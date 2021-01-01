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https://ria.ru/20210101/kitay-1591764138.html
Глава Медиакорпорации Китая поздравил с Новым Годом зарубежную аудиторию
Глава Медиакорпорации Китая поздравил с Новым Годом зарубежную аудиторию
Генеральный директор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн 1 января 2021 года в эфире Международного радио Китая и в интернете обратился с новогодним поздравлением... РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T14:15
2021-01-01T14:15
россия-китай: главное
шэнь хайсюн
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латинская америка
си цзиньпин
кембриджский университет
москва
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МОСКВА, 1 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Генеральный директор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн 1 января 2021 года в эфире Международного радио Китая и в интернете обратился с новогодним поздравлением к зарубежной аудитории: Дорогие друзья!Вот и пришел долгожданный 2021 год. По китайскому лунному календарю это год быка. С далекой древности бык сосуществовал рядом с человеком, в аграрной культуре прошлого бык - это символ больших заслуг и процветания. Китайцы издавна приписывали быку такие качества, как трудолюбие, сила, умение преодолевать все трудности и горести. Хочу из Пекина поздравить вас всех С Новым годом и пожелать вам быть такими же сильными и крепкими, как символ этого года – бык!Минувший 2020 год был для нас непростым. Он принес всему миру множество тягот и невзгод. Эпидемия коронавируса для всех стала внезапным ударом. Под личным руководством председателя КНР Си Цзиньпина весь Китай приложил огромные усилия, благодаря которым на нынешнем этапе мы смогли сдержать эпидемию. Китай также стал единственным крупным экономическим субъектом мира, добившимся экономического роста.Сегодня пандемия продолжает распространяться по миру. Мы выражаем искреннее сочувствие всем страдающим от пандемии странам, желаем скорейшего преодоления всех невзгод, а также всем крепкого здоровья и безмятежности.Рассказывать правду и говорить только на основе фактов – святая обязанность всех работников СМИ. В самом начале эпидемии более 2 тысяч сотрудников нашей Медиакорпорации устремились на передовую противоэпидемической работы. Корреспонденты Медиакорпорации вели репортажи из "красной зоны" - палат с заболевшими коронавирусом, был подготовлен и переведен на разные языки документальный фильм "Борьба с эпидемией", а также другая медиапродукция, благодаря которой мы своевременно и объективно рассказывали миру об эпидемии в Китае.Мы также открыли специальную рубрику "Эпидемическая сводка": приглашали медиков и специалистов, которые делились с аудиторией противоэпидемическим опытом и практикой. Чтобы на основе фактов и научного подхода развеять всевозможные слухи о вирусе, мы взяли эксклюзивные интервью с Ричардом Хортоном - главным редактором журнала "Ланцет" - и генетиком Кембриджского университета Питером Форстером, одним из участников исследования о мутации коронавируса.Несмотря на все невзгоды, прошедший 2020 год был по-прежнему наполнен теплотой. Китайский философ Чжан Цзай, живший 900 лет назад, сказал: "Нужда, бедность и горести делают людей сильнее". Иными словами, горести и беды закаляют нашу волю, помогают нам добиться успеха. Так говорят о людях, не менее правомерно это и в отношении государств. В этот трудный период мы почувствовали теплоту и участие, еще более ощутив значимость единой судьбы человечества. Мы осознали, что все человечество переживает вызов, который можно одолеть только общими усилиями!Эпидемия помешала нашим встречам, но мы стали ближе духовно. В течение 2020 года я и мои коллеги из Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании, "Российской газеты", BBC, CNN , "Ассошиэйтед пресс", агентства "Рейтер", агентства "Франс пресс", японской общественной телерадиокомпании NHK, Европейского союза радиовещания, Телерадиовещательной компании Италии, а также послы разных стран в Китае направили друг другу более 300 посланий, в которых обменивались теплыми приветствиями, говорили о нашей ответственности, углубили единую позицию по многим вопросам. Медиакорпорация Китая провела диалог с более ста медиаструктурами Европы и Латинской Америки на площадке "Облачного форума", в ходе которого мы заявили о приверженности сотрудничеству и совместному преодолению эпидемии. В сотрудничестве со СМИ разных стран были подготовлены программы "Поступь истории", "Ценнейшие сокровища Китая", которые подарили огромную духовную поддержку страдающим от эпидемии людям.