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Шапка спецпроекта Новый Год 2021
Новый год—2021
https://ria.ru/20210101/telekanal-1591777355.html
Телеканал объяснил обрезанное изображение Путина
Телеканал объяснил обрезанное изображение Путина
Некорректное изображение новогоднего видеообращения Владимира Путина попало в эфир из-за технического сбоя, говорится на официальном сайте телеканала "Каскад". РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T17:21
2021-01-01T19:26
новый год—2021
россия
новый год
владимир путин
общество
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Некорректное изображение новогоднего видеообращения Владимира Путина попало в эфир из-за технического сбоя, говорится на официальном сайте телеканала "Каскад".Ранее некоторые россияне обратили внимание, что в ночь на 1 января "Каскад" показал обрезанное изображение главы государства."В настоящее время проводится расследование инцидента. Виновные будут наказаны", — заявили в пресс-службе телеканала.Также медиагруппа принесла извинения зрителям.В этом году новогоднее обращение Путина стало самым длинным за всю историю, продолжительность речи главы государства составила шесть минут. Президент отметил, что уходящий год вместил в себя "груз нескольких лет" и был сопряжен с тревогами и материальными сложностями. Кроме того, он поблагодарил россиян за мужество и отзывчивость, а также подчеркнул, что 2020-й удалось пройти достойно.
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россия, новый год, владимир путин, общество

Телеканал объяснил обрезанное изображение Путина

17:21 01.01.2021 (обновлено: 19:26 01.01.2021)
 
© serz39rus / YoutubeСкриншот видео новогоднего обращения Владимира Путина
Скриншот видео новогоднего обращения Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 01.01.2021
© serz39rus / Youtube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Некорректное изображение новогоднего видеообращения Владимира Путина попало в эфир из-за технического сбоя, говорится на официальном сайте телеканала "Каскад".
Ранее некоторые россияне обратили внимание, что в ночь на 1 января "Каскад" показал обрезанное изображение главы государства.
Празднование Нового года - РИА Новости, 1920, 01.01.2021
Вчера, 10:51Новый год—2021
Стало известно, что россияне пообещали себе на 2021 год
"В настоящее время проводится расследование инцидента. Виновные будут наказаны", — заявили в пресс-службе телеканала.
Также медиагруппа принесла извинения зрителям.
В этом году новогоднее обращение Путина стало самым длинным за всю историю, продолжительность речи главы государства составила шесть минут. Президент отметил, что уходящий год вместил в себя "груз нескольких лет" и был сопряжен с тревогами и материальными сложностями. Кроме того, он поблагодарил россиян за мужество и отзывчивость, а также подчеркнул, что 2020-й удалось пройти достойно.
В ожидании чуда: российские города перед Новым годом
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

В Казани к Новому году нарядили десятки улиц, парков и скверов

Выступление артистов на открытии ретро-городка Кремлевский огонёк на Кремлёвской набережной в Казани
1 из 20

В Казани к Новому году нарядили десятки улиц, парков и скверов

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

На набережной вырос ретрогородок "Кремлевский огонек" со знакомыми киногероями и мотивами

Посетители на открытии ретро-городка Кремлевский огонёк на Кремлёвской набережной в Казани
2 из 20

На набережной вырос ретрогородок "Кремлевский огонек" со знакомыми киногероями и мотивами

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Арт-объекты и световые инсталляции появились на основных магистралях и туристических маршрутах

Люди гуляют около ТЦ Мега в Казани
3 из 20

Арт-объекты и световые инсталляции появились на основных магистралях и туристических маршрутах

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанк

Праздничная атмосфера царит в Белгороде. Основные торжества ожидаются на главной площади города, Соборной

Новогодняя елка на Соборной площади в Белгороде
4 из 20

Праздничная атмосфера царит в Белгороде. Основные торжества ожидаются на главной площади города, Соборной

© РИА Новости / Антон Вергун
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© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанк

Фантазия горожан безгранична. На фото — украшенный балкон одного из домов в Белгороде

Украшенный балкон на одном из домов в Белгороде
5 из 20

Фантазия горожан безгранична. На фото — украшенный балкон одного из домов в Белгороде

© РИА Новости / Антон Вергун
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© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанк

Улица 50-летия Белгородской области встречает сияющей аркой с названием города и световым небом из гирлянд

Новогоднее украшение улицы 50-летия Белгородской области в Белгороде
6 из 20

Улица 50-летия Белгородской области встречает сияющей аркой с названием города и световым небом из гирлянд

© РИА Новости / Антон Вергун
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© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанк

Новогодняя елка на Соборной площади в Белгороде словно накрыта изумительным световым шатром

Новогодняя елка на Соборной площади в Белгороде
7 из 20

Новогодняя елка на Соборной площади в Белгороде словно накрыта изумительным световым шатром

© РИА Новости / Антон Вергун
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Санкт-Петербург в преддверии Нового года примерил золотой наряд

Новогоднее украшение Невского проспекта в Санкт-Петербурге
8 из 20

Санкт-Петербург в преддверии Нового года примерил золотой наряд

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Рождественскую ярмарку на Манежной площади посетили самые известные персонажи новогодних сказок

Фигуры сказочных персонажей на рождественской ярмарке на Манежной площади в Санкт-Петербурге
9 из 20

