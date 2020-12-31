ФМБА увеличило число коечных мест в ковидном госпитале в Ялте
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГоспиталь для лечения больных COVID-19 в Тверской областной больнице
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) увеличило количество коек для пациентов с COVID-19 в Ялте, сообщается на сайте агентства.
Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова сообщила, что в Крым направлен отряд медиков, который должен укрепить стационарную помощь и первичное звено здравоохранения в регионе в условиях ожидающегося притока туристов.
"Коечный фонд госпиталя для лечения пациентов с подтвержденным диагнозом и подозрением на COVID-19 в городе Ялта на базе Ливадийской больницы (филиал ФНКЦ ФМБА в Крыму) был увеличен до 205 коек", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что отряд медиков, отправленных в Крым, состоит из 57 специалистов. Кроме того, обеспечен запас лекарств, средств индивидуальной защиты и расходных материалов.
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"Амбулаторный ковидный центр и компьютерная томография органов грудной клетки при стационаре работают в круглосуточном режиме... Усилен автопарк – ФНКЦ ФМБА России предоставил дополнительные машины для службы неотложной медицинской помощи", - добавляется в сообщении.
В ФМБА отметили, что увеличение коечного фонда в Ялте - своевременная мера, которая позволит снять нагрузку с крымских медиков в связи с ростом заболеваемости COVID, а также накануне новогодних праздников. Подчеркивается, что Ялту планируют посетить на каникулах до 100 тысяч туристов.
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