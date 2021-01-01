Празднование Нового года в мире

В российской столице из-за коронавируса отменили все массовые новогодние мероприятия. Фейерверк на Большом Москворецком мосту россияне смогли увидеть по телевизору в 00:00 1 января 2021 года сразу после боя Кремлевских курантов.
В российской столице из-за коронавируса отменили все массовые новогодние мероприятия. Фейерверк на Большом Москворецком мосту россияне смогли увидеть по телевизору в 00:00 1 января 2021 года сразу после боя Кремлевских курантов.
В Гонконге из-за пандемии отменили традиционный фейерверк, но люди в полночь вышли на набережную, чтобы вместе встретить Новый год.
В Гонконге из-за пандемии отменили традиционный фейерверк, но люди в полночь вышли на набережную, чтобы вместе встретить Новый год.
В столице Северной Кореи Пхеньяне в новогоднюю ночь прошли выступления танцевальных коллективов.
В столице Северной Кореи Пхеньяне в новогоднюю ночь прошли выступления танцевальных коллективов.
Жителей Ливана попросили во время празднования Нового года соблюдать социальную дистанцию и не снимать маски, чтобы избежать напрасных жертв в условиях пандемии.
Жителей Ливана попросили во время празднования Нового года соблюдать социальную дистанцию и не снимать маски, чтобы избежать напрасных жертв в условиях пандемии.
Более миллиона человек обычно любовались грандиозным новогодним фейерверком в небе над оперным театром и мостом Харбор-Бридж в Сиднее, но на этот раз власти Австралии попросили ограничиться его просмотром по телевизору.
Более миллиона человек обычно любовались грандиозным новогодним фейерверком в небе над оперным театром и мостом Харбор-Бридж в Сиднее, но на этот раз власти Австралии попросили ограничиться его просмотром по телевизору.
Жители Владивостока одними из первых в России отметили приход нового года.
Жители Владивостока одними из первых в России отметили приход нового года.
Большинство россиян отмечали встречу 2021 года в кругу семьи, многие вышли прогуляться в парках, где новогоднее настроение создавала праздничная иллюминация и по-настоящему зимняя погода.
Большинство россиян отмечали встречу 2021 года в кругу семьи, многие вышли прогуляться в парках, где новогоднее настроение создавала праздничная иллюминация и по-настоящему зимняя погода.
Германия встретила 2021 год в условиях локдауна. В стране введен строгий карантин, жителям рекомендовано не выходить из дома без крайней необходимости.
На фото: фейерверк в небе над Бранденбургскими воротами в Берлине.
Германия встретила 2021 год в условиях локдауна. В стране введен строгий карантин, жителям рекомендовано не выходить из дома без крайней необходимости.
На фото: фейерверк в небе над Бранденбургскими воротами в Берлине.
Запреты и ограничения не смогли омрачить радость от любимого праздника всех взрослых и маленьких россиян.
На фото: празднование Нового года в Екатеринбурге.
Запреты и ограничения не смогли омрачить радость от любимого праздника всех взрослых и маленьких россиян.
На фото: празднование Нового года в Екатеринбурге.
Накануне Нового года Британия обновила суточный антирекорд по числу новых случаев коронавируса. В стране действуют жесткие ограничения из-за угрозы распространения нового штамма COVID-19.
На фото: жительницы Ньюкасла отмечают встречу 2021 года на ступенях своего дома.
Накануне Нового года Британия обновила суточный антирекорд по числу новых случаев коронавируса. В стране действуют жесткие ограничения из-за угрозы распространения нового штамма COVID-19.
На фото: жительницы Ньюкасла отмечают встречу 2021 года на ступенях своего дома.
В США из-за критической ситуации с коронавирусом большинство праздничных мероприятий были переведены в онлайн.
На фото: Таймс-сквер во время виртуального новогоднего мероприятия на Манхэттене в Нью-Йорке.
В США из-за критической ситуации с коронавирусом большинство праздничных мероприятий были переведены в онлайн.
На фото: Таймс-сквер во время виртуального новогоднего мероприятия на Манхэттене в Нью-Йорке.
В новогоднюю ночь во многих российских городах работали парки и открытые катки.
На фото: жители Казани на катке "Черное озеро".
В новогоднюю ночь во многих российских городах работали парки и открытые катки.
На фото: жители Казани на катке "Черное озеро".