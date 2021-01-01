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Вассерман дал прогноз на 2021 год
Вассерман дал прогноз на 2021 год
Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман в своем блоге на РЕН ТВ спрогнозировал ситуацию в 2021 году. РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-01T22:33
2021-01-02T02:04
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
ситуация в днр и лнр
ситуация на украине
коронавирусы
донбасс
новый год
анатолий вассерман
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман в своем блоге на РЕН ТВ спрогнозировал ситуацию в 2021 году.По его словам, наступивший год, равно как и 2020-й, пройдет "под знаком" коронавируса. По всему миру, как отметил он, вакцинация продлится еще года три. А в России, считает он, карантинные меры смогут полностью снять уже к осени.Однако, по его мнению, пандемия стала уроком для человечества и в данный момент стоит все еще "готовиться к худшему", "чтобы лучшее стало неожиданностью приятной".Кроме того, Вассерман посоветовал России внимательнее отслеживать действия США и Турции, так как силами этих государств, согласно его прогнозу, в наступившем году может "завариться" третья мировая война. Также он обратил внимание на прошедшие в США выборы, результаты которых могут развязать руки демократической партии, способной на подтасовку результатов и дальнейшее "нарушение законов после захвата власти".Он также предрек обострение конфликта в Донбассе весной, добавив, что в ситуацию, по его прогнозу, намерен вмешаться Вашингтон, чьи действия будут напрямую зависеть от реакции Москвы на происходящее в регионе.
https://ria.ru/20210101/vaktsinatsiya-1591779796.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, коронавирусы, донбасс, новый год, анатолий вассерман, сша, в мире

Вассерман дал прогноз на 2021 год

22:33 01.01.2021 (обновлено: 02:04 02.01.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДевушка в защитной маске на одной из улиц в Москве
Девушка в защитной маске на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 01.01.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман в своем блоге на РЕН ТВ спрогнозировал ситуацию в 2021 году.
По его словам, наступивший год, равно как и 2020-й, пройдет "под знаком" коронавируса. По всему миру, как отметил он, вакцинация продлится еще года три. А в России, считает он, карантинные меры смогут полностью снять уже к осени.
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Однако, по его мнению, пандемия стала уроком для человечества и в данный момент стоит все еще "готовиться к худшему", "чтобы лучшее стало неожиданностью приятной".
Кроме того, Вассерман посоветовал России внимательнее отслеживать действия США и Турции, так как силами этих государств, согласно его прогнозу, в наступившем году может "завариться" третья мировая война. Также он обратил внимание на прошедшие в США выборы, результаты которых могут развязать руки демократической партии, способной на подтасовку результатов и дальнейшее "нарушение законов после захвата власти".
Он также предрек обострение конфликта в Донбассе весной, добавив, что в ситуацию, по его прогнозу, намерен вмешаться Вашингтон, чьи действия будут напрямую зависеть от реакции Москвы на происходящее в регионе.
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