Эксперты дали советы, как безопасно и нескучно провести праздники

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Приближающийся Новый год не будет привычным всем праздником: коронавирусные ограничения, лимиты в работе общественных мест, перчаточно-масочный режим. Однако это не значит, что все выходные придется сидеть взаперти.Доценты кафедр маркетинга, а также предпринимательства и логистики РЭУ имени Г.В. Плеханова Николай Перепелкин и Игорь Строганов посоветовали РИА Новости, как провести это время нескучно и безопасно.Говоря о подготовке праздника, Строганов посоветовал перевести все покупки в онлайн, а в подарках обратить внимание на работы русских мастеров, которым в текущей ситуации нужна поддержка. Перепелкин же предложил уделить особое внимание планированию - даже виртуальный шоппинг требует времени, тем более что компании нужно будет еще обработать заказ. Также он посоветовал не поддаваться настроению новогодних скидок: можно не только накупить ненужных вещей, но и случайно приобрести некачественный товар на распродаже.Планируя развлечения, нужно будет обратить внимание на правовые вопросы."Стоит обратить внимание на масочный и перчаточный режим и необходимость носить данные аксессуары в общественных местах, помнить про правила соблюдения социальной дистанции", - подчеркнул Перепелкин.Он также обратил внимание на обновленные графики работы выставок, кафе и других общественных мест. Лучше всего будет лично ознакомиться с распоряжениями местных властей о действующих ограничениях.Представитель кафедры предпринимательства и логистики предложил провести время в парках или лесопарковых зонах, где есть инфраструктура, которая позволит хорошо провести время, например катки и лыжня. Если есть возможность, можно даже уехать из города на машине или поезде.При этом завкафедрой маркетинга предупредил о сложностях с путешествиями в закрытые или "ограниченные" страны. Он объяснил, что из-за общей ситуации сильно усложнилась логистика, появилось много бюрократических требований, а еще на этом пути могут попасться мошенники.Если принято решение проводить праздники дома, то лучше не собираться большой компанией, напомнил Строганов. Однако Перепелкин предположил, что в части походов в гости ситуация вряд ли изменится, а возможно, визитов станет даже больше: родные и близкие люди доверяют друг другу, их состояние здоровья обычно прозрачно, а вопрос заботы о других удержит людей с какими-либо проявлениями заболеваний от встреч с друзьям и родственниками."Всем, кто устал от ограничений и средств защиты, мы рекомендуем подойти к этим вопросам креативно. Если вам придется быть на празднике в маске, то придумайте, как вы ее украсите и какой образ не будет вас расстраивать", - добавил Перепелкин.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Приближающийся Новый год не будет привычным всем праздником: коронавирусные ограничения, лимиты в работе общественных мест, перчаточно-масочный режим. Однако это не значит, что все выходные придется сидеть взаперти.
Доценты кафедр маркетинга, а также предпринимательства и логистики РЭУ имени Г.В. Плеханова Николай Перепелкин и Игорь Строганов посоветовали РИА Новости, как провести это время нескучно и безопасно.
Говоря о подготовке праздника, Строганов посоветовал перевести все покупки в онлайн, а в подарках обратить внимание на работы русских мастеров, которым в текущей ситуации нужна поддержка. Перепелкин же предложил уделить особое внимание планированию - даже виртуальный шоппинг требует времени, тем более что компании нужно будет еще обработать заказ. Также он посоветовал не поддаваться настроению новогодних скидок: можно не только накупить ненужных вещей, но и случайно приобрести некачественный товар на распродаже.
Планируя развлечения, нужно будет обратить внимание на правовые вопросы.
"Стоит обратить внимание на масочный и перчаточный режим и необходимость носить данные аксессуары в общественных местах, помнить про правила соблюдения социальной дистанции", - подчеркнул Перепелкин.
Он также обратил внимание на обновленные графики работы выставок, кафе и других общественных мест. Лучше всего будет лично ознакомиться с распоряжениями местных властей о действующих ограничениях.
Представитель кафедры предпринимательства и логистики предложил провести время в парках или лесопарковых зонах, где есть инфраструктура, которая позволит хорошо провести время, например катки и лыжня. Если есть возможность, можно даже уехать из города на машине или поезде.
При этом завкафедрой маркетинга предупредил о сложностях с путешествиями в закрытые или "ограниченные" страны. Он объяснил, что из-за общей ситуации сильно усложнилась логистика, появилось много бюрократических требований, а еще на этом пути могут попасться мошенники.
Если принято решение проводить праздники дома, то лучше не собираться большой компанией, напомнил Строганов. Однако Перепелкин предположил, что в части походов в гости ситуация вряд ли изменится, а возможно, визитов станет даже больше: родные и близкие люди доверяют друг другу, их состояние здоровья обычно прозрачно, а вопрос заботы о других удержит людей с какими-либо проявлениями заболеваний от встреч с друзьям и родственниками.
"Всем, кто устал от ограничений и средств защиты, мы рекомендуем подойти к этим вопросам креативно. Если вам придется быть на празднике в маске, то придумайте, как вы ее украсите и какой образ не будет вас расстраивать", - добавил Перепелкин.
В российской столице из-за коронавируса отменили все массовые новогодние мероприятия. Фейерверк на Большом Москворецком мосту россияне смогли увидеть по телевизору в 00:00 1 января 2021 года сразу после боя Кремлевских курантов.
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В российской столице из-за коронавируса отменили все массовые новогодние мероприятия. Фейерверк на Большом Москворецком мосту россияне смогли увидеть по телевизору в 00:00 1 января 2021 года сразу после боя Кремлевских курантов.
Более миллиона человек обычно любовались грандиозным новогодним фейерверком в небе над оперным театром и мостом Харбор-Бридж в Сиднее, но на этот раз власти Австралии попросили ограничиться его просмотром по телевизору.
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Более миллиона человек обычно любовались грандиозным новогодним фейерверком в небе над оперным театром и мостом Харбор-Бридж в Сиднее, но на этот раз власти Австралии попросили ограничиться его просмотром по телевизору.
В российской столице из-за коронавируса отменили все массовые новогодние мероприятия. Фейерверк на Большом Москворецком мосту россияне смогли увидеть по телевизору в 00:00 1 января 2021 года сразу после боя Кремлевских курантов.
Более миллиона человек обычно любовались грандиозным новогодним фейерверком в небе над оперным театром и мостом Харбор-Бридж в Сиднее, но на этот раз власти Австралии попросили ограничиться его просмотром по телевизору.
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