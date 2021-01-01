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Синоптики не исключили вероятность ледяного дождя в Москве в пятницу

Синоптики не исключили вероятность ледяного дождя в Москве в пятницу

Толщина гололеда в Москве днем в пятницу составляет 4 миллиметра, до конца дня не исключен ледяной дождь и прирост ледяной корки, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 01.01.2021

2021-01-01T12:49

2021-01-01T12:49

2021-01-01T13:22

москва

общество

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Толщина гололеда в Москве днем в пятницу составляет 4 миллиметра, до конца дня не исключен ледяной дождь и прирост ледяной корки, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Ранее столичный департамент транспорта предупредил автолюбителей, что гололедица ожидается в пятницу до конца дня, водителям стоит быть внимательными и соблюдать дистанцию.По словам синоптика, в течение дня пятницы различные осадки все еще возможны. "Это и дождь, и мокрый снег, и снег, и тот же ледяной дождь не исключаю, но уже меньшей интенсивности, чем было накануне. Но нарост ледяной корки будет прибавлять", - добавил он.Тишковец отметил, что с такой погодой москвичам осталось провести буквально текущие сутки.

https://ria.ru/20201231/pogoda-1591682080.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, общество