Рождественскую ярмарку на Манежной площади посетили самые известные персонажи новогодних сказок

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

На елке на Дворцовой площади, украшенной лампочками и игрушками в стиле ретро, зажглись пять тысяч метров светодиодных гирлянд

Праздничная иллюминация на главной елке на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
10 из 20

На елке на Дворцовой площади, украшенной лампочками и игрушками в стиле ретро, зажглись пять тысяч метров светодиодных гирлянд

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Светящиеся арки на Малой Садовой улице Санкт-Петербурга создают волшебный новогодний туннель

Новогодняя иллюминация на Малой Садовой улице в Санкт-Петербурге
11 из 20

Светящиеся арки на Малой Садовой улице Санкт-Петербурга создают волшебный новогодний туннель

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Главным местом празднований в Екатеринбурге стал парк Маяковского

Люди фотографируются у новогодней елки в центральном парке культуры и отдыха им. В.В. Маяковского в Екатеринбурге
12 из 20

Главным местом празднований в Екатеринбурге стал парк Маяковского

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

В парке установили световые инсталляции и нарядили новогоднюю елку

Люди гуляют в центральном парке культуры и отдыха им. В.В. Маяковского в Екатеринбурге
13 из 20

В парке установили световые инсталляции и нарядили новогоднюю елку

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Рядом с елкой в парке заработала новогодняя ярмарка

Люди гуляют в центральном парке культуры и отдыха им. В.В. Маяковского в Екатеринбурге
14 из 20

Рядом с елкой в парке заработала новогодняя ярмарка

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк

В Чите за новогоднее настроение отвечают световые инсталляции и живые ели с музыкальной подсветкой

Новогодние декорации на улице в Чите
15 из 20

В Чите за новогоднее настроение отвечают световые инсталляции и живые ели с музыкальной подсветкой

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк

Новогодние уличные декорации в Чите

Новогодние уличные декорации в Чите
16 из 20

Новогодние уличные декорации в Чите

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Красноярск в предвкушении праздника наполнился новогодним светом. Иллюминация будет радовать горожан все каникулы

Новогодняя иллюминация в центре Красноярска
17 из 20

Красноярск в предвкушении праздника наполнился новогодним светом. Иллюминация будет радовать горожан все каникулы

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Из-за пандемии детские ледяные горки и скульптуры в Красноярске установили на значительном расстоянии друг от друга

Ребенок в ледовом городке парка флоры и фауны Роев ручей в Красноярске
18 из 20

Из-за пандемии детские ледяные горки и скульптуры в Красноярске установили на значительном расстоянии друг от друга

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

На набережной Геленджика к Новому году появились световые композиции и фотозоны

Девушки на украшенной к Новому Году набережной в Геленджике
19 из 20

На набережной Геленджика к Новому году появились световые композиции и фотозоны

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Доминанта праздника — елка в праздничном убранстве

Ёлка на набережной Геленджика
20 из 20

Доминанта праздника — елка в праздничном убранстве

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
1 из 20

В Казани к Новому году нарядили десятки улиц, парков и скверов

© РИА Новости / Максим Богодвид
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2 из 20

На набережной вырос ретрогородок "Кремлевский огонек" со знакомыми киногероями и мотивами

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
3 из 20

Арт-объекты и световые инсталляции появились на основных магистралях и туристических маршрутах

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
4 из 20

Праздничная атмосфера царит в Белгороде. Основные торжества ожидаются на главной площади города, Соборной

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в фотобанк
5 из 20

Фантазия горожан безгранична. На фото — украшенный балкон одного из домов в Белгороде

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в фотобанк
6 из 20

Улица 50-летия Белгородской области встречает сияющей аркой с названием города и световым небом из гирлянд

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в фотобанк
7 из 20

Новогодняя елка на Соборной площади в Белгороде словно накрыта изумительным световым шатром

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в фотобанк
8 из 20

Санкт-Петербург в преддверии Нового года примерил золотой наряд

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
9 из 20

Рождественскую ярмарку на Манежной площади посетили самые известные персонажи новогодних сказок

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
10 из 20

На елке на Дворцовой площади, украшенной лампочками и игрушками в стиле ретро, зажглись пять тысяч метров светодиодных гирлянд

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
11 из 20

Светящиеся арки на Малой Садовой улице Санкт-Петербурга создают волшебный новогодний туннель

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
12 из 20

Главным местом празднований в Екатеринбурге стал парк Маяковского

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
13 из 20

В парке установили световые инсталляции и нарядили новогоднюю елку

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
14 из 20

Рядом с елкой в парке заработала новогодняя ярмарка

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
15 из 20

В Чите за новогоднее настроение отвечают световые инсталляции и живые ели с музыкальной подсветкой

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
16 из 20

Новогодние уличные декорации в Чите

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
17 из 20

Красноярск в предвкушении праздника наполнился новогодним светом. Иллюминация будет радовать горожан все каникулы

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
18 из 20

Из-за пандемии детские ледяные горки и скульптуры в Красноярске установили на значительном расстоянии друг от друга

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
19 из 20

На набережной Геленджика к Новому году появились световые композиции и фотозоны

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
20 из 20

Доминанта праздника — елка в праздничном убранстве

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
 
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