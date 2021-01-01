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Новый год—2021
https://ria.ru/20210101/prazdniki-1591767996.html
Эксперты дали советы, как безопасно и нескучно провести праздники
Эксперты дали советы, как безопасно и нескучно провести праздники
Приближающийся Новый год не будет привычным всем праздником: коронавирусные ограничения, лимиты в работе общественных мест, перчаточно-масочный режим. Однако... РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T15:13
2021-01-01T15:13
новый год—2021
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
новый год
общество
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Приближающийся Новый год не будет привычным всем праздником: коронавирусные ограничения, лимиты в работе общественных мест, перчаточно-масочный режим. Однако это не значит, что все выходные придется сидеть взаперти.Доценты кафедр маркетинга, а также предпринимательства и логистики РЭУ имени Г.В. Плеханова Николай Перепелкин и Игорь Строганов посоветовали РИА Новости, как провести это время нескучно и безопасно.Говоря о подготовке праздника, Строганов посоветовал перевести все покупки в онлайн, а в подарках обратить внимание на работы русских мастеров, которым в текущей ситуации нужна поддержка. Перепелкин же предложил уделить особое внимание планированию - даже виртуальный шоппинг требует времени, тем более что компании нужно будет еще обработать заказ. Также он посоветовал не поддаваться настроению новогодних скидок: можно не только накупить ненужных вещей, но и случайно приобрести некачественный товар на распродаже.Планируя развлечения, нужно будет обратить внимание на правовые вопросы."Стоит обратить внимание на масочный и перчаточный режим и необходимость носить данные аксессуары в общественных местах, помнить про правила соблюдения социальной дистанции", - подчеркнул Перепелкин.Он также обратил внимание на обновленные графики работы выставок, кафе и других общественных мест. Лучше всего будет лично ознакомиться с распоряжениями местных властей о действующих ограничениях.Представитель кафедры предпринимательства и логистики предложил провести время в парках или лесопарковых зонах, где есть инфраструктура, которая позволит хорошо провести время, например катки и лыжня. Если есть возможность, можно даже уехать из города на машине или поезде.При этом завкафедрой маркетинга предупредил о сложностях с путешествиями в закрытые или "ограниченные" страны. Он объяснил, что из-за общей ситуации сильно усложнилась логистика, появилось много бюрократических требований, а еще на этом пути могут попасться мошенники.Если принято решение проводить праздники дома, то лучше не собираться большой компанией, напомнил Строганов. Однако Перепелкин предположил, что в части походов в гости ситуация вряд ли изменится, а возможно, визитов станет даже больше: родные и близкие люди доверяют друг другу, их состояние здоровья обычно прозрачно, а вопрос заботы о других удержит людей с какими-либо проявлениями заболеваний от встреч с друзьям и родственниками."Всем, кто устал от ограничений и средств защиты, мы рекомендуем подойти к этим вопросам креативно. Если вам придется быть на празднике в маске, то придумайте, как вы ее украсите и какой образ не будет вас расстраивать", - добавил Перепелкин.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210101/vykhodnye-1591277412.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, новый год, общество

Эксперты дали советы, как безопасно и нескучно провести праздники

15:13 01.01.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПредновогодняя Москва
Предновогодняя Москва - РИА Новости, 1920, 01.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Приближающийся Новый год не будет привычным всем праздником: коронавирусные ограничения, лимиты в работе общественных мест, перчаточно-масочный режим. Однако это не значит, что все выходные придется сидеть взаперти.
Доценты кафедр маркетинга, а также предпринимательства и логистики РЭУ имени Г.В. Плеханова Николай Перепелкин и Игорь Строганов посоветовали РИА Новости, как провести это время нескучно и безопасно.
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Говоря о подготовке праздника, Строганов посоветовал перевести все покупки в онлайн, а в подарках обратить внимание на работы русских мастеров, которым в текущей ситуации нужна поддержка. Перепелкин же предложил уделить особое внимание планированию - даже виртуальный шоппинг требует времени, тем более что компании нужно будет еще обработать заказ. Также он посоветовал не поддаваться настроению новогодних скидок: можно не только накупить ненужных вещей, но и случайно приобрести некачественный товар на распродаже.
Планируя развлечения, нужно будет обратить внимание на правовые вопросы.
"Стоит обратить внимание на масочный и перчаточный режим и необходимость носить данные аксессуары в общественных местах, помнить про правила соблюдения социальной дистанции", - подчеркнул Перепелкин.
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Он также обратил внимание на обновленные графики работы выставок, кафе и других общественных мест. Лучше всего будет лично ознакомиться с распоряжениями местных властей о действующих ограничениях.
Представитель кафедры предпринимательства и логистики предложил провести время в парках или лесопарковых зонах, где есть инфраструктура, которая позволит хорошо провести время, например катки и лыжня. Если есть возможность, можно даже уехать из города на машине или поезде.
При этом завкафедрой маркетинга предупредил о сложностях с путешествиями в закрытые или "ограниченные" страны. Он объяснил, что из-за общей ситуации сильно усложнилась логистика, появилось много бюрократических требований, а еще на этом пути могут попасться мошенники.
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Если принято решение проводить праздники дома, то лучше не собираться большой компанией, напомнил Строганов. Однако Перепелкин предположил, что в части походов в гости ситуация вряд ли изменится, а возможно, визитов станет даже больше: родные и близкие люди доверяют друг другу, их состояние здоровья обычно прозрачно, а вопрос заботы о других удержит людей с какими-либо проявлениями заболеваний от встреч с друзьям и родственниками.
"Всем, кто устал от ограничений и средств защиты, мы рекомендуем подойти к этим вопросам креативно. Если вам придется быть на празднике в маске, то придумайте, как вы ее украсите и какой образ не будет вас расстраивать", - добавил Перепелкин.
Празднование Нового года в мире
© РИА Новости / Владимир Астапкович

