https://ria.ru/20210101/krym-1591769090.html

Россияне резко ответили на призыв Зеленского к Крыму

Россияне резко ответили на призыв Зеленского к Крыму

Российских пользователей Facebook возмутило послание президента Украины Владимира Зеленского, в котором он призвал жителей Крыма и Донбасса перевести часы,... РИА Новости, 01.01.2021

2021-01-01T15:26

2021-01-01T15:26

2021-01-01T15:26

россия

ситуация на украине

донбасс

новый год

владимир зеленский

республика крым

украина

соцсети

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577271922_0:49:1042:636_1920x0_80_0_0_1fc0430f8a8d3063b17712a90d27da2c.jpg

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Российских пользователей Facebook возмутило послание президента Украины Владимира Зеленского, в котором он призвал жителей Крыма и Донбасса перевести часы, чтобы "быть с Украиной".Президент также отметил, что мечтает "написать, что Крым — это Украина на песке в Ялте"."Не икнулось ему от ответных пожеланий из Крыма и Донбасса?" — сыронизировал пользователь."Господин Зеленский, лучше займитесь благоустройством Украины! Забудьте слово Крым навсегда", — посоветовали в комментариях."Стоит предложить господину Зеленскому: а переведите часы на январь 2014! Украина будет целостной, и украинцы будут едины духом с Россией, и не будет гражданской войны", — напомнил один из жителей Москвы."Все советское запретили, а поздравляет так, как в союзе завели", — подметил пользователь."С новым 2021 годом, Украина и Россия. Пусть в этих странах царит тепло, взаимопонимание, любовь, уважение", — пожелала россиянка.Украинский президент не раз упоминал о желании "вернуть" Крым. В декабре минувшего года он призвал министерство иностранных дел активнее привлекать международных партнеров к участию в "Крымской платформе". Тогда глава Крыма Сергей Аксенов подчеркнул, что никакие создаваемые Киевом международные площадки не помогут повлиять на выбор жителей полуострова.

https://ria.ru/20210101/krym-1591753024.html

https://ria.ru/20201226/ukraina-1591041082.html

россия

донбасс

республика крым

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ситуация на украине, донбасс, новый год, владимир зеленский, республика крым, украина, соцсети, в мире