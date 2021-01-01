https://ria.ru/20210101/prazdniki-1591767996.html

Эксперты дали советы, как безопасно и нескучно провести праздники

Эксперты дали советы, как безопасно и нескучно провести праздники

Приближающийся Новый год не будет привычным всем праздником: коронавирусные ограничения, лимиты в работе общественных мест, перчаточно-масочный режим. Однако... РИА Новости, 01.01.2021

2021-01-01T15:13

2021-01-01T15:13

2021-01-01T15:13

новый год—2021

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

новый год

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/12/1589869990_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_e70ea5f0a7ece0621fb9c976f20562e8.jpg

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Приближающийся Новый год не будет привычным всем праздником: коронавирусные ограничения, лимиты в работе общественных мест, перчаточно-масочный режим. Однако это не значит, что все выходные придется сидеть взаперти.Доценты кафедр маркетинга, а также предпринимательства и логистики РЭУ имени Г.В. Плеханова Николай Перепелкин и Игорь Строганов посоветовали РИА Новости, как провести это время нескучно и безопасно.Говоря о подготовке праздника, Строганов посоветовал перевести все покупки в онлайн, а в подарках обратить внимание на работы русских мастеров, которым в текущей ситуации нужна поддержка. Перепелкин же предложил уделить особое внимание планированию - даже виртуальный шоппинг требует времени, тем более что компании нужно будет еще обработать заказ. Также он посоветовал не поддаваться настроению новогодних скидок: можно не только накупить ненужных вещей, но и случайно приобрести некачественный товар на распродаже.Планируя развлечения, нужно будет обратить внимание на правовые вопросы."Стоит обратить внимание на масочный и перчаточный режим и необходимость носить данные аксессуары в общественных местах, помнить про правила соблюдения социальной дистанции", - подчеркнул Перепелкин.Он также обратил внимание на обновленные графики работы выставок, кафе и других общественных мест. Лучше всего будет лично ознакомиться с распоряжениями местных властей о действующих ограничениях.Представитель кафедры предпринимательства и логистики предложил провести время в парках или лесопарковых зонах, где есть инфраструктура, которая позволит хорошо провести время, например катки и лыжня. Если есть возможность, можно даже уехать из города на машине или поезде.При этом завкафедрой маркетинга предупредил о сложностях с путешествиями в закрытые или "ограниченные" страны. Он объяснил, что из-за общей ситуации сильно усложнилась логистика, появилось много бюрократических требований, а еще на этом пути могут попасться мошенники.Если принято решение проводить праздники дома, то лучше не собираться большой компанией, напомнил Строганов. Однако Перепелкин предположил, что в части походов в гости ситуация вряд ли изменится, а возможно, визитов станет даже больше: родные и близкие люди доверяют друг другу, их состояние здоровья обычно прозрачно, а вопрос заботы о других удержит людей с какими-либо проявлениями заболеваний от встреч с друзьям и родственниками."Всем, кто устал от ограничений и средств защиты, мы рекомендуем подойти к этим вопросам креативно. Если вам придется быть на празднике в маске, то придумайте, как вы ее украсите и какой образ не будет вас расстраивать", - добавил Перепелкин.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210101/vykhodnye-1591277412.html

https://ria.ru/20201204/podarki-1587496863.html

https://ria.ru/20201208/prazdniki-1588228990.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, новый год, общество