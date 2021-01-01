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В Тверской области дрифт автобуса на гололеде попал на видео
В Тверской области дрифт автобуса на гололеде попал на видео
В Тверской области водитель рейсового автобуса пытался удержать его на обледеневшей дороге. Местные жители сняли "дрифт" на видео. РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T14:46
2021-01-01T14:46
авто
тверская область
калининский район
общество
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. В Тверской области водитель рейсового автобуса пытался удержать его на обледеневшей дороге. Местные жители сняли "дрифт" на видео.Инцидент, как отмечается, произошел в деревне Никола-Малица Калининского района. На кадрах видно, как водитель очень медленно и аккуратно едет по льду, однако автобус заносит к обочине.Кроме того, видно, что дорога полностью обледенела.
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тверская область
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авто, тверская область, калининский район, общество

В Тверской области дрифт автобуса на гололеде попал на видео

14:46 01.01.2021
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. В Тверской области водитель рейсового автобуса пытался удержать его на обледеневшей дороге. Местные жители сняли "дрифт" на видео.
Инцидент, как отмечается, произошел в деревне Никола-Малица Калининского района.
На кадрах видно, как водитель очень медленно и аккуратно едет по льду, однако автобус заносит к обочине.
Кроме того, видно, что дорога полностью обледенела.
Новогодняя фигура, поврежденная водителем, устроившим дрифт вокруг новогодней елки на центральной площади Владивостока - РИА Новости, 1920, 15.12.2019
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Житель Приморья устроил дрифт вокруг главной елки Владивостока
 
АвтоТверская областьКалининский районОбщество
 
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