https://ria.ru/20210101/drift-1591765472.html

В Тверской области дрифт автобуса на гололеде попал на видео

В Тверской области дрифт автобуса на гололеде попал на видео

В Тверской области водитель рейсового автобуса пытался удержать его на обледеневшей дороге. Местные жители сняли "дрифт" на видео. РИА Новости, 01.01.2021

2021-01-01T14:46

2021-01-01T14:46

2021-01-01T14:46

авто

тверская область

калининский район

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/01/1591765370_36:0:1179:643_1920x0_80_0_0_e17b531e19a5671e172ca3c1878acb90.png

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. В Тверской области водитель рейсового автобуса пытался удержать его на обледеневшей дороге. Местные жители сняли "дрифт" на видео.Инцидент, как отмечается, произошел в деревне Никола-Малица Калининского района. На кадрах видно, как водитель очень медленно и аккуратно едет по льду, однако автобус заносит к обочине.Кроме того, видно, что дорога полностью обледенела.

https://ria.ru/20191215/1562407636.html

тверская область

калининский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авто, тверская область, калининский район, общество