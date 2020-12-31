Группа "Ария" поздравила Алену из Нижнего Новгорода с Новым годом
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 дек - РИА Новости. Музыканты группы "Ария" поздравили с наступающим Новым годом участницу акции "Елка желаний" Алену Лупанову из Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба областного правительства.
"Шестнадцатилетнюю нижегородку Алену Лупанову поздравили с наступающим Новым годом и пригласили на свой концерт музыканты группы "Ария". Специальное видеообращение для Алены записали участники коллектива Михаил Житняков, Максим Удалов, Владимир Холстинин, Виталий Дубинин и Сергей Попов", - говорится в сообщении.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что с удовольствием организует для Алены поездку на концерт ее любимой группы. "Девочка вместе с семьей сходит на выступление и лично познакомится с музыкантами в 2021 году. Это не первый раз, когда мы в рамках "Елки желаний" устраиваем встречу с популярными исполнителями для детей. В начале 2020 года осуществилась мечта юного Коли Чистякова, который попал на концерт группы "Любэ" и пообщался с Николаем Расторгуевым", – отметил он.
Как рассказала мама девочки Елена Лупанова, 16-летняя Алена очень добрая, жизнерадостная и веселая. Девочка ведет активный образ жизни: занимается плаванием, скалолазанием и адаптивной физкультурой, посещает тренировки в клубе исторического фехтования для детей с ограниченными возможностями здоровья.
30 декабря 2020, 16:06Новый год—2021Лавров исполнил мечту девочки, которая хотела поплавать с дельфинами
Губернатор Нижегородской области принял участие в проекте "Елка желаний" в Москве 22 декабря. Он снял с елки два предновогодних пожелания детей из Нижегородской области. Одно из них поступило от 14-летней Алии Зайнетдиновой из Дзержинска, которая рассказала, что хочет побывать в Москве. По поручению Никитина департамент внешних связей уже разработал программу поездки девочки в столицу. Мечта Алии осуществится 5-6 января 2021 года. Другой подарок уже получил Михаил Шлоссер из Нижнего Новгорода, который мечтал о домашнем аэрохоккее. Никитин приехал осуществить желание Миши вместе с генеральным директором ХК "Торпедо" Александром Харламовым 29 декабря. Вместе с аэрохоккеем Миша получил фирменную майку команды "Торпедо", которую подписали все игроки.
30 декабря 2020, 15:50Новый год—2021Мишустин подарил девочке синтезатор и сыграл мелодии из "Чебурашки"