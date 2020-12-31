США осудили атаку на аэропорт в Адене
Несколько мощных взрывов раздалось в зале прилетов аэропорта столицы Южного Йемена в тот момент, когда туда прибыла правительственная делегация.
Несколько мощных взрывов раздалось в зале прилетов аэропорта столицы Южного Йемена в тот момент, когда туда прибыла правительственная делегация.
Появились сообщения, что аэропорт подвергся ракетному обстрелу из районов, подконтрольных повстанцам из движения уситов.
Появились сообщения, что аэропорт подвергся ракетному обстрелу из районов, подконтрольных повстанцам из движения уситов.
Погибли 22 человека, ранения получили более 50. Состояние некоторых пострадавших врачи оценивают как тяжелое.
Погибли 22 человека, ранения получили более 50. Состояние некоторых пострадавших врачи оценивают как тяжелое.
В числе раненых оказались замминистра связи, представитель губернатора Адена и директор местной тюрьмы.
В числе раненых оказались замминистра связи, представитель губернатора Адена и директор местной тюрьмы.
Здание аэропорта и прилегающую к нему территорию оцепили. Министров перевезли в дворец правительства.
Здание аэропорта и прилегающую к нему территорию оцепили. Министров перевезли в дворец правительства.
Причиной взрыва могло стать попадание ракеты или падение беспилотника.
Президент Йемена сформировал комиссию для расследования случившегося в Адене.
Президент Йемена сформировал комиссию для расследования случившегося в Адене.
Несколько мощных взрывов раздалось в зале прилетов аэропорта столицы Южного Йемена в тот момент, когда туда прибыла правительственная делегация.
Появились сообщения, что аэропорт подвергся ракетному обстрелу из районов, подконтрольных повстанцам из движения уситов.
Погибли 22 человека, ранения получили более 50. Состояние некоторых пострадавших врачи оценивают как тяжелое.
В числе раненых оказались замминистра связи, представитель губернатора Адена и директор местной тюрьмы.
Здание аэропорта и прилегающую к нему территорию оцепили. Министров перевезли в дворец правительства.
Причиной взрыва могло стать попадание ракеты или падение беспилотника.
Президент Йемена сформировал комиссию для расследования случившегося в Адене.