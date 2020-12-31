https://ria.ru/20201231/vykhodnye-1591676881.html
В Роструде рассказали, сколько дней россияне будут отдыхать в 2021 году
В Роструде рассказали, сколько дней россияне будут отдыхать в 2021 году
В следующем году россиян ожидают 30 праздничных дней, пишет "Российская газета" со ссылкой на Роструд. РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T09:29
2020-12-31T09:29
2020-12-31T11:34
россия
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
общество
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В следующем году россиян ожидают 30 праздничных дней, пишет "Российская газета" со ссылкой на Роструд.На Новый год предстоит десять дней отдыха: с 1 по 10 января. День защитника Отечества 23 февраля выпадает на вторник, поэтому россиян ожидает рабочая суббота — 20 февраля, а затем три дня отдыха, так что следующая неделя окажется короткой: всего три дня.На Международный женский день выходными будут три дня — с 6 по 8 марта, а затем предстоит четырехдневная рабочая неделя.Две сокращенные рабочие недели по четыре дня запланированы и на май: выходные продлятся с 1 по 3 и с 8 по 10 мая.День России 12 июня выпадает на субботу, поэтому выходной переносится на понедельник, 14 июня, — предстоят три дня отдыха, а за ними четыре рабочих.В ноябре, перед Днем народного единства, придется поработать три дня, а затем четыре дня отдыхать — с 4 по 7 ноября.Сокращенной окажется и последняя неделя года: последним рабочим днем будет четверг, 30 декабря, а 31 декабря объявили выходным.
https://ria.ru/20201013/vykhodnoy-1579508532.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба по труду и занятости (роструд), общество
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости.
В следующем году россиян
ожидают 30 праздничных дней, пишет "Российская газета
" со ссылкой на Роструд
.
На Новый год предстоит десять дней отдыха: с 1 по 10 января.
День защитника Отечества 23 февраля выпадает на вторник, поэтому россиян ожидает рабочая суббота — 20 февраля, а затем три дня отдыха, так что следующая неделя окажется короткой: всего три дня.
На Международный женский день выходными будут три дня — с 6 по 8 марта, а затем предстоит четырехдневная рабочая неделя.
Две сокращенные рабочие недели по четыре дня запланированы и на май: выходные продлятся с 1 по 3 и с 8 по 10 мая.
День России 12 июня выпадает на субботу, поэтому выходной переносится на понедельник, 14 июня, — предстоят три дня отдыха, а за ними четыре рабочих.
В ноябре, перед Днем народного единства, придется поработать три дня, а затем четыре дня отдыхать — с 4 по 7 ноября.
Сокращенной окажется и последняя неделя года: последним рабочим днем будет четверг, 30 декабря, а 31 декабря объявили выходным.