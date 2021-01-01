https://ria.ru/20210101/drift-1591765472.html
В Тверской области дрифт автобуса на гололеде попал на видео
В Тверской области дрифт автобуса на гололеде попал на видео
В Тверской области водитель рейсового автобуса пытался удержать его на обледеневшей дороге. Местные жители сняли "дрифт" на видео. РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T14:46
2021-01-01T14:46
2021-01-01T14:46
авто
тверская область
калининский район
общество
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. В Тверской области водитель рейсового автобуса пытался удержать его на обледеневшей дороге. Местные жители сняли "дрифт" на видео.Инцидент, как отмечается, произошел в деревне Никола-Малица Калининского района. На кадрах видно, как водитель очень медленно и аккуратно едет по льду, однако автобус заносит к обочине.Кроме того, видно, что дорога полностью обледенела.
https://ria.ru/20191215/1562407636.html
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