С наступлением пандемии в мире значительно обострилась проблема бедности. Председатель КНР Си Цзиньпин указывал: "Ликвидация бедности с глубокой древности была недостижимой мечтой всего человечества, а также основной гарантией устремлений к прекрасной жизни народов всех стран мира". В прошлом году Китай полностью преодолел крайнюю нищету. Благодаря восьмилетним усилиям более ста миллионов людей распрощались с нищетой, Китай сотворил настоящее чудо в глобальной борьбе с бедностью.Будучи свидетелями этого важнейшего исторического события, мы провели мировую премьеру совместного китайско-американского документального фильма "Преодоление бедности по-китайски", который был переведен на разные языки. Кроме того, была подготовлена специальная программа "Глобальный план действий-2020: ликвидация бедности" и целый ряд других программ. Мы хотели запечатлеть усилия по ликвидации нищеты в каждой деревне и в каждой крестьянской семье, чтобы предоставить полезный опыт тем странам, где проблема бедности стоит по-прежнему остро.Наряду с исполнением нашей первостепенной миссии СМИ, мы продолжали стремиться к нашей цели – превращению в новое ведущее средство массовой информации мирового класса, изыскивали возможности для мультимедийного развития в интернет-пространстве. На основе технологической формулы “связь формата 5G + изображение 4K/8K + ИИ” мы провели прямой эфир запуска на Луну возвращаемого аппарата "Чанъэ-5", который доставил на Землю образцы лунного грунта; погружения на глубину 10 тысяч метров батискафа "Фэньдоучжэ" и других важных научных событий. В ходе работы Третьей Китайской международной импортной ЭКСПО из Шанхая мы провели стриминговую акцию онлайн-продаж "Товары со всего света", предоставив интернет-канал для реализации европейских товаров на китайском рынке.Я всегда придерживался принципа: правдивое освещение – источник жизни СМИ. Достоверные новости и авторитетная информация отражают ответственность и имидж СМИ. К сожалению, в сообщениях некоторых СМИ о Китае предвзятость зачастую превалирует над реальным положением вещей, а слухи и домыслы коверкают факты. Такой некорректный подход и даже несусветные небылицы появлялись и в сообщениях о противоэпидемической работе Китая, и при освещении ситуации в Сянгане и Синьцзяне. Мы своевременно реагировали на это, приводя в качестве доказательств реальные факты. Ведь позиции могут быть разными, но факты – всегда одни и те же. В новом году перед медийщиками всего мира стоит непреложная задача - сократить до минимума распространение всяческих слухов на мировом поле общественного мнения.В Европе бытует такое выражение: у справедливых всегда много сторонников и друзей. В новом году Медиакорпорация Китая продолжит придерживаться своего долга - быть ведущим мировым средством вещания. Мы, как и прежде, будем придерживаться объективного и справедливого подхода, рассказывая всему миру о красоте китайской культуры, передавая голос правды и истину, основанную на фактах.В 2021 году страна отметит столетие Компартии Китая. Сто лет назад Партию создали 13 коммунистов, а сейчас их уже более 90 миллионов. Руководство КПК обеспечило стремительный подъем Китая. В чем же секрет КПК? Почему 1,4 миллиарда населения страны поддерживают партию, которой уже сто лет? Это главный момент, о котором мы будем рассказывать в наших информационных материалах в этом году. Мы продолжим оттачивать наш профессионализм, всесторонне и объективно рассказывать о Китае и мире, чтобы предоставить вам еще больше высококачественных программ.Загораются новогодние огни. Желаю вам удачи в Новом году быка, еще раз поздравляю всех С Новым годом!
https://ria.ru/20201231/knr-1591717086.html
https://ria.ru/20201231/otnosheniya-1591688257.html
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шэнь хайсюн, земля, латинская америка, си цзиньпин, кембриджский университет, москва

Глава Медиакорпорации Китая поздравил с Новым Годом зарубежную аудиторию

14:15 01.01.2021
 
© Фото : Медиакорпорация Китая Генеральный директор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн обратился с новогодним поздравлением к зарубежной аудитории
Генеральный директор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн обратился с новогодним поздравлением к зарубежной аудитории - РИА Новости, 1920, 01.01.2021
© Фото : Медиакорпорация Китая
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МОСКВА, 1 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Генеральный директор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн 1 января 2021 года в эфире Международного радио Китая и в интернете обратился с новогодним поздравлением к зарубежной аудитории:
Дорогие друзья!
