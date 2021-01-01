https://ria.ru/20210101/koronavirus-1591756824.html
В Москве выявили 5907 новых случаев COVID-19
В Москве выявили 5907 новых случаев COVID-19
Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки в России зарегистрировано в Москве (5907), Санкт-Петербурге (3746) и Подмосковье (1568), сообщили журналистам в... РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T12:12
2021-01-01T12:12
2021-01-01T12:13
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
москва
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еврейская автономная область
общество
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки в России зарегистрировано в Москве (5907), Санкт-Петербурге (3746) и Подмосковье (1568), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наименьшее число новых случаев заболевания отмечено за сутки в Еврейской автономной области - 15, Ненецком автономном округе - 6, Чукотском автономном округе - 1.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://radiosputnik.ria.ru/20201231/vaktsina-1591722233.html
москва
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коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), еврейская автономная область, общество