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Москвичей предупредили об "околонулевой апатии"
Москвичей предупредили об "околонулевой апатии"
Околонулевая погодная апатия сохранится до воскресенья в Москве, с понедельника морозы начнут крепчать, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T13:23
2021-01-01T13:34
евгений тишковец
москва
общество
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Околонулевая погодная апатия сохранится до воскресенья в Москве, с понедельника морозы начнут крепчать, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, после 4 января погода в Москве начнет сваливаться в похолодание: ночью минус 1 - минус 6, днем - ноль - минус 5. И с каждым днем температура будет все ниже.Синоптик уточнил, что снежный покров в Москве снизился с 14 до 11 сантиметров. Но с субботы он будет нарастать. "Завтра хороший снег будет, умеренной интенсивности, сугробы подрастут до 15 сантиметров", - добавил Тишковец.
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евгений тишковец, москва, общество

Москвичей предупредили об "околонулевой апатии"

13:23 01.01.2021 (обновлено: 13:34 01.01.2021)
 
© РИА Новости / Сергей МамонтовПогода в Москве
Погода в Москве - РИА Новости, 1920, 01.01.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Околонулевая погодная апатия сохранится до воскресенья в Москве, с понедельника морозы начнут крепчать, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Три дня мы пребываем в погодной околонулевой апатии, остаток каникул, за исключением сегодняшнего дня, пройдет в позитивном варианте... Завтра ночью будет подмораживать: ноль - минус 2, завтра днем - ноль - плюс 2. Будет оказывать влияние ложбина Североатлантического циклона с запада, поэтому само тепло по верхам уйдет и осадки в основном уже будут идти в твердой фазе. Ночью это небольшой снег, а днем временами снег, может быть, мокрый снег. Что касается дальнейших перспектив, то до 3 числа примерно так же и будет болтаться около нуля. Но, я думаю, что ледяных дождей больше не будет", - рассказал Тишковец.
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По его словам, после 4 января погода в Москве начнет сваливаться в похолодание: ночью минус 1 - минус 6, днем - ноль - минус 5. И с каждым днем температура будет все ниже.
Синоптик уточнил, что снежный покров в Москве снизился с 14 до 11 сантиметров. Но с субботы он будет нарастать. "Завтра хороший снег будет, умеренной интенсивности, сугробы подрастут до 15 сантиметров", - добавил Тишковец.
 
Евгений ТишковецМоскваОбщество
 
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