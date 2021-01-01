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Синоптики не исключили вероятность ледяного дождя в Москве в пятницу
Синоптики не исключили вероятность ледяного дождя в Москве в пятницу
Толщина гололеда в Москве днем в пятницу составляет 4 миллиметра, до конца дня не исключен ледяной дождь и прирост ледяной корки, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T12:49
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москва
общество
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Толщина гололеда в Москве днем в пятницу составляет 4 миллиметра, до конца дня не исключен ледяной дождь и прирост ледяной корки, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Ранее столичный департамент транспорта предупредил автолюбителей, что гололедица ожидается в пятницу до конца дня, водителям стоит быть внимательными и соблюдать дистанцию.По словам синоптика, в течение дня пятницы различные осадки все еще возможны. "Это и дождь, и мокрый снег, и снег, и тот же ледяной дождь не исключаю, но уже меньшей интенсивности, чем было накануне. Но нарост ледяной корки будет прибавлять", - добавил он.Тишковец отметил, что с такой погодой москвичам осталось провести буквально текущие сутки.
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москва, общество

Синоптики не исключили вероятность ледяного дождя в Москве в пятницу

12:49 01.01.2021 (обновлено: 13:22 01.01.2021)
 
© Фото : Павел ЮрьевичЛедяной дождь на Кубани
Ледяной дождь на Кубани - РИА Новости, 1920, 01.01.2021
© Фото : Павел Юрьевич
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Толщина гололеда в Москве днем в пятницу составляет 4 миллиметра, до конца дня не исключен ледяной дождь и прирост ледяной корки, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Ранее столичный департамент транспорта предупредил автолюбителей, что гололедица ожидается в пятницу до конца дня, водителям стоит быть внимательными и соблюдать дистанцию.
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"Что касается гололеда, то сейчас его толщина в Москве составляет 4 миллиметра. И по всей центральной России показатели от 1 до 4 миллиметров. Это достаточно толстый слой, хотя по нашей классификации он попадает в диапазон "слабый гололёд", - рассказал специалист.
По словам синоптика, в течение дня пятницы различные осадки все еще возможны. "Это и дождь, и мокрый снег, и снег, и тот же ледяной дождь не исключаю, но уже меньшей интенсивности, чем было накануне. Но нарост ледяной корки будет прибавлять", - добавил он.
Тишковец отметил, что с такой погодой москвичам осталось провести буквально текущие сутки.
 
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