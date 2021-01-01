Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210101/brexit-1591742948.html
Британия и ЕС завершили переходный период по Brexit
Британия и ЕС завершили переходный период по Brexit
Великобритания и Евросоюз завершили переходный период по Brexit, в действие вступило соглашение о торговле и сотрудничестве между сторонами. Британия обрела... РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T02:06
2021-01-01T13:30
brexit
борис джонсон
елизавета ii
брюссель
евросоюз
великобритания
лондон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0f/1589367553_0:247:3072:1975_1920x0_80_0_0_34f401f8fa91b6fb46f4b35cedbd88d7.jpg
ЛОНДОН, 1 янв — РИА Новости. Великобритания и Евросоюз завершили переходный период по Brexit, в действие вступило соглашение о торговле и сотрудничестве между сторонами. Британия обрела независимость после 47 лет членства в ЕС и спустя 4,5 года после референдума по Brexit.Покинув ЕС, Соединенное Королевство "восстановило свою национальную независимость" и "вернуло себе контроль над законами, границами, денежными средствами, торговлей и рыболовством", заявлял ранее премьер-министр страны Борис Джонсон, которому удалось довести переговоры по торговой сделке с Брюсселем до конца.Историческое соглашение о сотрудничестве Великобритании и ЕС было достигнуто 24 декабря после нескольких месяцев непростых переговоров. В соответствии с условиями сделки Британия покинула единый рынок и таможенный союз ЕС, однако стороны продолжат свободную торговлю без пошлин и квот."Brexit — это не конец, а начало: начало новой эры национальных перемен и обновления, следующий акт в великой драме истории страны. Мы вернем себе способность владеть силами, которые слишком долго были единственной прерогативой Брюсселя. Теперь мы возьмемся за эти инструменты, чтобы осуществить перемены, которых жаждут люди, и тем самым восстановим веру в нашу демократию", — отмечал премьер после заключения торговой сделки с ЕС.Обе палаты британского парламента в среду одобрили законопроект о сотрудничестве с ЕС после Brexit, поздно вечером того же дня документ подписала королева Елизавета II.
https://ria.ru/20201231/brexit-1591345392.html
брюссель
великобритания
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0f/1589367553_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_f9cb109977fe72f98d37d047098d0e32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
brexit, борис джонсон, елизавета ii, брюссель, евросоюз, великобритания, лондон, в мире

Британия и ЕС завершили переходный период по Brexit

02:06 01.01.2021 (обновлено: 13:30 01.01.2021)
 
© AP Photo / Alberto PezzaliДемонстрант против Брексита у Вестминстерского дворца в Лондоне. 14 декабря 2020
Демонстрант против Брексита у Вестминстерского дворца в Лондоне. 14 декабря 2020 - РИА Новости, 1920, 01.01.2021
© AP Photo / Alberto Pezzali
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 1 янв — РИА Новости. Великобритания и Евросоюз завершили переходный период по Brexit, в действие вступило соглашение о торговле и сотрудничестве между сторонами. Британия обрела независимость после 47 лет членства в ЕС и спустя 4,5 года после референдума по Brexit.
Покинув ЕС, Соединенное Королевство "восстановило свою национальную независимость" и "вернуло себе контроль над законами, границами, денежными средствами, торговлей и рыболовством", заявлял ранее премьер-министр страны Борис Джонсон, которому удалось довести переговоры по торговой сделке с Брюсселем до конца.
Историческое соглашение о сотрудничестве Великобритании и ЕС было достигнуто 24 декабря после нескольких месяцев непростых переговоров. В соответствии с условиями сделки Британия покинула единый рынок и таможенный союз ЕС, однако стороны продолжат свободную торговлю без пошлин и квот.
"Brexit — это не конец, а начало: начало новой эры национальных перемен и обновления, следующий акт в великой драме истории страны. Мы вернем себе способность владеть силами, которые слишком долго были единственной прерогативой Брюсселя. Теперь мы возьмемся за эти инструменты, чтобы осуществить перемены, которых жаждут люди, и тем самым восстановим веру в нашу демократию", — отмечал премьер после заключения торговой сделки с ЕС.
Обе палаты британского парламента в среду одобрили законопроект о сотрудничестве с ЕС после Brexit, поздно вечером того же дня документ подписала королева Елизавета II.
Сторонник Brexit на торжественных мероприятиях, посвященных выходу Великобритании из ЕС (Brexit Party) на площади Парламента в Лондоне - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
Вчера, 01:31
Выход Великобритании из Европейского союза (Brexit)
 
BrexitБорис ДжонсонЕлизавета IIБрюссельЕвросоюзВеликобританияЛондонВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:52СМИ: Индия разрешила применение вакцины AstraZeneca
15:39В России ввели новые правила пользования маломерными судами
15:38В Израиле миллион человек вакцинировали от коронавируса
15:36В России вступили в силу правила использования ледовых переправ
15:27Катар уведомил ООН о вторжении военных катеров Бахрейна в его воды
15:26Житель Чувашии застрелил охотника, приняв его за раненого кабана
15:26Россияне резко ответили на призыв Зеленского к Крыму
15:24При пожаре в Калининграде погиб ребенок-инвалид
15:13Эксперты дали советы, как безопасно и нескучно провести праздники
15:05В России вступили в силу правила пользования пляжами
14:55Празднование Нового года едва не привело к крупной авиакатастрофе
14:50Утвержден список приборов для ремонта систем пожарной безопасности
14:46В Тверской области дрифт автобуса на гололеде попал на видео
14:38В Карабахе подорвался на мине житель Азербайджана
14:38В России вступили в силу новые правила разведения костров на дачах
14:25В США выявили более 227 тысяч случаев COVID-19 за сутки
14:22В Крыму предложили Украине перейти на московское время
14:19В России вступил в силу порядок лицензирования работ по тушению пожаров
14:06В России организаторов обязали согласовывать шоу с пиротехникой
14:03Постпред США раскритиковала бюджет ООН на 2021 год
Лента новостейМолния