Вот и пришел долгожданный 2021 год. По китайскому лунному календарю это год быка. С далекой древности бык сосуществовал рядом с человеком, в аграрной культуре прошлого бык - это символ больших заслуг и процветания. Китайцы издавна приписывали быку такие качества, как трудолюбие, сила, умение преодолевать все трудности и горести. Хочу из Пекина поздравить вас всех С Новым годом и пожелать вам быть такими же сильными и крепкими, как символ этого года – бык!
Минувший 2020 год был для нас непростым. Он принес всему миру множество тягот и невзгод. Эпидемия коронавируса для всех стала внезапным ударом. Под личным руководством председателя КНР Си Цзиньпина весь Китай приложил огромные усилия, благодаря которым на нынешнем этапе мы смогли сдержать эпидемию. Китай также стал единственным крупным экономическим субъектом мира, добившимся экономического роста.
Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил китайскую нацию и народы всего мира с наступающим 2021 годом - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
Вчера, 15:48Россия-Китай: Главное
Глава КНР поздравил китайскую нацию и народы мира с Новым Годом
Сегодня пандемия продолжает распространяться по миру. Мы выражаем искреннее сочувствие всем страдающим от пандемии странам, желаем скорейшего преодоления всех невзгод, а также всем крепкого здоровья и безмятежности.
Рассказывать правду и говорить только на основе фактов – святая обязанность всех работников СМИ. В самом начале эпидемии более 2 тысяч сотрудников нашей Медиакорпорации устремились на передовую противоэпидемической работы. Корреспонденты Медиакорпорации вели репортажи из "красной зоны" - палат с заболевшими коронавирусом, был подготовлен и переведен на разные языки документальный фильм "Борьба с эпидемией", а также другая медиапродукция, благодаря которой мы своевременно и объективно рассказывали миру об эпидемии в Китае.
Мы также открыли специальную рубрику "Эпидемическая сводка": приглашали медиков и специалистов, которые делились с аудиторией противоэпидемическим опытом и практикой. Чтобы на основе фактов и научного подхода развеять всевозможные слухи о вирусе, мы взяли эксклюзивные интервью с Ричардом Хортоном - главным редактором журнала "Ланцет" - и генетиком Кембриджского университета Питером Форстером, одним из участников исследования о мутации коронавируса.
Пять важнейших событий китайско-российских отношений 2020 года - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
Вчера, 11:11Россия-Китай: Главное
Пять важнейших событий китайско-российских отношений 2020 года
Несмотря на все невзгоды, прошедший 2020 год был по-прежнему наполнен теплотой. Китайский философ Чжан Цзай, живший 900 лет назад, сказал: "Нужда, бедность и горести делают людей сильнее". Иными словами, горести и беды закаляют нашу волю, помогают нам добиться успеха. Так говорят о людях, не менее правомерно это и в отношении государств. В этот трудный период мы почувствовали теплоту и участие, еще более ощутив значимость единой судьбы человечества. Мы осознали, что все человечество переживает вызов, который можно одолеть только общими усилиями!
Эпидемия помешала нашим встречам, но мы стали ближе духовно. В течение 2020 года я и мои коллеги из Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании, "Российской газеты", BBC, CNN , "Ассошиэйтед пресс", агентства "Рейтер", агентства "Франс пресс", японской общественной телерадиокомпании NHK, Европейского союза радиовещания, Телерадиовещательной компании Италии, а также послы разных стран в Китае направили друг другу более 300 посланий, в которых обменивались теплыми приветствиями, говорили о нашей ответственности, углубили единую позицию по многим вопросам. Медиакорпорация Китая провела диалог с более ста медиаструктурами Европы и Латинской Америки на площадке "Облачного форума", в ходе которого мы заявили о приверженности сотрудничеству и совместному преодолению эпидемии. В сотрудничестве со СМИ разных стран были подготовлены программы "Поступь истории", "Ценнейшие сокровища Китая", которые подарили огромную духовную поддержку страдающим от эпидемии людям.
