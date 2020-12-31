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ФМБА увеличило число коечных мест в ковидном госпитале в Ялте
ФМБА увеличило число коечных мест в ковидном госпитале в Ялте
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) увеличило количество коек для пациентов с COVID-19 в Ялте, сообщается на сайте агентства. РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T14:27
2020-12-31T14:27
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
вероника скворцова
ялта
общество
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) увеличило количество коек для пациентов с COVID-19 в Ялте, сообщается на сайте агентства.Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова сообщила, что в Крым направлен отряд медиков, который должен укрепить стационарную помощь и первичное звено здравоохранения в регионе в условиях ожидающегося притока туристов.Подчеркивается, что отряд медиков, отправленных в Крым, состоит из 57 специалистов. Кроме того, обеспечен запас лекарств, средств индивидуальной защиты и расходных материалов.В ФМБА отметили, что увеличение коечного фонда в Ялте - своевременная мера, которая позволит снять нагрузку с крымских медиков в связи с ростом заболеваемости COVID, а также накануне новогодних праздников. Подчеркивается, что Ялту планируют посетить на каникулах до 100 тысяч туристов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201231/vaktsina-1591693416.html
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коронавирус в россии, вероника скворцова, ялта, общество

ФМБА увеличило число коечных мест в ковидном госпитале в Ялте

14:27 31.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГоспиталь для лечения больных COVID-19 в Тверской областной больнице
Госпиталь для лечения больных COVID-19 в Тверской областной больнице - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) увеличило количество коек для пациентов с COVID-19 в Ялте, сообщается на сайте агентства.
Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова сообщила, что в Крым направлен отряд медиков, который должен укрепить стационарную помощь и первичное звено здравоохранения в регионе в условиях ожидающегося притока туристов.
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"Коечный фонд госпиталя для лечения пациентов с подтвержденным диагнозом и подозрением на COVID-19 в городе Ялта на базе Ливадийской больницы (филиал ФНКЦ ФМБА в Крыму) был увеличен до 205 коек", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что отряд медиков, отправленных в Крым, состоит из 57 специалистов. Кроме того, обеспечен запас лекарств, средств индивидуальной защиты и расходных материалов.
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"Амбулаторный ковидный центр и компьютерная томография органов грудной клетки при стационаре работают в круглосуточном режиме... Усилен автопарк – ФНКЦ ФМБА России предоставил дополнительные машины для службы неотложной медицинской помощи", - добавляется в сообщении.
В ФМБА отметили, что увеличение коечного фонда в Ялте - своевременная мера, которая позволит снять нагрузку с крымских медиков в связи с ростом заболеваемости COVID, а также накануне новогодних праздников. Подчеркивается, что Ялту планируют посетить на каникулах до 100 тысяч туристов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииВероника СкворцоваЯлтаОбщество
 
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