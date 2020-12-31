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https://ria.ru/20201231/vaktsina-1591719901.html
Венгрия отказалась от закупок российской вакцины от COVID-19
Венгрия отказалась от закупок российской вакцины от COVID-19
Венгрия отказалась от закупок вакцины от коронавируса у России, намерена покупать вакцины через механизмы поставок ЕС или напрямую из Китая, сообщило агентство... РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T16:14
2020-12-31T16:14
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
россия
петер сийярто
венгрия
в мире
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Венгрия отказалась от закупок вакцины от коронавируса у России, намерена покупать вакцины через механизмы поставок ЕС или напрямую из Китая, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на главу администрации венгерского премьер-министра.Причина, пишет агентство, в "недостаточных мощностях по производству вакцин".Ранее агентство Рейтер со ссылкой на заявление главы венгерского МИД Петера Сийярто сообщало, что Венгрия получила 6 тысяч доз российской вакцины от коронавируса.В начале декабря Сийярто сообщал, что страна получила первые образцы российской вакцины "Спутник V". Тогда министр отметил, что венгерские медики получили детальную информацию о российской вакцине, а также удостоверились, что "Спутник V" производится с учетом "новейших технологий и в соответствии с протоколами ВОЗ".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", россия, петер сийярто, венгрия, в мире

Венгрия отказалась от закупок российской вакцины от COVID-19

16:14 31.12.2020
 
© РИА Новости / Павел БедняковВакцина против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Венгрия отказалась от закупок вакцины от коронавируса у России, намерена покупать вакцины через механизмы поставок ЕС или напрямую из Китая, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на главу администрации венгерского премьер-министра.
Причина, пишет агентство, в "недостаточных мощностях по производству вакцин".
Медицинская сестра вводит женщине российскую вакцину от коронавируса Sputnik V (Гам-КОВИД-Вак) в Буэнос-Айресе - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
Вчера, 08:00Распространение нового коронавируса
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Ранее агентство Рейтер со ссылкой на заявление главы венгерского МИД Петера Сийярто сообщало, что Венгрия получила 6 тысяч доз российской вакцины от коронавируса.
В начале декабря Сийярто сообщал, что страна получила первые образцы российской вакцины "Спутник V". Тогда министр отметил, что венгерские медики получили детальную информацию о российской вакцине, а также удостоверились, что "Спутник V" производится с учетом "новейших технологий и в соответствии с протоколами ВОЗ".
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
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Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"РоссияПетер СийяртоВенгрияВ мире
 
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