© Медиакорпорация Китая Генеральный директор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн обратился с новогодним поздравлением к зарубежной аудитории
Генеральный директор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн обратился с новогодним поздравлением к зарубежной аудитории - РИА Новости, 1920, 01.01.2021
© Медиакорпорация Китая
Генеральный директор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн обратился с новогодним поздравлением к зарубежной аудитории
С наступлением пандемии в мире значительно обострилась проблема бедности. Председатель КНР Си Цзиньпин указывал: "Ликвидация бедности с глубокой древности была недостижимой мечтой всего человечества, а также основной гарантией устремлений к прекрасной жизни народов всех стран мира". В прошлом году Китай полностью преодолел крайнюю нищету. Благодаря восьмилетним усилиям более ста миллионов людей распрощались с нищетой, Китай сотворил настоящее чудо в глобальной борьбе с бедностью.
Будучи свидетелями этого важнейшего исторического события, мы провели мировую премьеру совместного китайско-американского документального фильма "Преодоление бедности по-китайски", который был переведен на разные языки. Кроме того, была подготовлена специальная программа "Глобальный план действий-2020: ликвидация бедности" и целый ряд других программ. Мы хотели запечатлеть усилия по ликвидации нищеты в каждой деревне и в каждой крестьянской семье, чтобы предоставить полезный опыт тем странам, где проблема бедности стоит по-прежнему остро.
Район Пудун в Шанхае - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
29 декабря 2020, 19:14Россия-Китай: Главное
Названы 10 важнейших научно-технических достижений Китая и мира 2020 года
Наряду с исполнением нашей первостепенной миссии СМИ, мы продолжали стремиться к нашей цели – превращению в новое ведущее средство массовой информации мирового класса, изыскивали возможности для мультимедийного развития в интернет-пространстве. На основе технологической формулы “связь формата 5G + изображение 4K/8K + ИИ” мы провели прямой эфир запуска на Луну возвращаемого аппарата "Чанъэ-5", который доставил на Землю образцы лунного грунта; погружения на глубину 10 тысяч метров батискафа "Фэньдоучжэ" и других важных научных событий. В ходе работы Третьей Китайской международной импортной ЭКСПО из Шанхая мы провели стриминговую акцию онлайн-продаж "Товары со всего света", предоставив интернет-канал для реализации европейских товаров на китайском рынке.
Я всегда придерживался принципа: правдивое освещение – источник жизни СМИ. Достоверные новости и авторитетная информация отражают ответственность и имидж СМИ. К сожалению, в сообщениях некоторых СМИ о Китае предвзятость зачастую превалирует над реальным положением вещей, а слухи и домыслы коверкают факты. Такой некорректный подход и даже несусветные небылицы появлялись и в сообщениях о противоэпидемической работе Китая, и при освещении ситуации в Сянгане и Синьцзяне. Мы своевременно реагировали на это, приводя в качестве доказательств реальные факты. Ведь позиции могут быть разными, но факты – всегда одни и те же. В новом году перед медийщиками всего мира стоит непреложная задача - сократить до минимума распространение всяческих слухов на мировом поле общественного мнения.
Шанхай - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
29 декабря 2020, 19:05Россия-Китай: Главное
В Китае названы 10 крупнейших событий страны 2020 года
В Европе бытует такое выражение: у справедливых всегда много сторонников и друзей. В новом году Медиакорпорация Китая продолжит придерживаться своего долга - быть ведущим мировым средством вещания. Мы, как и прежде, будем придерживаться объективного и справедливого подхода, рассказывая всему миру о красоте китайской культуры, передавая голос правды и истину, основанную на фактах.
В 2021 году страна отметит столетие Компартии Китая. Сто лет назад Партию создали 13 коммунистов, а сейчас их уже более 90 миллионов. Руководство КПК обеспечило стремительный подъем Китая. В чем же секрет КПК? Почему 1,4 миллиарда населения страны поддерживают партию, которой уже сто лет? Это главный момент, о котором мы будем рассказывать в наших информационных материалах в этом году. Мы продолжим оттачивать наш профессионализм, всесторонне и объективно рассказывать о Китае и мире, чтобы предоставить вам еще больше высококачественных программ.
Загораются новогодние огни. Желаю вам удачи в Новом году быка, еще раз поздравляю всех С Новым годом!
Флаг Китая на пешеходной на улице Хэфан в городе Ханчжоу в КНР - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
29 декабря 2020, 19:02Россия-Китай: Главное
Главные события 2020 года в мире по версии Медиакорпорации Китая
 
Россия-Китай: ГлавноеШэнь ХайсюнЗемляЛатинская АмерикаСи ЦзиньпинКембриджский университетМосква
 
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