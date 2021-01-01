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Певице грозит тюрьма после публикации откровенного видео

Певице грозит тюрьма после публикации откровенного видео

В Индонезии певице Джизелле Анастасии грозит тюремный срок после публикации откровенного видео с ее участием, пишет газета South China Morning Post. РИА Новости, 01.01.2021

2021-01-01T06:54

2021-01-01T06:54

2021-01-01T11:34

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. В Индонезии певице Джизелле Анастасии грозит тюремный срок после публикации откровенного видео с ее участием, пишет газета South China Morning Post.Ролик, снятый в 2017 году в гостиничном номере, опубликовали в ноябре в социальной сети Twitter.Спустя два дня местный юрист обратился в полицию с просьбой расследовать "распространение порнографии", что в Индонезии запрещено законом.По данным полиции, Джизелла призналась, что на видео запечатлена она. Как уточнила женщина, она потеряла телефон вскоре после того, как записала соответствующий ролик.Певице и запечатленному на видео мужчине предъявили обвинение в нарушении антипорнографического закона. Им грозит до 12 лет лишения свободы. Расследование продолжается, полиция ищет того, кто мог опубликовать ролик.

https://ria.ru/20201231/uzerli-1591576765.html

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индонезия, twitter, в мире