В российской столице из-за коронавируса отменили все массовые новогодние мероприятия. Фейерверк на Большом Москворецком мосту россияне смогли увидеть по телевизору в 00:00 1 января 2021 года сразу после боя Кремлевских курантов.

Праздничный салют в Москве, посвященный наступлению нового 2021 года
1 из 12

В российской столице из-за коронавируса отменили все массовые новогодние мероприятия. Фейерверк на Большом Москворецком мосту россияне смогли увидеть по телевизору в 00:00 1 января 2021 года сразу после боя Кремлевских курантов.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
© AFP 2020 / Isaac Lawrence

В Гонконге из-за пандемии отменили традиционный фейерверк, но люди в полночь вышли на набережную, чтобы вместе встретить Новый год.

Празднование Нового года в Гонконге, Китай
2 из 12

В Гонконге из-за пандемии отменили традиционный фейерверк, но люди в полночь вышли на набережную, чтобы вместе встретить Новый год.

© AFP 2020 / Isaac Lawrence
© AP Photo / Jon Chol Jin

В столице Северной Кореи Пхеньяне в новогоднюю ночь прошли выступления танцевальных коллективов.

Празднование Нового года в Северной Корее
3 из 12

В столице Северной Кореи Пхеньяне в новогоднюю ночь прошли выступления танцевальных коллективов.

© AP Photo / Jon Chol Jin
© AP Photo / Hussein Malla

Жителей Ливана попросили во время празднования Нового года соблюдать социальную дистанцию и не снимать маски, чтобы избежать напрасных жертв в условиях пандемии.

Пара празднует Новый год в ресторане в Бейруте, Ливан
4 из 12

Жителей Ливана попросили во время празднования Нового года соблюдать социальную дистанцию и не снимать маски, чтобы избежать напрасных жертв в условиях пандемии.

© AP Photo / Hussein Malla
© AP Photo / Mark Baker

Более миллиона человек обычно любовались грандиозным новогодним фейерверком в небе над оперным театром и мостом Харбор-Бридж в Сиднее, но на этот раз власти Австралии попросили ограничиться его просмотром по телевизору.

Празднование Нового года в Сиднее, Австралия
5 из 12

Более миллиона человек обычно любовались грандиозным новогодним фейерверком в небе над оперным театром и мостом Харбор-Бридж в Сиднее, но на этот раз власти Австралии попросили ограничиться его просмотром по телевизору.

© AP Photo / Mark Baker
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Жители Владивостока одними из первых в России отметили приход нового года.

Артисты и горожане во время встречи Нового 2021 года во Владивостоке
6 из 12

Жители Владивостока одними из первых в России отметили приход нового года.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Большинство россиян отмечали встречу 2021 года в кругу семьи, многие вышли прогуляться в парках, где новогоднее настроение создавала праздничная иллюминация и по-настоящему зимняя погода.

Горожане во время встречи Нового 2021 года во Владивостоке
7 из 12

Большинство россиян отмечали встречу 2021 года в кругу семьи, многие вышли прогуляться в парках, где новогоднее настроение создавала праздничная иллюминация и по-настоящему зимняя погода.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© AP Photo / Michael Sohn

Германия встретила 2021 год в условиях локдауна. В стране введен строгий карантин, жителям рекомендовано не выходить из дома без крайней необходимости.

На фото: фейерверк в небе над Бранденбургскими воротами в Берлине.

Празднование Нового года в Германии
8 из 12

Германия встретила 2021 год в условиях локдауна. В стране введен строгий карантин, жителям рекомендовано не выходить из дома без крайней необходимости.

На фото: фейерверк в небе над Бранденбургскими воротами в Берлине.

