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Новый год—2021
https://ria.ru/20210101/prazdnik-1591751934.html
Празднование Нового года в мире
Празднование Нового года в мире
Жители разных стран впервые встречают Новый год в условиях пандемии коронавируса. Запреты и ограничения не смогли испортить волшебную атмосферу праздника. Самые яркие его моменты — в фотоленте Ria.ru.
2021-01-01T11:57
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новый год—2021
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россия, новый год, великобритания, гонконг, австралия, кндр (северная корея), сша, ливан, фото, фото

Празднование Нового года в мире

11:57 01.01.2021 (обновлено: 15:15 01.01.2021)
 
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Жители разных стран впервые встречают Новый год в условиях пандемии коронавируса. Запреты и ограничения не смогли испортить волшебную атмосферу праздника. Самые яркие его моменты — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Владимир Астапкович

В российской столице из-за коронавируса отменили все массовые новогодние мероприятия. Фейерверк на Большом Москворецком мосту россияне смогли увидеть по телевизору в 00:00 1 января 2021 года сразу после боя Кремлевских курантов.

Праздничный салют в Москве, посвященный наступлению нового 2021 года
1 из 12

В российской столице из-за коронавируса отменили все массовые новогодние мероприятия. Фейерверк на Большом Москворецком мосту россияне смогли увидеть по телевизору в 00:00 1 января 2021 года сразу после боя Кремлевских курантов.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
© AFP 2020 / Isaac Lawrence

В Гонконге из-за пандемии отменили традиционный фейерверк, но люди в полночь вышли на набережную, чтобы вместе встретить Новый год.

Празднование Нового года в Гонконге, Китай
2 из 12

В Гонконге из-за пандемии отменили традиционный фейерверк, но люди в полночь вышли на набережную, чтобы вместе встретить Новый год.

© AFP 2020 / Isaac Lawrence
© AP Photo / Jon Chol Jin

В столице Северной Кореи Пхеньяне в новогоднюю ночь прошли выступления танцевальных коллективов.

Празднование Нового года в Северной Корее
3 из 12

В столице Северной Кореи Пхеньяне в новогоднюю ночь прошли выступления танцевальных коллективов.

© AP Photo / Jon Chol Jin
© AP Photo / Hussein Malla

Жителей Ливана попросили во время празднования Нового года соблюдать социальную дистанцию и не снимать маски, чтобы избежать напрасных жертв в условиях пандемии.

Пара празднует Новый год в ресторане в Бейруте, Ливан
4 из 12

Жителей Ливана попросили во время празднования Нового года соблюдать социальную дистанцию и не снимать маски, чтобы избежать напрасных жертв в условиях пандемии.

© AP Photo / Hussein Malla
© AP Photo / Mark Baker

Более миллиона человек обычно любовались грандиозным новогодним фейерверком в небе над оперным театром и мостом Харбор-Бридж в Сиднее, но на этот раз власти Австралии попросили ограничиться его просмотром по телевизору.

Празднование Нового года в Сиднее, Австралия
5 из 12

Более миллиона человек обычно любовались грандиозным новогодним фейерверком в небе над оперным театром и мостом Харбор-Бридж в Сиднее, но на этот раз власти Австралии попросили ограничиться его просмотром по телевизору.

© AP Photo / Mark Baker
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Жители Владивостока одними из первых в России отметили приход нового года.

Артисты и горожане во время встречи Нового 2021 года во Владивостоке
6 из 12

Жители Владивостока одними из первых в России отметили приход нового года.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Большинство россиян отмечали встречу 2021 года в кругу семьи, многие вышли прогуляться в парках, где новогоднее настроение создавала праздничная иллюминация и по-настоящему зимняя погода.

Горожане во время встречи Нового 2021 года во Владивостоке
7 из 12

Большинство россиян отмечали встречу 2021 года в кругу семьи, многие вышли прогуляться в парках, где новогоднее настроение создавала праздничная иллюминация и по-настоящему зимняя погода.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© AP Photo / Michael Sohn

Германия встретила 2021 год в условиях локдауна. В стране введен строгий карантин, жителям рекомендовано не выходить из дома без крайней необходимости.

На фото: фейерверк в небе над Бранденбургскими воротами в Берлине.

Празднование Нового года в Германии
8 из 12

Германия встретила 2021 год в условиях локдауна. В стране введен строгий карантин, жителям рекомендовано не выходить из дома без крайней необходимости.

На фото: фейерверк в небе над Бранденбургскими воротами в Берлине.

© AP Photo / Michael Sohn
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Запреты и ограничения не смогли омрачить радость от любимого праздника всех взрослых и маленьких россиян.

На фото: празднование Нового года в Екатеринбурге.

Жители во время встречи Нового 2021 года на площади 1905 года в Екатеринбурге.
9 из 12

Запреты и ограничения не смогли омрачить радость от любимого праздника всех взрослых и маленьких россиян.

На фото: празднование Нового года в Екатеринбурге.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© REUTERS / Lee Smith

Накануне Нового года Британия обновила суточный антирекорд по числу новых случаев коронавируса. В стране действуют жесткие ограничения из-за угрозы распространения нового штамма COVID-19.

На фото: жительницы Ньюкасла отмечают встречу 2021 года на ступенях своего дома.

Девушки празднуют Новый год в Лондоне
10 из 12

Накануне Нового года Британия обновила суточный антирекорд по числу новых случаев коронавируса. В стране действуют жесткие ограничения из-за угрозы распространения нового штамма COVID-19.

На фото: жительницы Ньюкасла отмечают встречу 2021 года на ступенях своего дома.

© REUTERS / Lee Smith
© REUTERS / Jeenah Moon

В США из-за критической ситуации с коронавирусом большинство праздничных мероприятий были переведены в онлайн.

На фото: Таймс-сквер во время виртуального новогоднего мероприятия на Манхэттене в Нью-Йорке.

Часы обратного отсчета на Таймс-сквер во время празднования Нового года в Нью-Йорке, США
11 из 12

В США из-за критической ситуации с коронавирусом большинство праздничных мероприятий были переведены в онлайн.

На фото: Таймс-сквер во время виртуального новогоднего мероприятия на Манхэттене в Нью-Йорке.

© REUTERS / Jeenah Moon
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

В новогоднюю ночь во многих российских городах работали парки и открытые катки.

На фото: жители Казани на катке "Черное озеро".

Жители во время встречи Нового 2021 года на катке Черное озеро в Казани
12 из 12

В новогоднюю ночь во многих российских городах работали парки и открытые катки.

На фото: жители Казани на катке "Черное озеро".

© РИА Новости / Максим Богодвид
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Новый год—2021РоссияНовый годВеликобританияГонконгАвстралияКНДР (Северная Корея)СШАЛиванФото
 
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