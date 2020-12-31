https://ria.ru/20201231/vaktsina-1591719901.html

Венгрия отказалась от закупок российской вакцины от COVID-19

Венгрия отказалась от закупок российской вакцины от COVID-19

Венгрия отказалась от закупок вакцины от коронавируса у России, намерена покупать вакцины через механизмы поставок ЕС или напрямую из Китая, сообщило агентство... РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T16:14

2020-12-31T16:14

2020-12-31T16:14

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

россия

петер сийярто

венгрия

в мире

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Венгрия отказалась от закупок вакцины от коронавируса у России, намерена покупать вакцины через механизмы поставок ЕС или напрямую из Китая, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на главу администрации венгерского премьер-министра.Причина, пишет агентство, в "недостаточных мощностях по производству вакцин".Ранее агентство Рейтер со ссылкой на заявление главы венгерского МИД Петера Сийярто сообщало, что Венгрия получила 6 тысяч доз российской вакцины от коронавируса.В начале декабря Сийярто сообщал, что страна получила первые образцы российской вакцины "Спутник V". Тогда министр отметил, что венгерские медики получили детальную информацию о российской вакцине, а также удостоверились, что "Спутник V" производится с учетом "новейших технологий и в соответствии с протоколами ВОЗ".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201231/argentina-1591618552.html

россия

венгрия

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вакцина "спутник v", россия, петер сийярто, венгрия, в мире