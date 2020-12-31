https://ria.ru/20201231/vaktsina-1591728325.html

Онищенко оценил сообщения об отказе Венгрии закупать "Спутник V"

Онищенко оценил сообщения об отказе Венгрии закупать "Спутник V"

Академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что отказ Венгрии от закупок российской вакцины от коронавируса по большей части связан с политикой:... РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T18:00

2020-12-31T18:00

2020-12-31T18:42

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

россия

геннадий онищенко

венгрия

в мире

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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что отказ Венгрии от закупок российской вакцины от коронавируса по большей части связан с политикой: если бы власть заботилась о населении, то сделала бы все возможное для производства вакцины на территории страны.В четверг в администрации венгерского премьер-министра сообщили, что Венгрия из-за "недостаточных мощностей по производству" отказалась от закупок вакцины от коронавируса у России и намерена покупать вакцины через механизмы поставок ЕС или напрямую из Китая.Парламентарий отметил, что запуск производства вакцины – далеко не быстрый процесс, есть определенные трудности с ее масштабированием, но, по мнению Онищенко, вероятнее всего, Венгрия отказалась от закупок из-за политики."Собственно, венграм не очень-то много и надо, страна-то небольшая. Поэтому я, конечно, склоняюсь прежде всего к политическим мотивам. Что касается Китая, это удорожание. А мы, я так понимаю, предлагали им на их базе по нашей документации развернуть производство, для них это было бы гораздо выгоднее и по цене, они потом могли бы и экспорт делать", - сказал РИА Новости Онищенко.По словам депутата, если бы Венгрия заботилась о своем населении, то ухватилась бы за возможность организации производства на территории страны. "Для старта могли бы закупить частично вакцину пусть даже китайскую, но получить в свои руки производство на территории Венгрии, это было бонусом для них", - считает академик.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на заявление главы венгерского МИД Петера Сийярто сообщало, что Венгрия получила 6 тысяч доз российской вакцины от коронавируса. В начале декабря Сийярто сообщал, что страна получила первые образцы российской вакцины "Спутник V". Тогда министр отметил, что венгерские медики получили детальную информацию о российской вакцине, а также удостоверились, что "Спутник V" производится с учетом "новейших технологий и в соответствии с протоколами ВОЗ".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201231/argentina-1591618552.html

https://ria.ru/20201231/vaktsina-1591726403.html

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венгрия

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вакцина "спутник v", россия, геннадий онищенко, венгрия, в мире