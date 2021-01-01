https://ria.ru/20210101/koronavirus-1591756824.html

В Москве выявили 5907 новых случаев COVID-19

В Москве выявили 5907 новых случаев COVID-19

Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки в России зарегистрировано в Москве (5907), Санкт-Петербурге (3746) и Подмосковье (1568), сообщили журналистам в... РИА Новости, 01.01.2021

2021-01-01T12:12

2021-01-01T12:12

2021-01-01T12:13

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

москва

московская область (подмосковье)

еврейская автономная область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589621172_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c62941168782d24110034be783327dd3.jpg

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки в России зарегистрировано в Москве (5907), Санкт-Петербурге (3746) и Подмосковье (1568), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наименьшее число новых случаев заболевания отмечено за сутки в Еврейской автономной области - 15, Ненецком автономном округе - 6, Чукотском автономном округе - 1.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20201231/vaktsina-1591722233.html

москва

московская область (подмосковье)

еврейская автономная область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), еврейская автономная область, общество