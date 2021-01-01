https://ria.ru/20210101/krym-1591769090.html
Россияне резко ответили на призыв Зеленского к Крыму
Россияне резко ответили на призыв Зеленского к Крыму
Российских пользователей Facebook возмутило послание президента Украины Владимира Зеленского, в котором он призвал жителей Крыма и Донбасса перевести часы,... РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T15:26
2021-01-01T15:26
2021-01-01T15:26
россия
ситуация на украине
донбасс
новый год
владимир зеленский
республика крым
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в мире
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Российских пользователей Facebook возмутило послание президента Украины Владимира Зеленского, в котором он призвал жителей Крыма и Донбасса перевести часы, чтобы "быть с Украиной".Президент также отметил, что мечтает "написать, что Крым — это Украина на песке в Ялте"."Не икнулось ему от ответных пожеланий из Крыма и Донбасса?" — сыронизировал пользователь."Господин Зеленский, лучше займитесь благоустройством Украины! Забудьте слово Крым навсегда", — посоветовали в комментариях."Стоит предложить господину Зеленскому: а переведите часы на январь 2014! Украина будет целостной, и украинцы будут едины духом с Россией, и не будет гражданской войны", — напомнил один из жителей Москвы."Все советское запретили, а поздравляет так, как в союзе завели", — подметил пользователь."С новым 2021 годом, Украина и Россия. Пусть в этих странах царит тепло, взаимопонимание, любовь, уважение", — пожелала россиянка.Украинский президент не раз упоминал о желании "вернуть" Крым. В декабре минувшего года он призвал министерство иностранных дел активнее привлекать международных партнеров к участию в "Крымской платформе". Тогда глава Крыма Сергей Аксенов подчеркнул, что никакие создаваемые Киевом международные площадки не помогут повлиять на выбор жителей полуострова.
https://ria.ru/20210101/krym-1591753024.html
https://ria.ru/20201226/ukraina-1591041082.html
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россия, ситуация на украине, донбасс, новый год, владимир зеленский, республика крым, украина, соцсети, в мире
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости.
Российских пользователей Facebook возмутило послание президента Украины Владимира Зеленского
, в котором он призвал жителей Крыма
и Донбасса
перевести часы, чтобы "быть с Украиной".
Президент также отметил, что мечтает "написать, что Крым — это Украина на песке в Ялте".
"Не икнулось ему от ответных пожеланий из Крыма и Донбасса?" — сыронизировал пользователь.
"Господин Зеленский, лучше займитесь благоустройством Украины! Забудьте слово Крым навсегда", — посоветовали в комментариях.
"Стоит предложить господину Зеленскому: а переведите часы на январь 2014! Украина будет целостной, и украинцы будут едины духом с Россией, и не будет гражданской войны", — напомнил один из жителей Москвы.
"Все советское запретили, а поздравляет так, как в союзе завели", — подметил пользователь.
"С новым 2021 годом, Украина и Россия. Пусть в этих странах царит тепло, взаимопонимание, любовь, уважение", — пожелала россиянка.
Украинский президент не раз упоминал о желании "вернуть" Крым. В декабре минувшего года он призвал министерство иностранных дел активнее привлекать международных партнеров к участию в "Крымской платформе". Тогда глава Крыма Сергей Аксенов
подчеркнул, что никакие создаваемые Киевом международные площадки не помогут повлиять на выбор жителей полуострова.