Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210101/prazdnik-1590888517.html
Всемирный день мира
Всемирный день мира
1 января, в первый день нового года, Римско-католическая церковь празднует Всемирный день мира (World Day of Peace). РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T04:09
2021-01-01T04:09
всемирный день мира
римско-католическая церковь
справки
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590891798_0:36:3071:1763_1920x0_80_0_0_cbc673b9485216891d24585d0d53841d.jpg
1 января, в первый день нового года, Римско-католическая церковь празднует Всемирный день мира (World Day of Peace). Этот праздник был установлен 8 декабря 1967 года Папой Римским Павлом VI (1897-1978), который был воодушевлен энцикликой (послание ко всем католикам по вопросам религии, морали и политики) своего предшественника Папы Иоанна XXIII (1881-1963) под названием Pacem in terris ("Мир на земле"). Папа Иоанн XXIII в период своего понтификата произнес несколько речей и опубликовал ряд посланий, в которых призывал политиков положить конец гонке вооружений, решать все спорные вопросы за столом переговоров. Его энциклика Pacem in Terris является одним из наиболее известных католических документов ХХ века, она была посвящена установлению "универсального мира в правде, правосудии, милосердии и свободе". Опубликованная в апреле 1963 года, энциклика появилась в самый разгар холодной войны. Документ впервые имел "повсеместный" характер: Папа обращался не только к католикам, но и к международной и политической общности, подчеркивал роль ООН.Pacem in Terris – первая в истории католической церкви энциклика, церемония подписания которой понтификом передавалась по телевидению. После смерти Иоанна XXIII Папой Римским стал Павел VI, который в вопросах международной политики зарекомендовал себя последовательным сторонником мирного сосуществования, разрядки и мира, стимулировавшим всю церковь к сознательной ангажированности во имя этих целей. В своей энциклике Populorum Progressio ("О прогрессе народов"), написанной в 1967 году, он затронул вопросы войны и мира, обратился к социальной тематике. Установив 1 января Всемирным днем мира, начиная с 1968 года каждый год он посвящал большую новогоднюю речь делу мира. В своем первом послании к этому празднику Павел VI отмечал, что предложение посвятить миру первый день нового года касается не только католиков, католическая церковь хочет "запустить идею" в надежде, что она найдет сторонников по всей земле.Римские понтифики ежегодно издают послания, приуроченные к Всемирному дню мира. Их основные темы: борьба с бедностью, построение мира на земле, ослабление напряженности в международных и межгосударственных отношениях.В последние годы темами посланий Папы Римского Франциска были: "Преодолей равнодушие и обрети мир" (2016), "Ненасилие – стиль миролюбивой политики" (2017), "Мигранты и беженцы: мужчины и женщины в поисках мира" (2018), "Хорошая политика служит миру" (2019), "Мир как путь надежды: диалог, примирение и экологическое обращение" (2020).В 2021 году тема послания понтифика – "Культура заботы как путь к миру". В этом документе Папа Римский уделил серьезное внимание пандемии COVID-19, которую он охарактеризовал как "крупный медико-санитарный кризис", превратившийся в "глобальный феномен". Он поставил его в один ряд с другими мировыми кризисами – климатическим, продовольственным, экономическим, миграционным. Папа Римский Франциск призвал принять необходимые меры для того, чтобы вакцина от COVID-19 была доступна для всех, в том числе, для самых бедных и уязвимых членов общества. Понтифик отметил, что наряду с многочисленными свидетельствами любви и солидарности новый подъем переживают различные формы национализма, расизма, ксенофобии, а также войны и конфликты, сеющие смерть и разрушение. По его мнению, эти события, отметившие путь человечества в минувшем году, учат тому, как важно заботиться друг о друге и о творении с тем, чтобы построить общество, основанное на отношениях братства. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590891798_15:0:2746:2048_1920x0_80_0_0_e530aea9ac1336e7e3bf8e03eacbd326.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
всемирный день мира, римско-католическая церковь, справки, в мире

