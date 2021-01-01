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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210101/karabakh-1591765781.html
В Карабахе подорвался на мине житель Азербайджана
В Карабахе подорвался на мине житель Азербайджана
Гражданин Азербайджана подорвался на мине в Физулинском районе в Карабахе, ему ампутировали обе ноги. РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T14:38
2021-01-01T14:38
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
в мире
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БАКУ, 1 янв - РИА Новости. Гражданин Азербайджана подорвался на мине в Физулинском районе в Карабахе, ему ампутировали обе ноги."Утром 1 января 2021 года гражданин Азербайджанской Республики Бабаев Забиль Габиль оглу (1981 г.р.) подорвался на противопехотной мине на освобожденной от оккупации территории Физулинского района, в результате получил тяжелые ранения, ему ампутировали обе ноги", - говорится в совместной информации Генеральной прокуратуры, министерства внутренних дел и Национального агентства по очистке от мин территорий Азербайджанской Республики (ANAMA)."Сотрудники прокуратуры и полиции осмотрели место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, выполнены другие процессуальные действия. По факту в прокуратуре Физулинского района проводится расследование", - говорится в заявлении.Конфликт в Карабахе обострился в конце сентября. Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно ему, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.В середине ноября сообщалось, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева "посетили освобожденные от оккупации Физулинский и Джебраильский районы" в Карабахе.
https://ria.ru/20201227/karabakh-1591088320.html
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нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, в мире

В Карабахе подорвался на мине житель Азербайджана

14:38 01.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкКустарная пусковая установка для снарядов, оставленная в Физулинском районе Азербайджана
Кустарная пусковая установка для снарядов, оставленная в Физулинском районе Азербайджана - РИА Новости, 1920, 01.01.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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БАКУ, 1 янв - РИА Новости. Гражданин Азербайджана подорвался на мине в Физулинском районе в Карабахе, ему ампутировали обе ноги.
"Утром 1 января 2021 года гражданин Азербайджанской Республики Бабаев Забиль Габиль оглу (1981 г.р.) подорвался на противопехотной мине на освобожденной от оккупации территории Физулинского района, в результате получил тяжелые ранения, ему ампутировали обе ноги", - говорится в совместной информации Генеральной прокуратуры, министерства внутренних дел и Национального агентства по очистке от мин территорий Азербайджанской Республики (ANAMA).
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"Сотрудники прокуратуры и полиции осмотрели место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, выполнены другие процессуальные действия. По факту в прокуратуре Физулинского района проводится расследование", - говорится в заявлении.
Конфликт в Карабахе обострился в конце сентября. Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно ему, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
В середине ноября сообщалось, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева "посетили освобожденные от оккупации Физулинский и Джебраильский районы" в Карабахе.
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