музыкальной подсветкой
Красноярск в предвкушении праздника наполнился новогодним светом. Иллюминация будет радовать горожан все каникулы
Красноярск в предвкушении праздника наполнился новогодним светом. Иллюминация будет радовать горожан все каникулы
Из-за пандемии детские ледяные горки и скульптуры в Красноярске установили на значительном расстоянии друг от друга
Из-за пандемии детские ледяные горки и скульптуры в Красноярске установили на значительном расстоянии друг от друга
На набережной Геленджика к Новому году появились световые композиции и фотозоны
На набережной Геленджика к Новому году появились световые композиции и фотозоны
Доминанта праздника — елка в праздничном убранстве
Доминанта праздника — елка в праздничном убранстве
В Казани к Новому году нарядили десятки улиц, парков и скверов
На набережной вырос ретрогородок "Кремлевский огонек" со знакомыми киногероями и мотивами
Арт-объекты и световые инсталляции появились на основных магистралях и туристических маршрутах
Праздничная атмосфера царит в Белгороде. Основные торжества ожидаются на главной площади города, Соборной
Фантазия горожан безгранична. На фото — украшенный балкон одного из домов в Белгороде
Улица 50-летия Белгородской области встречает сияющей аркой с названием города и световым небом из гирлянд
Новогодняя елка на Соборной площади в Белгороде словно накрыта изумительным световым шатром
Санкт-Петербург в преддверии Нового года примерил золотой наряд
Рождественскую ярмарку на Манежной площади посетили самые известные персонажи новогодних сказок
На елке на Дворцовой площади, украшенной лампочками и игрушками в стиле ретро, зажглись пять тысяч метров светодиодных гирлянд
Светящиеся арки на Малой Садовой улице Санкт-Петербурга создают волшебный новогодний туннель
Главным местом празднований в Екатеринбурге стал парк Маяковского
В парке установили световые инсталляции и нарядили новогоднюю елку
Рядом с елкой в парке заработала новогодняя ярмарка
В Чите за новогоднее настроение отвечают световые инсталляции и живые ели с музыкальной подсветкой
Красноярск в предвкушении праздника наполнился новогодним светом. Иллюминация будет радовать горожан все каникулы
Из-за пандемии детские ледяные горки и скульптуры в Красноярске установили на значительном расстоянии друг от друга
На набережной Геленджика к Новому году появились световые композиции и фотозоны
Доминанта праздника — елка в праздничном убранстве