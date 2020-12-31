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После взрыва в аэропорту в Йемене погибли три сотрудника Красного креста
После взрыва в аэропорту в Йемене погибли три сотрудника Красного креста
В результате атаки на аэропорт в Адене погибли три сотрудника Международного комитета Красного Креста (МККК) погибли, сообщили в организации. РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T00:31
2020-12-31T00:48
серия взрывов в адене
ансар алла
международный комитет красного креста (мккк)
москва
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эр-рияд (город)
аден
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В результате атаки на аэропорт в Адене погибли три сотрудника Международного комитета Красного Креста (МККК) погибли, сообщили в организации.Ранее стало известно, что погиб один человек, работающий в МККК, а трое получили ранения.Несколько часов назад в зале прилетов аэропорта Адена произошла серия мощных взрывов. Как раз в тот момент по трапу самолета должны были спускаться члены нового правительства, прибывшие из Эр-Рияда.По информации источника РИА Новости, причиной первого ЧП стал ракетный обстрел из районов, подконтрольных повстанцам из движения "Ансар Алла" (хуситов) в провинции Таиз на юго-западе Йемена. Телеканал Sky News Arabia, в свою очередь, сообщил, что над аэропортом Адена перед взрывами были слышны беспилотники.В результате атаки погибло более 20 человек, свыше 50 ранены, состояние некоторых оценивают как тяжелое. Министры не пострадали, их перевезли в правительственный дворец. Здание аэропорта и прилегающие районы оцепили силы безопасности. МВД возглавит комиссию для расследования обстрела.В Йемене с 2015 года идет гражданская война между сторонниками президента Абду Раббу Мансур Хади (при военной поддержке Саудовской Аравии) и повстанцами-хуситами (как считается, при поддержке Ирана). Ранее Хади, который находится в Саудовской Аравии, назначил новое правительство из 24 министров во главе с Абдель Маликом. В его состав вошли пять представителей Переходного совета Южного Йемена, выступающего за отделение юга республики.Север страны, в том числе город Сана, остается под контролем хуситов. Поэтому временной столицей признанных на международном уровне властей республики стал Аден.
москва
йемен
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Взрывы в аэропорту Йемена. Кадры с места обстрела
Число жертв обстрела аэропорта в Адене на юге Йемена выросло до десяти, более 20 человек получили ранения/
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серия взрывов в адене, ансар алла, международный комитет красного креста (мккк), москва, йемен, эр-рияд (город), аден, в мире

После взрыва в аэропорту в Йемене погибли три сотрудника Красного креста

00:31 31.12.2020 (обновлено: 00:48 31.12.2020)
 
© REUTERS / Fawaz SalmanВзрыв в аэропорту города Аден, Йемен
Взрыв в аэропорту города Аден, Йемен - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
© REUTERS / Fawaz Salman
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В результате атаки на аэропорт в Адене погибли три сотрудника Международного комитета Красного Креста (МККК) погибли, сообщили в организации.
Ранее стало известно, что погиб один человек, работающий в МККК, а трое получили ранения.

"К сожалению, подтверждена гибель еще двоих наших сотрудников", — говорится в заявлении организации в Twitter.

Несколько часов назад в зале прилетов аэропорта Адена произошла серия мощных взрывов. Как раз в тот момент по трапу самолета должны были спускаться члены нового правительства, прибывшие из Эр-Рияда.
По информации источника РИА Новости, причиной первого ЧП стал ракетный обстрел из районов, подконтрольных повстанцам из движения "Ансар Алла" (хуситов) в провинции Таиз на юго-западе Йемена. Телеканал Sky News Arabia, в свою очередь, сообщил, что над аэропортом Адена перед взрывами были слышны беспилотники.
В результате атаки погибло более 20 человек, свыше 50 ранены, состояние некоторых оценивают как тяжелое. Министры не пострадали, их перевезли в правительственный дворец. Здание аэропорта и прилегающие районы оцепили силы безопасности. МВД возглавит комиссию для расследования обстрела.
В Йемене с 2015 года идет гражданская война между сторонниками президента Абду Раббу Мансур Хади (при военной поддержке Саудовской Аравии) и повстанцами-хуситами (как считается, при поддержке Ирана). Ранее Хади, который находится в Саудовской Аравии, назначил новое правительство из 24 министров во главе с Абдель Маликом. В его состав вошли пять представителей Переходного совета Южного Йемена, выступающего за отделение юга республики.
Север страны, в том числе город Сана, остается под контролем хуситов. Поэтому временной столицей признанных на международном уровне властей республики стал Аден.
Серия взрывов в Адене
© REUTERS / Fawaz Salman

Несколько мощных взрывов раздалось в зале прилетов аэропорта столицы Южного Йемена в тот момент, когда туда прибыла правительственная делегация.

