https://ria.ru/20210101/predskazanie-1591788617.html

Вассерман дал прогноз на 2021 год

Вассерман дал прогноз на 2021 год

Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман в своем блоге на РЕН ТВ спрогнозировал ситуацию в 2021 году. РИА Новости, 02.01.2021

2021-01-01T22:33

2021-01-01T22:33

2021-01-02T02:04

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

ситуация в днр и лнр

ситуация на украине

коронавирусы

донбасс

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анатолий вассерман

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман в своем блоге на РЕН ТВ спрогнозировал ситуацию в 2021 году.По его словам, наступивший год, равно как и 2020-й, пройдет "под знаком" коронавируса. По всему миру, как отметил он, вакцинация продлится еще года три. А в России, считает он, карантинные меры смогут полностью снять уже к осени.Однако, по его мнению, пандемия стала уроком для человечества и в данный момент стоит все еще "готовиться к худшему", "чтобы лучшее стало неожиданностью приятной".Кроме того, Вассерман посоветовал России внимательнее отслеживать действия США и Турции, так как силами этих государств, согласно его прогнозу, в наступившем году может "завариться" третья мировая война. Также он обратил внимание на прошедшие в США выборы, результаты которых могут развязать руки демократической партии, способной на подтасовку результатов и дальнейшее "нарушение законов после захвата власти".Он также предрек обострение конфликта в Донбассе весной, добавив, что в ситуацию, по его прогнозу, намерен вмешаться Вашингтон, чьи действия будут напрямую зависеть от реакции Москвы на происходящее в регионе.

https://ria.ru/20210101/vaktsinatsiya-1591779796.html

https://ria.ru/20201230/prognoz-1591518923.html

россия

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сша

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