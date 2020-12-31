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Новый год—2021
https://ria.ru/20201231/zhelanie-1591715124.html
Группа "Ария" поздравила Алену из Нижнего Новгорода с Новым годом
Группа "Ария" поздравила Алену из Нижнего Новгорода с Новым годом
Музыканты группы "Ария" поздравили с наступающим Новым годом участницу акции "Елка желаний" Алену Лупанову из Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T15:33
2020-12-31T15:33
новый год—2021
культура
елка желаний
музыка
ария
нижний новгород
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 дек - РИА Новости. Музыканты группы "Ария" поздравили с наступающим Новым годом участницу акции "Елка желаний" Алену Лупанову из Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба областного правительства."Шестнадцатилетнюю нижегородку Алену Лупанову поздравили с наступающим Новым годом и пригласили на свой концерт музыканты группы "Ария". Специальное видеообращение для Алены записали участники коллектива Михаил Житняков, Максим Удалов, Владимир Холстинин, Виталий Дубинин и Сергей Попов", - говорится в сообщении.Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что с удовольствием организует для Алены поездку на концерт ее любимой группы. "Девочка вместе с семьей сходит на выступление и лично познакомится с музыкантами в 2021 году. Это не первый раз, когда мы в рамках "Елки желаний" устраиваем встречу с популярными исполнителями для детей. В начале 2020 года осуществилась мечта юного Коли Чистякова, который попал на концерт группы "Любэ" и пообщался с Николаем Расторгуевым", – отметил он.Как рассказала мама девочки Елена Лупанова, 16-летняя Алена очень добрая, жизнерадостная и веселая. Девочка ведет активный образ жизни: занимается плаванием, скалолазанием и адаптивной физкультурой, посещает тренировки в клубе исторического фехтования для детей с ограниченными возможностями здоровья.Губернатор Нижегородской области принял участие в проекте "Елка желаний" в Москве 22 декабря. Он снял с елки два предновогодних пожелания детей из Нижегородской области. Одно из них поступило от 14-летней Алии Зайнетдиновой из Дзержинска, которая рассказала, что хочет побывать в Москве. По поручению Никитина департамент внешних связей уже разработал программу поездки девочки в столицу. Мечта Алии осуществится 5-6 января 2021 года. Другой подарок уже получил Михаил Шлоссер из Нижнего Новгорода, который мечтал о домашнем аэрохоккее. Никитин приехал осуществить желание Миши вместе с генеральным директором ХК "Торпедо" Александром Харламовым 29 декабря. Вместе с аэрохоккеем Миша получил фирменную майку команды "Торпедо", которую подписали все игроки.
https://ria.ru/20201230/zhelanie-1591605190.html
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культура, елка желаний, музыка, ария, нижний новгород

Группа "Ария" поздравила Алену из Нижнего Новгорода с Новым годом

15:33 31.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкФестиваль тяжелой музыки "АРИЯ Фест"-2013
Фестиваль тяжелой музыки АРИЯ Фест-2013 - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 дек - РИА Новости. Музыканты группы "Ария" поздравили с наступающим Новым годом участницу акции "Елка желаний" Алену Лупанову из Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба областного правительства.
"Шестнадцатилетнюю нижегородку Алену Лупанову поздравили с наступающим Новым годом и пригласили на свой концерт музыканты группы "Ария". Специальное видеообращение для Алены записали участники коллектива Михаил Житняков, Максим Удалов, Владимир Холстинин, Виталий Дубинин и Сергей Попов", - говорится в сообщении.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что с удовольствием организует для Алены поездку на концерт ее любимой группы. "Девочка вместе с семьей сходит на выступление и лично познакомится с музыкантами в 2021 году. Это не первый раз, когда мы в рамках "Елки желаний" устраиваем встречу с популярными исполнителями для детей. В начале 2020 года осуществилась мечта юного Коли Чистякова, который попал на концерт группы "Любэ" и пообщался с Николаем Расторгуевым", – отметил он.
Как рассказала мама девочки Елена Лупанова, 16-летняя Алена очень добрая, жизнерадостная и веселая. Девочка ведет активный образ жизни: занимается плаванием, скалолазанием и адаптивной физкультурой, посещает тренировки в клубе исторического фехтования для детей с ограниченными возможностями здоровья.
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