© AP Photo / Michael Sohn
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Запреты и ограничения не смогли омрачить радость от любимого праздника всех взрослых и маленьких россиян.

На фото: празднование Нового года в Екатеринбурге.

Жители во время встречи Нового 2021 года на площади 1905 года в Екатеринбурге.
9 из 12

Запреты и ограничения не смогли омрачить радость от любимого праздника всех взрослых и маленьких россиян.

На фото: празднование Нового года в Екатеринбурге.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© REUTERS / Lee Smith

Накануне Нового года Британия обновила суточный антирекорд по числу новых случаев коронавируса. В стране действуют жесткие ограничения из-за угрозы распространения нового штамма COVID-19.

На фото: жительницы Ньюкасла отмечают встречу 2021 года на ступенях своего дома.

Девушки празднуют Новый год в Лондоне
10 из 12

Накануне Нового года Британия обновила суточный антирекорд по числу новых случаев коронавируса. В стране действуют жесткие ограничения из-за угрозы распространения нового штамма COVID-19.

На фото: жительницы Ньюкасла отмечают встречу 2021 года на ступенях своего дома.

© REUTERS / Lee Smith
© REUTERS / Jeenah Moon

В США из-за критической ситуации с коронавирусом большинство праздничных мероприятий были переведены в онлайн.

На фото: Таймс-сквер во время виртуального новогоднего мероприятия на Манхэттене в Нью-Йорке.

Часы обратного отсчета на Таймс-сквер во время празднования Нового года в Нью-Йорке, США
11 из 12

В США из-за критической ситуации с коронавирусом большинство праздничных мероприятий были переведены в онлайн.

На фото: Таймс-сквер во время виртуального новогоднего мероприятия на Манхэттене в Нью-Йорке.

© REUTERS / Jeenah Moon
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

В новогоднюю ночь во многих российских городах работали парки и открытые катки.

На фото: жители Казани на катке "Черное озеро".

Жители во время встречи Нового 2021 года на катке Черное озеро в Казани
12 из 12

В новогоднюю ночь во многих российских городах работали парки и открытые катки.

На фото: жители Казани на катке "Черное озеро".

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
1 из 12

В российской столице из-за коронавируса отменили все массовые новогодние мероприятия. Фейерверк на Большом Москворецком мосту россияне смогли увидеть по телевизору в 00:00 1 января 2021 года сразу после боя Кремлевских курантов.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
2 из 12

В Гонконге из-за пандемии отменили традиционный фейерверк, но люди в полночь вышли на набережную, чтобы вместе встретить Новый год.

© AFP 2020 / Isaac Lawrence
3 из 12

В столице Северной Кореи Пхеньяне в новогоднюю ночь прошли выступления танцевальных коллективов.

© AP Photo / Jon Chol Jin
4 из 12

Жителей Ливана попросили во время празднования Нового года соблюдать социальную дистанцию и не снимать маски, чтобы избежать напрасных жертв в условиях пандемии.

© AP Photo / Hussein Malla
5 из 12

Более миллиона человек обычно любовались грандиозным новогодним фейерверком в небе над оперным театром и мостом Харбор-Бридж в Сиднее, но на этот раз власти Австралии попросили ограничиться его просмотром по телевизору.

© AP Photo / Mark Baker
6 из 12

Жители Владивостока одними из первых в России отметили приход нового года.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
7 из 12

Большинство россиян отмечали встречу 2021 года в кругу семьи, многие вышли прогуляться в парках, где новогоднее настроение создавала праздничная иллюминация и по-настоящему зимняя погода.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
8 из 12

Германия встретила 2021 год в условиях локдауна. В стране введен строгий карантин, жителям рекомендовано не выходить из дома без крайней необходимости.

На фото: фейерверк в небе над Бранденбургскими воротами в Берлине.

© AP Photo / Michael Sohn
9 из 12

Запреты и ограничения не смогли омрачить радость от любимого праздника всех взрослых и маленьких россиян.

На фото: празднование Нового года в Екатеринбурге.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
10 из 12

Накануне Нового года Британия обновила суточный антирекорд по числу новых случаев коронавируса. В стране действуют жесткие ограничения из-за угрозы распространения нового штамма COVID-19.

На фото: жительницы Ньюкасла отмечают встречу 2021 года на ступенях своего дома.

© REUTERS / Lee Smith
11 из 12

В США из-за критической ситуации с коронавирусом большинство праздничных мероприятий были переведены в онлайн.

На фото: Таймс-сквер во время виртуального новогоднего мероприятия на Манхэттене в Нью-Йорке.

© REUTERS / Jeenah Moon
12 из 12

В новогоднюю ночь во многих российских городах работали парки и открытые катки.

На фото: жители Казани на катке "Черное озеро".

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
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