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США осудили атаку на аэропорт в Адене

США осудили атаку на аэропорт в Адене

США осуждают атаку на аэропорт Адена, говорится в заявлении Совета национальной безопасности при Белом доме. РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T03:25

2020-12-31T03:25

2020-12-31T03:25

серия взрывов в адене

вашингтон

ансар алла

йемен

аден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 31 дек - РИА Новости. США осуждают атаку на аэропорт Адена, говорится в заявлении Совета национальной безопасности при Белом доме.Ранее сообщалось, что 25 человек погибли, более 100 ранены в результате обстрела аэропорта в Адене на юге Йемена. Власти Йемена заявили, что аэропорт Адена подвергся ракетному обстрелу со стороны повстанцев из движения "Ансар Алла" (хуситов), однако член политбюро хуситов Мухаммед аль-Бахити сообщил, что их движение "не имеет отношения к нападению на аэропорт Адена и взрывы в аэропорту стали результатом сведения счетов между разными группировками в правительственных силах".В среду в Аден, который стал временной столицей для международно признанных властей Йемена после захвата Саны и севера страны повстанцами-хуситами, прибыло из Саудовской Аравии новое правительство, в которое, по итогам договоренностей между властями и сепаратистами юга, вошли пять министров-южан. В Эр-Рияде правительство принесло присягу перед находящимся там президентом Йемена Абд Раббу Мансуром Хади.

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йемен

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

серия взрывов в адене, вашингтон, ансар алла, йемен, аден, сша, в мире