https://ria.ru/20201231/yalta-1591707768.html

ФМБА увеличило число коечных мест в ковидном госпитале в Ялте

ФМБА увеличило число коечных мест в ковидном госпитале в Ялте

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) увеличило количество коек для пациентов с COVID-19 в Ялте, сообщается на сайте агентства. РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T14:27

2020-12-31T14:27

2020-12-31T14:27

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

вероника скворцова

ялта

общество

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) увеличило количество коек для пациентов с COVID-19 в Ялте, сообщается на сайте агентства.Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова сообщила, что в Крым направлен отряд медиков, который должен укрепить стационарную помощь и первичное звено здравоохранения в регионе в условиях ожидающегося притока туристов.Подчеркивается, что отряд медиков, отправленных в Крым, состоит из 57 специалистов. Кроме того, обеспечен запас лекарств, средств индивидуальной защиты и расходных материалов.В ФМБА отметили, что увеличение коечного фонда в Ялте - своевременная мера, которая позволит снять нагрузку с крымских медиков в связи с ростом заболеваемости COVID, а также накануне новогодних праздников. Подчеркивается, что Ялту планируют посетить на каникулах до 100 тысяч туристов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201231/vaktsina-1591693416.html

https://ria.ru/20201215/vaktsinatsiya-1589256127.html

ялта

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коронавирус в россии, вероника скворцова, ялта, общество