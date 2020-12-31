https://ria.ru/20201231/vykhodnye-1591676881.html

В Роструде рассказали, сколько дней россияне будут отдыхать в 2021 году

В Роструде рассказали, сколько дней россияне будут отдыхать в 2021 году

В следующем году россиян ожидают 30 праздничных дней, пишет "Российская газета" со ссылкой на Роструд. РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T09:29

2020-12-31T09:29

2020-12-31T11:34

россия

федеральная служба по труду и занятости (роструд)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/1b/1591105384_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_d6aa09039759e1e00e45dab35d81c954.jpg

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В следующем году россиян ожидают 30 праздничных дней, пишет "Российская газета" со ссылкой на Роструд.На Новый год предстоит десять дней отдыха: с 1 по 10 января. День защитника Отечества 23 февраля выпадает на вторник, поэтому россиян ожидает рабочая суббота — 20 февраля, а затем три дня отдыха, так что следующая неделя окажется короткой: всего три дня.На Международный женский день выходными будут три дня — с 6 по 8 марта, а затем предстоит четырехдневная рабочая неделя.Две сокращенные рабочие недели по четыре дня запланированы и на май: выходные продлятся с 1 по 3 и с 8 по 10 мая.День России 12 июня выпадает на субботу, поэтому выходной переносится на понедельник, 14 июня, — предстоят три дня отдыха, а за ними четыре рабочих.В ноябре, перед Днем народного единства, придется поработать три дня, а затем четыре дня отдыхать — с 4 по 7 ноября.Сокращенной окажется и последняя неделя года: последним рабочим днем будет четверг, 30 декабря, а 31 декабря объявили выходным.

https://ria.ru/20201013/vykhodnoy-1579508532.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по труду и занятости (роструд), общество