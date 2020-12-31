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Число жертв обстрела аэропорта в Адене возросло до 25 человек

Число жертв обстрела аэропорта в Адене возросло до 25 человек

Число жертв обстрела аэропорта в Адене на юге Йемена, возросло до 25 человек, 110 получили ранения, заявил министр здравоохранения Йемена Касем Бухейбух, слова... РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T03:21

2020-12-31T03:21

2020-12-31T03:50

серия взрывов в адене

саудовская аравия

йемен

аден

в мире

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КАИР, 31 дек — РИА Новости. Число жертв обстрела аэропорта в Адене на юге Йемена, возросло до 25 человек, 110 получили ранения, заявил министр здравоохранения Йемена Касем Бухейбух, слова которого приводит телеканал "Аль-Джазира".Ранее сообщалось о 22 погибших и более 50 пострадавших.Ранее источник в провинции Аден сообщил РИА Новости, что в числе раненых во время теракта в аэропорту — заместитель министра связи Йемена Насыр Шариф, а также представитель губернатора Адена Гасан аз-Замики и директор местной тюрьмы аль-Мансура Наджи аль-Махри.Несколько часов назад в зале прилетов аэропорта Адена произошла серия мощных взрывов. Как раз в тот момент по трапу самолета должны были спускаться члены нового правительства, прибывшие из Эр-Рияда.По информации источника РИА Новости, причиной первого ЧП стал ракетный обстрел из районов, подконтрольных повстанцам из движения "Ансар Алла" (хуситов) в провинции Таиз на юго-западе Йемена. Телеканал Sky News Arabia, в свою очередь, сообщил, что над аэропортом Адена перед взрывами были слышны беспилотники.В результате атаки погибло более 20 человек, свыше 50 ранены, состояние некоторых оценивают как тяжелое. Министры не пострадали, их перевезли в правительственный дворец. Здание аэропорта и прилегающие районы оцепили силы безопасности. МВД возглавит комиссию для расследования обстрела.В Йемене с 2015 года идет гражданская война между сторонниками президента Абду Раббу Мансур Хади (при военной поддержке Саудовской Аравии) и повстанцами-хуситами (как считается, при поддержке Ирана). Ранее Хади, который находится в Саудовской Аравии, назначил новое правительство из 24 министров во главе с Абдель Маликом. В его состав вошли пять представителей Переходного совета Южного Йемена, выступающего за отделение юга республики.Север страны, в том числе город Сана, остается под контролем хуситов. Поэтому временной столицей признанных на международном уровне властей республики стал Аден.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Взрывы в аэропорту Йемена. Кадры с места обстрела Число жертв обстрела аэропорта в Адене на юге Йемена выросло до десяти, более 20 человек получили ранения/ 2020-12-31T03:21 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

серия взрывов в адене, саудовская аравия, йемен, аден, в мире