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В Карабахе подорвался на мине житель Азербайджана
В Карабахе подорвался на мине житель Азербайджана
Гражданин Азербайджана подорвался на мине в Физулинском районе в Карабахе, ему ампутировали обе ноги. РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T14:38
2021-01-01T14:38
2021-01-01T14:38
ситуация в нагорном карабахе
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БАКУ, 1 янв - РИА Новости. Гражданин Азербайджана подорвался на мине в Физулинском районе в Карабахе, ему ампутировали обе ноги."Утром 1 января 2021 года гражданин Азербайджанской Республики Бабаев Забиль Габиль оглу (1981 г.р.) подорвался на противопехотной мине на освобожденной от оккупации территории Физулинского района, в результате получил тяжелые ранения, ему ампутировали обе ноги", - говорится в совместной информации Генеральной прокуратуры, министерства внутренних дел и Национального агентства по очистке от мин территорий Азербайджанской Республики (ANAMA)."Сотрудники прокуратуры и полиции осмотрели место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, выполнены другие процессуальные действия. По факту в прокуратуре Физулинского района проводится расследование", - говорится в заявлении.Конфликт в Карабахе обострился в конце сентября. Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно ему, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.В середине ноября сообщалось, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева "посетили освобожденные от оккупации Физулинский и Джебраильский районы" в Карабахе.
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нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, в мире
БАКУ, 1 янв - РИА Новости. Гражданин Азербайджана подорвался на мине в Физулинском районе в Карабахе, ему ампутировали обе ноги.
"Утром 1 января 2021 года гражданин Азербайджанской Республики Бабаев Забиль Габиль оглу (1981 г.р.) подорвался на противопехотной мине на освобожденной от оккупации территории Физулинского района, в результате получил тяжелые ранения, ему ампутировали обе ноги", - говорится в совместной информации Генеральной прокуратуры, министерства внутренних дел и Национального агентства по очистке от мин территорий Азербайджанской Республики (ANAMA).
"Сотрудники прокуратуры и полиции осмотрели место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, выполнены другие процессуальные действия. По факту в прокуратуре Физулинского района проводится расследование", - говорится в заявлении.
Конфликт в Карабахе обострился в конце сентября. Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно ему, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
В середине ноября сообщалось, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева "посетили освобожденные от оккупации Физулинский и Джебраильский районы" в Карабахе.