Всемирный день мира

04:09 01.01.2021
 
© AFP 2020 / Alberto PizzoliМесса во Всемирный день мира в Ватикане
Месса во Всемирный день мира в Ватикане - РИА Новости, 1920, 01.01.2021
© AFP 2020 / Alberto Pizzoli
Читать ria.ru в
1 января, в первый день нового года, Римско-католическая церковь празднует Всемирный день мира (World Day of Peace).
Этот праздник был установлен 8 декабря 1967 года Папой Римским Павлом VI (1897-1978), который был воодушевлен энцикликой (послание ко всем католикам по вопросам религии, морали и политики) своего предшественника Папы Иоанна XXIII (1881-1963) под названием Pacem in terris ("Мир на земле").
Папа Иоанн XXIII в период своего понтификата произнес несколько речей и опубликовал ряд посланий, в которых призывал политиков положить конец гонке вооружений, решать все спорные вопросы за столом переговоров. Его энциклика Pacem in Terris является одним из наиболее известных католических документов ХХ века, она была посвящена установлению "универсального мира в правде, правосудии, милосердии и свободе".
Опубликованная в апреле 1963 года, энциклика появилась в самый разгар холодной войны. Документ впервые имел "повсеместный" характер: Папа обращался не только к католикам, но и к международной и политической общности, подчеркивал роль ООН.
Pacem in Terris – первая в истории католической церкви энциклика, церемония подписания которой понтификом передавалась по телевидению.
После смерти Иоанна XXIII Папой Римским стал Павел VI, который в вопросах международной политики зарекомендовал себя последовательным сторонником мирного сосуществования, разрядки и мира, стимулировавшим всю церковь к сознательной ангажированности во имя этих целей. В своей энциклике Populorum Progressio ("О прогрессе народов"), написанной в 1967 году, он затронул вопросы войны и мира, обратился к социальной тематике. Установив 1 января Всемирным днем мира, начиная с 1968 года каждый год он посвящал большую новогоднюю речь делу мира.
В своем первом послании к этому празднику Павел VI отмечал, что предложение посвятить миру первый день нового года касается не только католиков, католическая церковь хочет "запустить идею" в надежде, что она найдет сторонников по всей земле.
Римские понтифики ежегодно издают послания, приуроченные к Всемирному дню мира. Их основные темы: борьба с бедностью, построение мира на земле, ослабление напряженности в международных и межгосударственных отношениях.
В последние годы темами посланий Папы Римского Франциска были: "Преодолей равнодушие и обрети мир" (2016), "Ненасилие – стиль миролюбивой политики" (2017), "Мигранты и беженцы: мужчины и женщины в поисках мира" (2018), "Хорошая политика служит миру" (2019), "Мир как путь надежды: диалог, примирение и экологическое обращение" (2020).
В 2021 году тема послания понтифика – "Культура заботы как путь к миру".
В этом документе Папа Римский уделил серьезное внимание пандемии COVID-19, которую он охарактеризовал как "крупный медико-санитарный кризис", превратившийся в "глобальный феномен". Он поставил его в один ряд с другими мировыми кризисами – климатическим, продовольственным, экономическим, миграционным. Папа Римский Франциск призвал принять необходимые меры для того, чтобы вакцина от COVID-19 была доступна для всех, в том числе, для самых бедных и уязвимых членов общества.
Понтифик отметил, что наряду с многочисленными свидетельствами любви и солидарности новый подъем переживают различные формы национализма, расизма, ксенофобии, а также войны и конфликты, сеющие смерть и разрушение. По его мнению, эти события, отметившие путь человечества в минувшем году, учат тому, как важно заботиться друг о друге и о творении с тем, чтобы построить общество, основанное на отношениях братства.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
Всемирный день мираРимско-католическая церковьСправкиВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:58В Госдуме предложили Киеву сделать путешествие во времени
15:56Рядом с Солсбери обнаружили очередной загадочный монолит
15:52СМИ: Индия разрешила применение вакцины AstraZeneca
15:39В России ввели новые правила пользования маломерными судами
15:38В Израиле миллион человек вакцинировали от коронавируса
15:36В России вступили в силу правила использования ледовых переправ
15:27Катар уведомил ООН о вторжении военных катеров Бахрейна в его воды
15:26Житель Чувашии застрелил охотника, приняв его за раненого кабана
15:26Россияне резко ответили на призыв Зеленского к Крыму
15:24При пожаре в Калининграде погиб ребенок-инвалид
15:13Эксперты дали советы, как безопасно и нескучно провести праздники
15:05В России вступили в силу правила пользования пляжами
14:55Празднование Нового года едва не привело к крупной авиакатастрофе
14:50Утвержден список приборов для ремонта систем пожарной безопасности
14:46В Тверской области дрифт автобуса на гололеде попал на видео
14:38В Карабахе подорвался на мине житель Азербайджана
14:38В России вступили в силу новые правила разведения костров на дачах
14:25В США выявили более 227 тысяч случаев COVID-19 за сутки
14:22В Крыму предложили Украине перейти на московское время
14:19В России вступил в силу порядок лицензирования работ по тушению пожаров
Лента новостейМолния