Люди встречают членов недавно сформированного кабинета министров в аэропорту Адена, Йемен
1 из 8

Несколько мощных взрывов раздалось в зале прилетов аэропорта столицы Южного Йемена в тот момент, когда туда прибыла правительственная делегация.

© REUTERS / Fawaz Salman
© REUTERS / Fawaz Salman

Появились сообщения, что аэропорт подвергся ракетному обстрелу из районов, подконтрольных повстанцам из движения уситов.

Взрыв в аэропорту Аден в Йемене
2 из 8

Появились сообщения, что аэропорт подвергся ракетному обстрелу из районов, подконтрольных повстанцам из движения уситов.

© REUTERS / Fawaz Salman
© REUTERS / Fawaz Salman

Погибли 22 человека, ранения получили более 50. Состояние некоторых пострадавших врачи оценивают как тяжелое.

Взрыв в аэропорту Аден в Йемене
3 из 8

Погибли 22 человека, ранения получили более 50. Состояние некоторых пострадавших врачи оценивают как тяжелое.

© REUTERS / Fawaz Salman
© REUTERS / Fawaz Salman

В числе раненых оказались замминистра связи, представитель губернатора Адена и директор местной тюрьмы.

Взрыв в аэропорту города Аден, Йемен
4 из 8

В числе раненых оказались замминистра связи, представитель губернатора Адена и директор местной тюрьмы.

© REUTERS / Fawaz Salman
© REUTERS / Fawaz Salman

Здание аэропорта и прилегающую к нему территорию оцепили. Министров перевезли в дворец правительства.

Должностные лица правительства Йемена, в том числе министр иностранных дел Ахмед бин Мубарак в аэропорту Адена после взрыва
5 из 8

Здание аэропорта и прилегающую к нему территорию оцепили. Министров перевезли в дворец правительства.

© REUTERS / Fawaz Salman
© AFP 2020 / Saleh Al-Obeidi

Позже еще один взрыв прогремел около правительственного дворца.

Взрыв в аэропорту города Аден, Йемен
6 из 8

Позже еще один взрыв прогремел около правительственного дворца.

© AFP 2020 / Saleh Al-Obeidi
© REUTERS / Fawaz Salman

Причиной взрыва могло стать попадание ракеты или падение беспилотника.

Взрыв в аэропорту города Аден, Йемен
7 из 8

Причиной взрыва могло стать попадание ракеты или падение беспилотника.

© REUTERS / Fawaz Salman
© AP Photo / Majid Saleh

Президент Йемена сформировал комиссию для расследования случившегося в Адене.

Последствия взрыва в аэропорту города Аден, Йемен
8 из 8

Президент Йемена сформировал комиссию для расследования случившегося в Адене.

© AP Photo / Majid Saleh
1 из 8

Несколько мощных взрывов раздалось в зале прилетов аэропорта столицы Южного Йемена в тот момент, когда туда прибыла правительственная делегация.

© REUTERS / Fawaz Salman
2 из 8

Появились сообщения, что аэропорт подвергся ракетному обстрелу из районов, подконтрольных повстанцам из движения уситов.

© REUTERS / Fawaz Salman
3 из 8

Погибли 22 человека, ранения получили более 50. Состояние некоторых пострадавших врачи оценивают как тяжелое.

© REUTERS / Fawaz Salman
4 из 8

В числе раненых оказались замминистра связи, представитель губернатора Адена и директор местной тюрьмы.

© REUTERS / Fawaz Salman
5 из 8

Здание аэропорта и прилегающую к нему территорию оцепили. Министров перевезли в дворец правительства.

© REUTERS / Fawaz Salman
6 из 8

Позже еще один взрыв прогремел около правительственного дворца.

© AFP 2020 / Saleh Al-Obeidi
7 из 8

Причиной взрыва могло стать попадание ракеты или падение беспилотника.

© REUTERS / Fawaz Salman
8 из 8

Президент Йемена сформировал комиссию для расследования случившегося в Адене.

© AP Photo / Majid Saleh
 
Серия взрывов в АденеАнсар АллаМеждународный комитет Красного Креста (МККК)МоскваЙеменЭр-Рияд (город)АденВ мире
 
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